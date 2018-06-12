â€˜Ã‡Ã¶zÃ¼m iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yÃ¶neten gÃ¼Ã§ olmasÄ±ndaâ€™

Emek Partisi Ã‡orlu Ä°lÃ§e binasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da konuÅŸan EMEP MYK Levent TÃ¼zel, iÅŸÃ§ilerin yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n da kutuplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtti.

Songül ÅžENSOY ASLAN

Çorlu

Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi Levent Tüzel, EMEP’in seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Çorlu’da iÅŸçilerle bir araya geldi. Çok sayÄ±da iÅŸçinin söz aldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da iÅŸçilerin yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, halkÄ±n kutuplaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°ÅŸçiler, “Ä°ÅŸçinin oyunu belirleyecek olan cebindeki para” dedi. Levent Tüzel ise “Ülkeyi yöneten güçler iÅŸçiler olmadÄ±ÄŸÄ± sürece, ekonominin, siyasal haklarÄ±n, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n, emekçilerin soranlarÄ±nÄ±n gerçek anlamda düzelip çözülmeyeceÄŸini görmemiz gerekiyor” dedi.

Metal, deri, tekstil iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Emek Partisi Çorlu Ä°lçe binasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ±da ilk sözü alan Levent Tüzel hile ile kazanÄ±lan referandumla kurulmak istenen tek adam tek parti iktidarÄ±nÄ±n, 24 Haziran seçimleriyle kalÄ±cÄ± hale getirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu rejimi, halkÄ±n önüne sandÄ±k koyarak onaylatmak istediklerini belirten Tüzel, “Referandumdan beri fiili olarak uygulanan tek adam rejimi bir istikrar getirmemiÅŸtir. AKP’nin iç ve dÄ±ÅŸ politikasÄ± tÄ±kanmÄ±ÅŸ, ekonomi bozulmuÅŸ, yoksulluk gittikçe daha artar duruma gelmiÅŸtir. Ekonominin daha da kötüye gitme eÄŸilimi öngörüldüÄŸünden dolayÄ± AKP seçimleri erkene almÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

EMEP’in tek adam rejimini durdurmak için Mecliste HDP’nin olmasÄ± gerektiÄŸini gördüÄŸünü ve halka, HDP’ye ve DemirtaÅŸ’a oy verme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dike getiren Tüzel, “Ama sadece bununla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p esas çözümün iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçilerin Emek Partisinde örgütlenmeye ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± iktidarÄ± için mücadelenin zorunlu olduÄŸunu anlatÄ±yoruz” dedi.

24 Haziran seçimlerinin ülkede pembe ufuklarÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, her ÅŸeyin yoluna girdiÄŸi bir süreç çÄ±karmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Tüzel, ÅŸöyle devam etti: “Ülkeyi yöneten güçler iÅŸçiler olmadÄ±ÄŸÄ± sürece, ekonominin, siyasal haklarÄ±n, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n, emekçilerin soranlarÄ±nÄ±n gerçek anlamda düzelip çözülmeyeceÄŸini görmemiz gerekiyor. OlasÄ± bir ekonomik krizin yükü yine biz iÅŸçilerin emekçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lacak. Sermaye kollanacak, halka da yol, hastane, köprü yaptÄ±m denilecek. BunlarÄ± bir lütufmuÅŸ gibi gösterecekler. Bunun için sadece oyumuzu verip, irademizi teslim edip bir dahaki seçimleri beklemeyelim.”

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N OYUNU BELÄ°RLEYECEK OLAN CEBÄ°NDEKÄ° PARA

ToplantÄ±da söz alan iÅŸçiler de kendi fabrikalarÄ±ndaki tartÄ±ÅŸmalarÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± dile getirdi. ToplantÄ±ya katÄ±lan iÅŸçilerin çoÄŸunun söz alarak tartÄ±ÅŸmalara katÄ±lmasÄ± dikkat çekiciydi.

Bir deri iÅŸçisi uzun dönem AKP’yi desteklemiÅŸ iÅŸçilerin artÄ±k sorgulamaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve sorguladÄ±klarÄ±nda savunacak bir taraf bulamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bunun da tartÄ±ÅŸmalarda onlarÄ± saldÄ±rganlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden iÅŸçi, “AKP’ye oy vermiÅŸ ve A Haber’i izlemekle yetinen iÅŸçiler ezberin peÅŸinden gidiyor. GerçeÄŸin öyle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± karÅŸÄ±larÄ±na koyduÄŸumuzda artÄ±k eskisi gibi körü körüne savunamÄ±yorlar ve geri adÄ±m da atÄ±yorlar. Hâlâ oy vereceklerini söyleyenler ise AKP’nin din açÄ±sÄ±ndan iyi ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor. Ama iÅŸçiler için ne yaptÄ± diye sorduÄŸumuzda bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyorlar” dedi.

BaÅŸka bir deri iÅŸçisi ise bu seçimlerde iÅŸçiler için en belirleyici olanÄ±n ceplerindeki para olduÄŸunu söylüyor. Ä°ÅŸçilerin, bu iktidarÄ±n bu ÅŸekilde ülkeyi yönetemeyeceÄŸini gördüklerini söyleyen iÅŸçi, “Pazara çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z para yarÄ± yarÄ±ya düÅŸtü pazardan bir ÅŸey alamaz hale geldik. YaÅŸanan bu sÄ±kÄ±ntÄ±dan dolayÄ± AKP’ye oy vermiÅŸ iÅŸçiler ÅŸimdi AKP’nin tek baÅŸÄ±na iktidar olmasÄ±nÄ± istemiyor” dedi.

Ä°ÅŸçilerin söyledikleri, aslÄ±nda birçok ÅŸeyin farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± gösteriyor. Bir iÅŸçi, “Zengini daha da zengin yaptÄ± sermaye sahipleri çoÄŸaldÄ±. Kendi siyasetçilerini zengin yaptÄ± sÄ±ra bize iÅŸçilere de gelecek umuduyla bekledik bu kadar yÄ±l ÅŸimdi o umudumuz bitti” derken baÅŸka bir iÅŸçi de iktidarÄ±n halkÄ± kutuplaÅŸtÄ±rmasÄ±na dikkat çekti: “Ülkeyi tarikatçÄ±lar ve olmayanlar diye kutuplaÅŸmaya götürdü. ÇoÄŸu kanal iktidarÄ± ÅŸiÅŸirse de biz iÅŸçilere halka yansÄ±yan gerçek öyle deÄŸil. Hâlâ koÅŸulsuz inananlar da var elbet. OnlarÄ±n baÄŸlarÄ± da iktidarÄ±n dini kullanÄ±yor olmasÄ±ndan dolayÄ± devam ediyor. Ama ÅŸunu sorduÄŸumuzda susuyorlar. Bu kadar yÄ±ldÄ±r ülkede tecavüzler, tacizler, çocuk istismarlarÄ± arttÄ± ve din adÄ±na iktidarda olan, bunlarÄ±n önünü açmaktan baÅŸka ne yaptÄ±?”

‘HAK-Ä°Åž BU KEZ ÇAÄžRI BÄ°LE YAPMADI’

TaÅŸerondan kadroya geçen bir kadÄ±n iÅŸçi ise kadrolu olduklarÄ±na piÅŸman olduklarÄ±nÄ± dile getiriyor: “ÅžartlarÄ±mÄ±z daha da kötüleÅŸti. Mesailer esnekleÅŸti, en ufak hatada tutanak tutuluyor. Sürekli atÄ±lma korkusuyla çalÄ±ÅŸÄ±r olduk. Geçen seçimlerde taÅŸerona kadro sözüyle iyi oylar toplayan AKP’ye bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± bu sefer deÄŸiÅŸti. Kadro sözüyle kandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gördük. Bizleri otobüslere bindirip miting miting dolaÅŸtÄ±ran sendikamÄ±z Hak-Ä°ÅŸ, bu sefer çaÄŸrÄ± bile yapmadÄ±. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zda hiçbir deÄŸiÅŸme olmadÄ±, ekonomimiz her gün kötüye gitti. ArtÄ±k pazardan ana besin gÄ±damÄ±z patates soÄŸan bile alamaz olduk. KadÄ±n içiler arasÄ±nda az da olsa Meral AkÅŸener’e oy vereceklerini söyleyenler var. Bunda etkili olansa kadÄ±n olmasÄ± ve AKP dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir alternatif arÄ±yor olmalarÄ±.”

Bir cam iÅŸçisi ise çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bölümde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle aktarÄ±yor: “Bölümümde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸu CHP’li. ÇoÄŸunluk böyle olunca da partiler arasÄ± aday yarÄ±ÅŸtÄ±rma gibi bir tartÄ±ÅŸma çok yürümüyor. Bu seçimde ErdoÄŸan’Ä±nÄ±n gideceÄŸine yönelik eÄŸilim çoÄŸunlukta. Oy vermeyecek olsalar da HDP’nin barajÄ± geçmesi ve Mecliste olmasÄ± gerektiÄŸi de konuÅŸuluyor.”

MESAÄ°LERÄ°N KALKMASI SORGULATMAYA BAÅžLATTI

Bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Bu yÄ±l zam alamadÄ±k. Åžu anki konumuz bu. Seçimleri tartÄ±ÅŸmak önceliÄŸimiz olmadÄ± 2. planda kaldÄ±. Zam hakkÄ±mÄ±zÄ± almak için nasÄ±l birlikte bir çalÄ±ÅŸma yürütürüz, bunu konuÅŸmak için bir araya geliyoruz. Bu sürece bir de seçimleri koyacak olsak fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± bizi bölebilir. O yüzden kimse seçim konuÅŸmalarÄ±na girmiyor. Patron para olmadÄ±ÄŸÄ± için veremeyeceÄŸini söylese de kendilerine çocuklarÄ±na Ä°stanbul’da milyonluk evler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuyoruz. Bize gelince para yok deniyor.

Ä°ÅŸvereninin AKP yakÄ±nÄ± olduÄŸunu söyleyen baÅŸka bir iÅŸçi ise “Ülke ekonomik krizde, üretim azaldÄ± fazla mesailer kalktÄ±. Bizler fazla mesailerle bile geçimimizi zor saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±rken mesailer kalkÄ±nca, iÅŸçilere sorgulatmaya baÅŸladÄ±. Patrona olan güvensizlikten dolayÄ± artÄ±k oy vermeyeceklerini söylüyorlar.”

Ekonominin kötüye gitmesinin bu sistemin ürettiÄŸi hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu ifade eden Tüzel “Bu hastalÄ±klardan kurtulmak iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n elindedir, Emek Partisi içerisinde büyütebilirsiniz” dedi.

HALKIN KARÅžISINDA DURAMAYACAKLAR

“Aday konuÅŸmalarÄ±nda kendi taleplerimizi göremiyoruz” diyen iÅŸçiler AKP’nin hileye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Ä°ÅŸçiler, “Ä°ktidar bu seçimi de hileyle ya da yalan vaatlerle kurtarmaya bakÄ±yor. AKP bu seçimi kaybederse savaÅŸ baÅŸlatacaÄŸÄ± endiÅŸesinde olanlar da var” dedi. Tüzel ise “Ä°ktidar hile de yapsa halk iradesinin karÅŸÄ±sÄ±nda duramayacaktÄ±r” dedi.

www.evrensel.net