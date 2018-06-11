Seçim çalışmasını sürdüren EMEP, Mersin'de halk toplantıları düzenledi

Seçim çalışmalarına devam eden EMEP Mersin İl Örgütü, EMEP GYK Üyesi Sedat Başkavak'ın katılımıyla halk toplantıları düzenledi.

Emek Partisi (EMEP) Mersin İl Örgütü seçim çalışmalarına devam ediyor. Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde esnafları dolaşan ve pazar yerlerinde bildiri dağıtan EMEP’liler, aynı zamanda halk toplantıları örgütlemeye devam ediyor. Kazanlı Mahallesi'nde ve Erdemli’ye bağlı Tömük Mahallesi'nde halk toplantısı gerçekleştiren EMEP İl Örgütü, seçimleede HDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a oy istedi.

EMEP İl Başkanı Mehmet Taşçı ve beraberinde ki partililer Tömük Mahallesi meydanında halk toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında üretici köylünün sorunları dile getirirken, seçimlerde ise HDP’nin barajı aşmasının önemli olduğunu vurgulandı.

TAŞÇI: İNSANLARIN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR

Yapılacak seçimin, çocukların ve gençlerin geleceğinin belirleneceği bir seçim olacağını belirten EMEP İl Başkanı Mehmet Taşçı, ‘‘Son 2 yıldır birçok karara tek kişinin imza attığı bir süreci geçirdik. Ve eğer seçimde AKP tekrar kazanırsa bu sürecin daha da kötüsünü yaşayacağımız günler bizi bekliyor olacak. AKP, 16 yıldır iktidarda olan bir parti olmasına rağmen seçim manifestosuna baktığımızda sanki ülkeyi 16 yıldır başka bir siyasi parti yönetiyormuş gibi hissedersiniz. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve daha fazla insan haklarından bahsediyorlar. Bütün bunları elimizden alanın kendisi olmasına rağmen çıkıp meydanlarda bunları söyleyebiliyorlar. Dün, 'Ben Kasımpaşa’da okudum, tek parti dönemiydi, sınıfta 75 kişi vardı' diye konuşuyor fakat Erdoğan’ın doğum yılı 1954, yani tek parti dönemi değil o dönem. Buna rağmen insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Halktan 'Kıraathane açacağım' diyerek oy istiyor. Kıraathane işsizliğe ve ekonomik bunalıma çare olur mu? Narenciye üreticilerinin talepleri ne ise onlarla ilgili yatırım yap, üretici köylüye destek ver, fabrikalar kur’’ diye konuştu.

TAŞÇI: ÜLKEMİZİN BARIŞ VE KARDEŞLİK ORTAMINA İHTİYACI VAR

Taşçı, ‘‘Dış borçlanma ve işsizliğin alıp başını gittiği bir dönemde AKP tekrar iktidara gelirse bizler, çocuklarımız ve gençlerimiz daha da karanlık bir süreci yaşayacak. Ülkemizin barış ve kardeşlik ortamına ihtiyacı var. Verdiğimiz oylar buna hizmet etmiş olacak. Aynı zamanda kullandığımız oylar tek parti tek adam rejimine 'Dur' demek olacak. Bugün demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden yana olan HDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a oy vermemiz gerekiyor. Yoksulluğa, işsizliğe ve geleceksizliğe karşı hep beraber mücadele etmemiz gerekiyor. Bunun için Emek Partisi olarak sizleri parlamento seçimlerinde HDP’ye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Selahattin Demirtaş’a oy vermeye çağırıyoruz’’ dedi.

VATANDAŞ'TAN AKP'YE: ŞİMDİYE KADAR YAPSAYDINIZ

Ardından konuşan vatandaşlar herkesin borç batağında olduğunu ifade ederek AKP iktidarının 'ekonomiyi düzelteceğiz' sözlerine, "Şimdiye kadar yapsaydınız. Diyelim ki aklınıza bugün geldi, o zaman seçimi beklemenize gerek yok, vaat ettiklerinizi yapamaya başlayın’’ diyerek tepki gösterdi. Saman dahil olmak üzere birçok ürünün ithal edildiğini söyleyen üretici köylüler, "Bu ülkedeki emekçiler, üretici köylüler nasıl yaşayacak?" diye sordu.

'HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM'

Tömük Mahallesi İYİ Parti kurucularından olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "EMEP İl Başkanı’nın söylediklerine katılıyorum. Ülkenin durumu ortada, herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bu seçimlerde HDP’nin mutlaka barajı aşması lazım. Herkes borç içinde" diye konuştu.

BAŞKAVAK: TARIM DESTEKLERİNİN AZALMASI EN ÇOK ÜRETİCİ KÖYLÜYÜ ETKİLEDİ

Kazanlı'da Cemre Çay Bahçesinde yapılan toplantıda ise EMEP GYK Üyesi Sedat Başkavak, "Tek adam rejimin engellenmesi için AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminde daha az oy alması gerektiğini, bu nedenle de HDP'nin barajı aşmasının önemli olduğunu" söyledi.

Tarım bölgesi olan Kazanlı’da konuşan Başkavak, üreticilerin bankalara olan borçlarını düşünerek oy kullanmaları gerektiğini, tarım desteklerin azalmasının ve ithalatın en çok üretici köylüyü etkilediğini, geçtiğimiz yıl 1.2 milyar dolarlık et ve canlı hayvan ithal ederek ülke hayvancılığını çökerten bir hükümete oy verilmemesi gerektiğini belirtti.

BAŞKAVAK: GERÇEK TEMSİLİYETE DAYANAN BİR KURUCU MECLİS OLUŞTURULMALIDIR

Başkavak, "Emek Partisi açısından öncelikli olan tek adam, tek parti rejimine geçit vermemektir. OHAL'in kaldırılması, demokratik bir Türkiye’dir. Mevcut parlamenter sisteme değil gerçek temsiliyete dayanan bir temsilciler meclisinin oluşturulmasıdır. Barajın kaldırıldığı, vekil olmanın zenginlere tanınan değil halkın her kesiminden insanına hak olarak belirlendiği bir düzenleme gereklidir. İşçiye, emekçiye siyaset yapma ve vekil olma hakkını sadece kanun düzenlemesi değil olanak olarak da sağlayacak bir düzenleme yapılmasıdır. '10 bin lira ver vekil adayı ol, sonra da balya balya para harca vekil ol' anlayışı zaten işçinin, emekçinin, üretici köylünün milletvekili olmasını engelleyen uygulamalardır. Onun için gerçek temsiliyete dayanan bir Meclis diyoruz ve en önemlisi de gerçekten demokratik bir anayasa diyoruz. Tek adam rejiminin durdurularak demokratik bir anayasa, seçim ve siyasi partiler kanununu önüne koyacak bir taahhütle bir araya geleceğimiz demokratik bir seçenek, ikinci turda sadece AKP'yi zayıflatacak diye değil aynı zamanda ülkeninde ihtiyacıdır. Ülkenin ihtiyacı budur ve aklın yolu başta CHP olmak üzere herkesin önüne bunu görev olarak koymaktadır’’ ifadelerini kullandı. (Mersin/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:28

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