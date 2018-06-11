Boşanmak isteyen eşine adliye önünde araçla çarptı, serbest bırakıldı

Zonguldak'ta boşanmak isteyen eşine adliye önünde otomobiliyle çarpıp kaçan Aydın Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boşanmak isteyen eşi Y.Ö'ye Ereğli Adliyesi önünde otomobiliyle çarpıp kaçan Aydın Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kdz. Ereğli Kadın Platformu adliyesi önünde basın açıklaması yaparak yaşan olaya ve karara tepki gösterdi.

Ereğli Kadın Platformu'nun basın açıklamasına KESK Zonguldak Şubeler Platformu da destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Ereğli Yürütme Kurulu Üyesi Duygu Aydın, "Kadın katliamını durdurmak için daha ne bekliyorsunuz?" diye sordu.

Açıklamasına "Her gün bir yakını tarafından herkesin gözü önünde katledilen bir kadın haberi alıyoruz. Kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun değil ciddi bir toplum sorunudur" diyerek başlayan Aydın, devamında "Uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı olmasına rağmen Aydın Ö, arkadaşımız Y.Ö’nün çalıştığı kuruma rahatlıkla gidebilmiştir. Aynı gün Aydın Ö, saat 17.00 gibi kiraladığı araçla adliye önünde Y.Ö ye öldürme amacıyla kasıtlı olarak arkadan çarpıp kaçmıştır. Acilen hastaneye kaldırılan Y.Ö ciddi şekilde yaralanmıştır. Belinde, kaburgalarında, köprücük kemiklerinde kırıklar, akciğerinde kanama vardır" dedi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydın Ö'nün 10 Haziran’da ifade vermeye gittiği ancak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirten açıklamada saldırganın hâlâ mesaj atarak tacizlerine devam ettiği belirtildi.

Birçok suçtan sabıkalı ve tutuklu olan Aydın Ö'nün, cezaevinden sağlık sorunu nedeniyle infaz erteleme kararıyla mayıs ayında 6 aylığına çıkarıldığını hatırlatan Duygu Aydın, "Şu an Y.Ö nün can güvenliği yoktur. Arkadaşımıza 7/24 koruma verilmemiştir. Kanunlar kadını değil erkeği koruyor. Adaletin sağlanması için, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için daha kaç kadın ölmeli? Kaç kadın işkence görmeli? Kaç kadın tacize, tecavüze uğramalı? Güvenlik güçlerini ve yetkili makamları görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Kağıt üstünde kalması muhtemel yasalar değil acil önlemler istiyoruz. Arkadaşımız Y.Ö ye koruma talep ediyoruz. Gerekli tedbirler alınmalıdır" dedi.

"Bir kadının daha gözümüzün önünde katledilmesine izin vermeyeceğiz" denilen açıklama, Kdz. Ereğli Kadın Platformu olarak davanın takipçisi olunacağı vurgulandı. (Zonguldak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 18:43

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