İzmir'de Genel-İş, tek adama 'tamam' demek için iş bırakacak

İzmir'de 15-16 Haziran Eylemleri'nin yıl dönümü dolayısıyla Genel-İş İzmir Şubeleri yarın yarım gün iş bırakma eylemi yapacak.

İzmir'de 15-16 Haziran Direnişi’nin 48. yıl dönümü dolayısıyla Genel-İş İzmir şubeleri bugün yarım gün iş bırakacak. Direnişteki Ege Üniversitesi işçilerinin ziyaret edileceği eylemde tek adama rejimine ‘tamam’ çağrısı da yapılacak.

Yarım günlük iş bırakma eylemi öğleden sonra başlayacak işçiler öğle paydosu ile birlikte 12.30’da Bornova Metro önünde toplanacak. Buradan Ege Üniversitesi Rektörlüğü önüne yapılacak yürüyüş ardından KHK ile işten atılan ve direnişe geçen Genel-İş üyesi işçilerle birlikte eylem yapılacak. Eylemin seçimlerin hemen öncesinde yapılmasından dolayı AKP iktidarına ‘tamam’ deme çağrıları da dile getirilecek.

‘DİRENİŞ ALANINDA OLACAĞIZ’

İş bırakma eylemiyle ilgili Evrensel'e açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Bu şanlı direnişin yıl dönümünde kadro beklerken güvenlik soruşturmasından dolayı işsiz bırakılan başta Ege Üniversitesi işçileri olmak üzere bütün KHK mağduru işçileri için eylemde olacağız. 15-16 Haziran ruhuna da uygun olarak direniş alanında olacağız. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren ve grevleri yasaklanan işçiler olarak memleketin geleceği için 16 yıllık işçi düşmanı AKP’ye de ‘tamam, sıkıldık’ diyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:52

www.evrensel.net