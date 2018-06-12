Siyasi partiler Suriye ve Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼lmesine dair Evrensel'e konuÅŸtu: Ãœlkenin gÃ¼venliÄŸi â€˜duvarâ€™dan deÄŸil â€˜barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlikâ€™ten geÃ§er.

Serpil BERK

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Türkiye’nin “güvenlik” gerekçesiyle Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸaat ettiÄŸi 564 kilometrelik duvarÄ±n yapÄ±mÄ± biterken, Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±na inÅŸa ettiÄŸi 144 kilometre sÄ±nÄ±r duvarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ±n ise bitmek üzere olduÄŸu bildirildi. AyrÄ±ca Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na örülen duvar Çin Seddi ve ABD-Meksika sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dünyada üçüncü en uzun duvar olma özelliÄŸine sahip oldu. Ä°ktidar yaÅŸanan durum ile övünürken, Türkiye’nin komÅŸu ülkelere duvar ördürecek noktaya gelmesini siyasi parti temsilcilerine sorduk. “BarÄ±ÅŸÄ±mÄ±za, kardeÅŸliÄŸimize ve bir arada yaÅŸamamÄ±za duvar örüyoruz” diyen parti temsilcileri, duvar örmenin Kürt sorununun çözümünü erteleyen bir politika olduÄŸunu, ülkenin güvenliÄŸinin barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlikten geçtiÄŸini kaydettiler.

‘40 YILDIR BU POLÄ°TÄ°KA ÜLKEYÄ° GÜVENLÄ° HALE GETÄ°RMEDÄ°’

Duvar örmek meselesinin yaÅŸanan sorunlarÄ± daha derinleÅŸtirdiÄŸine dikkat çeken Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Türkmen, “KomÅŸularla sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±za özellikle Kürtlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ± boyunca Kürt düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± üzerinden güdülen politikayla bu ülkeyi daha güvenli hâle getiremezsiniz. 40 yÄ±ldÄ±r bu politika bu ülkeyi daha güvenli hâle getirmedi. Ülkenin güvenliÄŸinin yolu sÄ±nÄ±rlara duvar örmekten, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n ötesinde yaÅŸayan komÅŸularÄ±mÄ±za, halklara düÅŸman olmaktan deÄŸil tam tersine hem içerde hem dÄ±ÅŸarÄ±da bu gerici, Ä±rkçÄ±, yayÄ±lmacÄ± politikalardan vazgeçmekten geçiyor. Ülkemizde yaÅŸayanlarÄ±n daha güvenli yaÅŸamalarÄ±nÄ± saÄŸlamak duvar örmekten deÄŸil, yan yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z halklarla hatta aynÄ± halkÄ±n arasÄ±na duvar ören, barÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±, kardeÅŸliÄŸimizi yok eden bu iktidardan kurtulmaktan geçiyor. Ülkemizin güvenliÄŸi barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlikten geçiyor. 24 Haziran seçimlerinde halkÄ±mÄ±zÄ±n sadece barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik için deÄŸil gerçekten güvende yaÅŸamak için bu iktidardan kurtulmasÄ± gerekiyor” dedi.

‘ÇÖZÜMSÜZLÜK BÜYÜK YARALARA NEDEN OLDU’

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Özçelik, Türkiye’nin Kürt sorununun çözülmesi noktasÄ±ndan geçmiÅŸten bugüne sürekli yanlÄ±ÅŸ politikalar izlendiÄŸini ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruluÅŸundan bu yana Kürt meselesine hep terör, ekonomik gerilik, feodal yapÄ± vb. gerçekliÄŸi yansÄ±tmayan teÅŸhislerle yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Uygulanan çözümler de asimilasyon, inkar olmuÅŸtur. Türkiye’nin Ä°ran ve Suriye sÄ±nÄ±rlarÄ±na duvar örme siyaseti sÄ±nÄ±rlarda mayÄ±n tarlalarÄ± oluÅŸturma, bazÄ± bölgelerde de su barajlarÄ±yla sudan duvar örme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir parçasÄ±dÄ±r. Bu mesele 95 yÄ±ldÄ±r uygulanan bu yanlÄ±ÅŸ siyasetlerle, büyük çözümsüzlük duvarlarÄ±nÄ±n, büyük yaralarÄ±n oluÅŸmasÄ±na neden olmuÅŸtur. Bu siyasetin temelinde “tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak” paradigmasÄ± vardÄ±r. Bu siyaset yerine Kürtlerin millet olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ulusal demokratik hak ve özgürlüklerinin tanÄ±nmasÄ±nÄ± esas alan bir siyasetin uygulanmalÄ±dÄ±r” dedi.

‘MESELENÄ°N ÖZÜNDE KÜRT SORUNU VAR’

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar, güvenlik gerekçesiyle bu duvarlarÄ±n yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n inandÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Sadece güvenlik gerekçesi durumu açÄ±klamaya yetmiyor. Meselenin özünde Kürt sorununun kendisi yatÄ±yor. Kürtlerin birbirileriyle alÄ±ÅŸveriÅŸini, iletiÅŸimini koparmaya yönelik güçlü bir mesaj anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Bu duvar asimilasyonla, inkarla bir yere varamayan bir sonuç alamayan devlet aklÄ± ÅŸimdi artÄ±k, fiziksel engellerle, kendini gerçekleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu Kürtleri bir bütünen tehdit olarak gören bir zihniyetin somut yansÄ±masÄ±dÄ±r. Kürtleri tahakküm altÄ±nda tutma anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n bir yansÄ±masÄ±dÄ±r. ErdoÄŸan ve koalisyon bu devlet aklÄ±nÄ± temsil ediyor. Bu duvarlar halklar arasÄ±ndaki baÄŸlarÄ± koparmaya yetmediÄŸi gibi, Kürtleri de mutlak tahakkümleri altÄ±nda tutma hesaplarÄ±nÄ± da gerçekleÅŸtirmeye elveriÅŸli deÄŸildir. Bu saatten sonra güvenlik politikalarÄ±nÄ±n hangisini hayata geçirmeye çalÄ±ÅŸÄ±rlarsa çalÄ±ÅŸsÄ±nlar, sonuç alamazlar” dedi.

‘MUTLAKA VAZGEÇÄ°LMESÄ° GEREKEN POLÄ°TÄ°KA’

Kürt sorununun çözümü için en önemli adÄ±mÄ±n bölgesel yaklaÅŸÄ±mÄ±n olduÄŸunu belirten Sancar, “O da Kürtlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± coÄŸrafyalarÄ±n birbiriyle entegrasyonunu ve sÄ±nÄ±rlarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye gerek kalmadan, sÄ±nÄ±rlarÄ± iÅŸlevsiz, etkisiz hale getirmek Kürt sorununda bölgesel çözümün en önemli ÅŸartÄ±dÄ±r. Oysa tam tersini yapÄ±yor iktidar. Kürt sorununda tek yaklaÅŸÄ±m, devlet açÄ±sÄ±ndan tek imkan ebedi savaÅŸ politikasÄ±ymÄ±ÅŸ gibi bir yanÄ±lgÄ±ya bir yanlÄ±ÅŸ hesaba dayanÄ±yor. O nedenle tehlikeli derin çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sebebi olabilir. BaÅŸka bir sonuç doÄŸurmaz, bölgede de barÄ±ÅŸÄ± çok ciddi bir ÅŸekilde erteleyen, barÄ±ÅŸ imkanlarÄ±nÄ± çürüten bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Mutlaka vazgeçilmeli bu politikadan” diye konuÅŸtu.

‘BÄ°R ARADA YAÅžAMAMIZA DUVAR ÖRÜYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu çocukluÄŸundan bir örnekle duvar meselesini anlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “ÇocukluÄŸum DiyarbakÄ±r DaÄŸkapÄ± MeydanÄ±’nda geçti. Orada orduevi vardÄ± halen de var. ÇocukluÄŸumun, gençliÄŸimin ilk yÄ±llarÄ±nda orduevinde duvar yoktu bahçesi kaldÄ±rÄ±mla eÅŸitti. Kürt sorununun artmasÄ±yla o duvar sürekli yükseldi. Bugün DiyarbakÄ±r’a bir bakÄ±n büyük beton bloklarla kamu binalarÄ±nÄ±n Sur’dan daha büyük beton bloklarla çevrildiÄŸini görüyoruz. SÄ±nÄ±rdaki duvarÄ± içerideki duvarla birlikte düÅŸünmemiz lazÄ±m. Ne kadar duvar örersek örelim aslÄ±nda biz barÄ±ÅŸÄ±mÄ±za, kardeÅŸliÄŸimize, bir arada yaÅŸamamÄ±za duvar örüyoruz hem içeride hem dÄ±ÅŸarÄ±da” dedi.

‘BU POLÄ°TÄ°KA SORUN ÇÖZMEZ’

Duvar meselesini KoÅŸuyolu ParkÄ±’nda oturan bir grup iÅŸçiyle konuÅŸtuk. Süleyman (iÅŸçi) “Duvar örmek sorun çözmez. AskerliÄŸimi KÄ±brÄ±s’ta yaptÄ±m Rum kesimi ve Türk kesimi arasÄ±nda duvar yoktu”dedi. Mesut (26) ise uzlaÅŸmanÄ±n daha yararlÄ± olduÄŸunu belirterek “ SÄ±nÄ±rda zaten güvenliÄŸi saÄŸlayan birlikler yok mu? Neden duvar örülüyor? Bu politika sorun çözmez. Böyle çözümler insanlarÄ±n hayatÄ±na da olumsuz olarak yansÄ±r”dedi. Ahmet (28) sÄ±nÄ±ra duvar örme politikasÄ±nÄ±n ülkeyi geriye götüreceÄŸini düÅŸünüyor. Ferhat (Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçisi) duvarÄ±n Kürtlere zarar vereceÄŸini anlatarak, “Bence amaç Kürtleri bitirmek buna karÅŸÄ± bizlerin de bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapanlara oy vermememiz gerekiyor” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 19:42

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