Batıkent'te şenlik düzenleyen kadınlar: Değiştireceğiz

Seçimler öncesi şenlik düzenleyen kadınlar, 'İnanıyoruz ve kendimize güveniyoruz. Sözümüzü örgütleyecek, hayatı değiştirecek gücümüz var' dedi.

Ankara Batıkent’te 24 Haziran seçimleri öncesi şenlik düzenleyen kadınlar, “Bizler inanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Sözümüzü örgütleyecek, hayatı değiştirecek gücümüz var. 24 Haziran kadınlarla değişecek” dedi.

Batıkent’te kadınlar 24 Haziran seçimleri öncesi kadın buluşması gerçekleştirdi. HDP, EMEP ve AKA-Der’in çağrısıyla Batıkent Meydan AVM’de bir araya gelen çok sayıda kadın, 24 Haziran seçimlerinde Mecliste de, siyaset alanında da kadınların kendi sözünün sahibi olabilmesi için, korkunun, yalanın, adaletsizliğin, faşizmin hakimiyetine ‘dur’, tek adam rejimine ‘tamam’ demek için buluştu. Etkinliğe HDP'nin kadın milletvekili adayları da katıldı. Kadınlar şenlik alanını rengarenk balonlarla ve taleplerinin yer aldığı dövizlerle donatırken, etkinlikte direnişteki Flormar işçilerine de destek mesajı verildi.Etkinlik, Grup Tersname’nin ezgileriyle ve kadınların halaylarıyla devam etti.

‘BU SİSTEM HİÇBİR ZAMAN KADINLARIN TALEPLERİNE YANIT OLMADI’

Etkinlikte konuşan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, 24 Haziran’da tek adam rejimini göndermek için bir arada olduklarını belirterek, bu sistemin hiçbir zaman kadınları eşit olarak görmediğini ve kadınların taleplerine yanıt olmadığını kaydetti. Kadınların her zaman bunun mücadelesini verdiğini söyleyen Doğan, 16 yıldır yaşananlar kadar ağır bir sürece tanıklık edilmediğini kaydetti. Doğan, “Ne şiddet, taciz, tecavüz durdu. Ne çocuklarımıza uzatılan eller kesildi. Dolayısıyla nasıl referandumda hayır oyu verirken kadınlar en öndeyse 24 Haziran’da da bu erkek egemen sistemi, tek adamcılığı göndereceğiz. En büyük görev biz kadınlara düşüyor, bunun farkındayız” dedi.

‘TEK ADAMIN ÖNÜNE SET HDP İLE OLACAK’

Bugüne kadar kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesini yükseltmek için her zaman birlikte olduğunu vurgulayan Doğan şunları söyledi:

“Şimdi 24 Haziran’da yine beraber olacağız. Biz istiyoruz ki bu tek adam zihniyetinin inşasının önüne bir set çekelim. Bu setin de bu seçimlerde HDP ile olacağına inanıyoruz. HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz. Kürt halkının özgürlük ve eşitlik taleplerinin demokratik ve barışcıl yolla karşılık bulabilmesi için de Kürt halkının temsilcileri ve HDP Mecliste olmalı. Bu nedenle bir oy HDP’ye, bir oy Demirtaş’a.”

‘DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR’

AKA-Der adına konuşan Ayça Yılmaz da 24 Haziran seçimlerinde kadınların değiştirecek gücü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizler Boğaziçi’de direnen, ‘Savaşın acının helvası yapılmaz’ diyen kadınlarız. Bilimsel, özgür eğitim isteyen liseli öğrencileriz, fabrikalarda direnen, ‘Flormar değil direniş güzelleştirir’ diyen kadınlarız. KHK ile işten atılan, emeğimizi üretimimizi devam ettiren kadınlarız. Ayşe öğretmeniz, 8 Mart’ta sokakları özgürleştiren kadınlarız. Cumartesi Anneleriyiz, Barış Anneleriyiz. Ve biz mutlaka kazanacağız.”

‘FLORMAR DİRENİŞÇİSİ GİBİ KADINLAR OLURSA BİR ÜLKEDE, O ÜLKEYİ YÖNETMEK KOLAY OLMAZ’

HDP Grup Başkanvekili ve Ankara 1. Bölge milletvekili adayı Filiz Kerestecioğlu da parlementoda olabilecek gücü sokaktaki kadınlardan adıklarını vurgulayarak, “Eğer sizlerle olmasanız, sizlerden beslenmesem ben orda kalkıp da ‘Kadın hareketi bu sözleri size yutturur’ diyemem” dedi.

Özgür kadınların, özgür bireylerin, özgür gençlerin olduğu bir ülkede o ülkeyi yönetmenin kolay olmayacağını kaydeden Kerestecioğlu, "Hakkını arayan insanlar olursa bir ülkede, o ülkeyi yönetmek kolay olmaz. Emeğinin karşılığını arayan işçiler olursa, özellikle Flormar direnişçisi gibi kadınlar her yerde olursa o ülkeyi yönetmek kolay olmaz. İktidarın 7 Haziran’dan bu yana halklara yaşatttığı zulmun nedeni de buydu” dedi.

Özgürlük düşüncesi nedeniyle çok sayıda HDP’li siyasetçinin cezaevlerinde olduğunu kaydeden Kerestecioğlu, “Farklılıklarıyla, kimlikleriyle bir arada yaşayan bu partinin bütün Türkiye’ye aynı renkleri yayması istenmediği için cezaevindeler” dedi.

‘TÜRKİYE DE DÜNYA DA KADINLARLA DEĞİŞECEK’

Kerestecioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlere gerçekten bunun sözünü veriyoruz. Hepsini özgürleştirmek kadınlar başta olmak üzere bizlerin elinde. Türkiyeyi de dünyayı da kadınların değiştireceğine, kadınlarla değişeceğine, erkek egemen ve militarist dünyanın değişeceğine, barış içinde bir dünyaya ulaşacağımıza inanıyorum. Yaşasın mücadelemiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:47

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