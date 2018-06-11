TGC: Hedef gösteren haberciliği kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye medyasının ağır ve sancılı bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde medyanın içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonunun hazırladığı açıklamada, Türkiye medyası ağır ve sancılı bir dönemden geçtiği vurgulanırken, buna karşın içinden geçilen dönemde kamuoyunun da doğru ve gerçek habere ulaşmaya en çok ihtiyacı olduğu vurgulandı. Bazı gazetecilerin kullandığı dil ve üslubun eleştirildiği, gazetecilik mesleğinin kaybettiği dayanışma ve saygınlığını yeniden kazanması için çağrı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘Bazı medya mensuplarının mesleğin etik kurallarına uymayan bir dil ve üslupla birbirleri aleyhine köşelerini kullanmasını dehşetle izliyoruz. Türkiye’nin mevcut siyasi iktidarının ya da muhalefetinin ürettiği politikaları tartışabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ancak bu politikaların tarafı olmak, bu politikaların savunuculuğuna soyunmak, benimsenmeyen görüş ve düşünceleri edebini yitirmiş saldırgan bir dil kullanarak kamuoyu ile paylaşmak, basın tarihine bir kara leke olarak geçecektir. Türkiye medyası nefret söylemlerinin etkilerini ve sonuçlarını göz ardı eden, toplumun çatışmalardan nasıl etkilendiğini sorgulamayan ve giderek çatışmanın yeniden üretilmesine hizmet eden bir güce mi dönüşüyor? Bir gazeteci kimliğini taşıyorsanız bir olaya, duruma ya da taraflara eşit mesafede durmak, soru sorma kültürünü oluşturmak zorundasınız. Basın özgürlüğünü, sorumlu ve yüksek kalitede gazeteciliği teşvik etmek için kullanmalısınız. Nefret ve düşmanlığı körükleyen, düşünce ve inancı ayrıştıran, farklılığı hedef gösteren habercilik anlayışıyla hareket edenleri kınadığımızı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:34

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