Adana YÃ¼reÄŸirâ€™de iÅŸÃ§iler maÄŸdur etmeyecek bir hÃ¼kÃ¼met istiyor

Adanaâ€™nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esine baÄŸlÄ± Levent Mahallesi'nde Evrensel'e konuÅŸan seÃ§menlerin temel talepleri iÅŸÅŸizlik ve ekonomik refahÄ±n iyileÅŸtirilmesi.

Ä°rem Hazal KELLECÄ°

Mesut BAYLAV

Seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için AKP, MHP, CHP, Ä°YÄ° Parti ve HDP seçmenlerinin birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Adana’nÄ±n YüreÄŸir ilçesine baÄŸlÄ± Levent Mahallesi’indeydik. FarklÄ± görüÅŸten vatandaÅŸlarÄ±n oturduÄŸu kalabalÄ±k bir kahveye girdiÄŸimizde seçimler hakkÄ±nda bizimle konuÅŸmaya yanaÅŸan olmadÄ±, bir tekstil iÅŸçisi dÄ±ÅŸÄ±nda. Organize sanayide çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi, ekonomideki kötü gidiÅŸattan ÅŸikayet etti. Bu gidiÅŸat, atölyedeki iÅŸçilere iÅŸsizlik ve maaÅŸ alamama olarak yansÄ±mÄ±ÅŸ. BazÄ± aylar maaÅŸ ödenmemiÅŸ. Buna inandÄ±rmak için cebinden bir kaÄŸÄ±t çÄ±karÄ±p gösteriyor. HesaplarÄ±nÄ± ay ay tutmuÅŸ. Toplam 7 aylÄ±k ücreti ödenmemiÅŸ, borç ile geçindiÄŸini söylüyor. Ä°ÅŸçilerin hayatÄ±ndan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek maaÅŸlarÄ± yatmadÄ±ÄŸÄ± için birçok arkadaÅŸÄ±nÄ±n iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Yine iÅŸten çÄ±karÄ±lma korkusuyla sendikalara üye olamadÄ±klarÄ±nÄ± da ekliyor.

‘OHAL Ä°ÅžÇÄ°YÄ° MAÄžDUR EDÄ°YOR’

Oyunu CHP’ye ve Muharem Ä°nce’ye vereceÄŸini söyleyen iÅŸçi, “Sendikalardan korkuyorlar çünkü sendika düzeni saÄŸlÄ±yor, iÅŸçiyi yönlendiriyor. Sendika hakkÄ± korunsun” diyor. Ä°kinci olarak OHAL’le grevlerin engellenmesinden, iÅŸçiyi, emekçiyi maÄŸdur etmesinden ÅŸikayetçi olduÄŸu için OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor. Son olarak da oylarÄ± korumak için sandÄ±k görevlisi olacaÄŸÄ±nÄ±, herkesten de aynÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± beklediÄŸini söyleyerek bitiriyor sözlerini.

MHP’DEN Ä°YÄ° PARTÄ°’YE GEÇÄ°Åž VAR

Bir sonraki kahve ise MHP ve Ä°YÄ° Partili seçmenlerin uÄŸrak yeri olan, sÄ±k sÄ±k atÄ±ÅŸmalarÄ±n olduÄŸu, siyasetin yoÄŸun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir kahve. Kahveye girdiÄŸimizde röportaj yapmak istediÄŸimizi söyleyince kahvenin sahibine yönlendiriliyoruz. Ä°skender Yücel, seçimin 2’inci tura kalacaÄŸÄ±ndan oldukça emin. Kahveye gelenlerden az çok neler gözlediÄŸini soruyoruz. AKP’nin MHP ile yaptÄ±ÄŸÄ± ittifaktan sonra kahveye gelen birçok MHP’linin AkÅŸener’i desteklemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yücel, MHP’nin tabanÄ±ndan AKP’ye oy çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söyleyen Yücel ikinci tura AKP hariç kim kalÄ±rsa kalsÄ±n oy vereceÄŸini ekliyor. ArdÄ±ndan milletvekilliÄŸi seçimlerinde HDP’nin barajÄ± geçmesi gerektiÄŸini dile getiriyor.

‘HER HÜKÜMET YOL YAPAR’

Kahveden çÄ±kÄ±p mahallede dolaÅŸÄ±yoruz. Ramazan Akgün ile sohbet etmeye baÅŸlÄ±yoruz. Ekonominin bu kadar dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmamÄ±zdan ve esnaftan çiftçiye kadar herkesin maÄŸdur olduÄŸundan bahseden Akgün, Kendi oy tercihinin CHP’den ve Ä°nce’den yana olduÄŸunu söylüyor. Levent KÄ±raathanesine giriyoruz. Kahvede genel olarak CHP ve HDP seçmenleri vakit geçiriyor. SorularÄ± biz soracakken ilk soru onlardan geliyor: “Siz gazeteci olarak özgür hissediyor musunuz?.” BaskÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ± bu dönemde masadaki herkesin ortak talebi özgürlük, barÄ±ÅŸ, adalet ve demokrasi. CHP’li seçmenler HDP’nin de Mecliste yer almasÄ±nÄ± istediklerini belirtiyor. ArdÄ±ndan HDP’li bir seçmen, Mehmet Åžerif ile konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yoruz. Åžerif kaç gündür satÄ±ÅŸ yapamadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayetçi olduÄŸunu ve aynÄ± durumu AKP’li esnaflarÄ±n da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama hâlâ AKP’ye “yeter” demediklerini söylüyor. “Her hükümet yol yapar. O yol iÅŸçinin, emekçinin teriyle yapÄ±lÄ±yor ama yol yine iÅŸçiye emekçiye satÄ±lÄ±yor” diyen Åžerife seçimle ilgili tahminlerini soruyoruz. Seçimin ikinci tura kalacaÄŸÄ±nÄ± ve 2. turda AKP’nin karÅŸÄ±sÄ±nda kim kalÄ±rsa kalsÄ±n ona oy vereceÄŸini belirtiyor. SaÄŸlÄ±k sektörünün de hiçbir dönem bu kadar kötü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem doktorun hem hastanÄ±n maÄŸdur olduÄŸunu söylüyor.

MECLÄ°STE HDP, CUMHURBAÅžKANLIÄžINDA AKÅžENER

16 Nisan referandumu ile ilgili geçtiÄŸimiz yÄ±l da uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z nalburda HDP, CHP ve Ä°YÄ° Parti seçmeni ile konuÅŸuyoruz . HDP’li nalbur dükkanÄ±nÄ± geçen sene, o zaman MHP’li olan eski BOSSA Ä°ÅŸçisi Emekli Ä°smail DemirtaÅŸ’a bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. DemirtaÅŸ’la röportaj için sözleÅŸmiÅŸtik. Biraz bekledikten sonra geliyor. DemirtaÅŸ’Ä±n tavrÄ± geçen seneden farklÄ± deÄŸil. Tek adam rejimine karÅŸÄ± olan DemirtaÅŸ, bu yÄ±l da tek adam rejimine geçit vermemek için Mecliste HDP’ye CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde Meral AkÅŸener’e oy vereceÄŸini söylüyor.

HDP’nin barajÄ± geçmesinin önemini kahvede herkese anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren DemirtaÅŸ, Ä°YÄ° Parti seçmeninden Meclis seçimleri için HDP’ye oy çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Osmaniyeli olan DemirtaÅŸ, hemÅŸehrisi olan Bahçeli’nin AKP ile ittifak yapmasÄ±na kÄ±zarak Ä°YÄ° Partiye üye olmuÅŸ.

‘OSMANÄ°YELÄ°LER Ä°YÄ° PARTÄ°’YE GEÇÄ°YOR’

Osmaniye’de de benzer bir tepkinin olduÄŸunu söyleyen DemirtaÅŸ, Levent’te yaÅŸayan Osmaniyeliler için de durumun aynÄ± olduÄŸunu söyledi. AKP’li seçmenlerle de konuÅŸtuÄŸunu söyleyen DemirtaÅŸ, ikna ettiÄŸi AKP seçmenlerinin olduÄŸunu anlatÄ±yor. Gaziantep Belediyesinin Meral AkÅŸener’in arabasÄ±nÄ±n önünü kamyonla kapatmasÄ±ndan bahseden DemirtaÅŸ, “Gaziantep Belediyesine teÅŸekkür ediyoruz(!) AkÅŸener televizyonda görünmüyordu. Åžimdi haberlere konu oldu” diyor.

‘HDP BARAJI AÅžMALI’

Nalburda herkesin hemfikir olduÄŸu konu HDP’nin barajÄ± geçmesinin zorunlu olduÄŸu. Kamil Tuncer, Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸini ancak Mecliste HDP’nin barajÄ± geçmesi için Mecliste oyunu HDP’den yana kullanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

‘GENÇLÄ°KTE AKP’YE Ä°LGÄ° AZALIYOR’

Levent ve 19 MayÄ±s Mahallelerini birbirinden bir kanal ayÄ±rÄ±yor. 19 MayÄ±s Mahallesi genel olarak Kürt ve Urfa ve Mardin’den gelen Arap halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir mahalle. Ä°lk olarak kalabalÄ±k genç bir grup görüyoruz. Ä°YÄ° Partiliden HDP’liye kadar her görüÅŸten seçmenlerin bulunduÄŸu grupta ilk sözü AKP’ye ve Cumhur Ä°ttifakÄ±na oy verecek olan Kenan SarÄ± alÄ±yor.

DÄ±ÅŸ politikadaki bazÄ± ters düÅŸmelerden dolayÄ± dolarÄ±n yükseldiÄŸini söyleyen SarÄ±, bu durumun 2 yÄ±la geçeceÄŸine inanÄ±yor. Kafe iÅŸletmeciliÄŸi yapan SarÄ±, kim baÅŸa gelirse gelsin bu durumun deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini ekliyor. ArdÄ±ndan Beden EÄŸitimi ÖÄŸretmenliÄŸi Fakültesi Mezunu Orhan Keskin baÅŸlÄ±yor söze. Üç dönemdir AKP’ye oy veren Keskin ekonomideki sorunlardan ve ErdoÄŸan’Ä±n ‘DediÄŸim dedik’ bir lider olmasÄ±ndan dolayÄ± bu sefer AKP’ye oy vermeyeceÄŸini söylüyor. DiÄŸer ülkeler ile iyi anlaÅŸÄ±lmazsa ekonominin böyle devam edeceÄŸini söyleyen Keskin bu sefer sempati duyduÄŸu için AkÅŸener’e oy vereceÄŸini söylüyor. Bir sonraki seçmen, Hasan Süzen HDP’ye oy vereceÄŸini söylüyor:

- 'Birisiyle güreÅŸeceksen rakibinin ellerini baÄŸlaman adalet midir? DemirtaÅŸ’Ä±n cezaevinde olmasÄ± Türkiye’nin ayÄ±bÄ±'

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