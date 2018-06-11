Hastayı müşteri gibi gören sistem şiddeti körüklüyor

Sağlık Bakanlığı’nın entegre sağlık kampüsleri ile şehir hastanelerinin ihale sürecinde firmalara yüzde 70 doluluk oranı garantisi verdiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’nın, entegre sağlık kampüsleri ile şehir hastanelerinin ihale sürecinde, yüklenici firmalara yüzde 70 doluluk oranı garantisi verdiğini ifade ederek, “Asli görevi hastalıkları önlemek ve tedavi etmek olan Sağlık Bakanlığı, bu görevi işi sağlık olmayan müteahhit şirketlerine bırakıyor. Entegre sağlık kampüslerine hasta vaat eden AKP iktidarı, araç garantili köprülerden sonra hasta garantili hastaneleri de siyasi literatüre yerleştiriyor” dedi. Öte yandan hastayı müşteri, hastaneyi de ticarethane olarak gören AKP iktidarının, sağlıkta şiddeti körüklediğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, Sağlık Bakanlığı verilerinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ulaştığı korkunç tabloyu gözler önüne serdiğini söyledi. Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye sokulan Beyaz kod uygulamasına göre, 2012 yılının ilk 6 ayında 5.050 şiddet vakasının rapor edildiğini açıklayan İlgezdi, 2017 yılı sonunda şiddet vakalarında yüzde 168 oranında artış yaşandığını ve 13.545 şiddet vakasının meydana geldiğini açıkladı.

SAAT BAŞI BİR DOKTOR ŞİDDET GÖRÜYOR!

“2018 yılının henüz ilk 4 ayında meydana gelen 2.934 şiddet vakası, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geçen her yıl katlanarak sürdüğünü gösteriyor” diyen İlgezdi, 2013-2017 yılları arasında 60.391 şiddet vakasının rapor edildiğini, dolayısıyla her saat başı bir doktorun şiddete maruz kaldığının ortaya çıktığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre en fazla şiddetin Devlet Hastanelerinde yaşandığına dikkati çeken İlgezdi, 2013-2017 yılları arasında sağlık kurumlarında meydana gelen şiddet vakalarının (60.391) yüzde 42’sinin devlet hastanelerinde (25.481) rapor edildiğine dikkat çekerek, devasa şehir hastanelerinin yetersiz sağlık personeli ve artan iş yükü nedeniyle kaçınılmaz olarak şiddeti körükleyeceğini ifade etti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 18:24

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