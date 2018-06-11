Almanya'da Sol Parti kongresini yaptı

Sol Parti Genel Kongresi, Leipzig’de 580 delegenin katılımıyla hafta sonu düzenlendi. Kongreye mülteci politikası tartışmaları damga vurdu.

580 delegenin katılımıyla Leipzig’de hafta sonu yapılan Sol Parti Genel Kongresinde, mülteciler konusunda nasıl bir politika izlenmesi gerektiği tartışmaları damgasını vurdu.

Parti yönetimi tarafından sunulan önergede, sınırların herkes için açık olması gerektiği ifade edilmemekle birlikte, sınır kapılarının herkese açık olması gerektiği ifade edildi. Meclis Grubu Eş Başkanı Sahra Wagenknecht ve Saarland Eyalet Meclisi Grup Başkanı Oskar Lafontaine’nin başını çektiği kesimler ise iltica hakkını tartışmasız kabul etmekle birlikte özellikle emek göçüne karşı olduklarını ifade ettiler. Konuyla ilgili yoğun ve sert tartışmaların ardından yapılan oylamada yönetimin sunmuş olduğu önerge kabul edildi.

Taraflar arasında sert tartışmaların yaşandığı bir diğer konu ise Wagenknecht ve Lafonteine’nin gündeme getirdiği “Toplayıcı Hareket” (Samelbewegung) oldu. Öneride Sol Parti’nin diğer kesimlerden gelenlerle birleşerek yeni bir hareket kurması yer alıyor. Ancak bunun Sol Parti’ye alternatif olmadığının altı çiziliyor. Sol Parti yönetimi öneriye sıcak bakmazken, diğer kesimlerden bir katılımla önümüzdeki eylül ayında hareketin kurulacağı ifade ediliyor.

Kongrede konuşan Wagenknecht, parti kongresinde alınan karara rağmen Almanya’ya başka ülkelerden emek göçünün olmasının tartışılmasından yana olduğunu belirterek, mülteciler konusunda asıl olarak nedenlerle mücadele etmek gerektiğine vurgu yaptı. Delegeler arasında önerilere tepkiler geldi. Ardından yöneltilen sorularda da tutum eleştirildi.

KIPPING VE RIEXINGER YENİDEN BAŞKAN

Kongrede yapılan seçimlerde 2012’den beri partinin eş başkanlığını yapan Katja Kipping ve Bernd Riexinger yeniden eş başkanlığa seçildi. Kipping delegelerin yüzde 64,5’inin, Riexinger yüzde 73,8’inin oyunu aldı.

Kongreden sonra bir açıklama yapan Riexinger, emek göçünün sınırlandırılması konusunda önümüzdeki gönlerde parti yönetim kurulu ile Meclis Grubu yöneticilerinin bir araya geleceğini ve bir tartışma yürüteceğini ifade etti. (Leipzig/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 17:10

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