AA, Gazeteci Enver Aysever’e hakaret davası açtı

Anadolu Ajansı, Gazeteci Enver Aysever'e ‘kişilik haklarına basın yoluyla saldırı’ gerekçesiyle tazminat davası açtı.

Gazeteci Enver Aysever’in konuk olduğu bir televizyon programında Anadolu Ajansı’na (AA) ilişkin eleştirileri üzerine nedeniyle ajans şikayetçi oldu. Aysever hakkında ‘kişilik haklarına basın yoluyla saldırı’ yapıldığı öne sürülerek 5000 TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

Aysever kendisine gönderilen iddianameyi sosyal medya hesabı üzerinden “Bana dava açmışsınız @anadoluajansi Size hakaret ettiğim gerekçesiyle...” notuyla paylaştı. Aysever katıldığı bir televizyon programında, ‘Seçim gecesi AA ne tür tezgahlar çevirecek’ demişti. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:24

www.evrensel.net