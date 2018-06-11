Büyüme yüzde 7,4; cari açık yüzde 5,4

TÜİK 2018 yılının ilk çeyreğinde ekonominin yüzde 7,4 büyüdüğünü açıkladı.

Türkiye 2018 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 7.4 büyüdüğü açıklandı. Aynı anda açıklanan cari işlemler açığı nisanda beklentilerin üzerinde artarak 57 milyar doları aştı. Böylece işsizlik ve hayat pahalılığı sorununu çözemeyen ekonomik büyümenin, yabancı parayı borçla tüketmenin sonucu olduğu açığa çıktı.

Açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan miting alanında, “OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz” sözleri geldi. Oysa büyümenin analizi yapılınca tam bir bahar havasında fırtına durumu var.

Büyümeye en büyük katkıyı yüzde 11 oranında artışla, hane halkı harcamaları yani tüketim verdi. Ekonomiden Sorumlu Bakan Mehmet Şimşek’ten, “Büyüme iç talep kaynaklı gerçekleşmiştir” itirafı geldi.

YAKIT BİTTİ!

Krediler, teşvikler ve sıcak para ile beslenen büyümenin özellikle yılın ikinci yarısında sürdürülebilmesi imkansız.

İşsizliği azaltmayan (işsizlik yüzde 11 ile 2002 yılından daha kötü durumda), hayat pahalılığı sorunu yaratan büyümenin artık sonuna gelindi.

Veriler, sanayide görülen büyümenin teşvik rüzgarını kaçırmamak için yapılan stok üretimi (üretilip depoda bekletilen) kaynaklı olduğunu gösteriyor. İmalat sanayii göstergeleri yılın ikinci çeyreğinden itibaren gerilemeye işaret ediyor.

Büyümeye en çok katkı veren sektörlerin başında geldiği görülen konut sektörünün faiz desteğiyle son bir nefes ilerlediği çok açık.

Yabancı para ile ürettiğinden daha çok tüketerek büyüyen, sıcak paraya dayalı, cari açığa büyüten ekonominin böyle sürmesi olanaksız, soğutulması kaçınılmaz.

Yılın ikinci yarısında ekonomi zaten yediği kur şokundan dolayı yavaşlayacaktı yakın zamanda buna bir de faiz artışı eklendi. İki gelişmenin etkisiyle ithalat hız kesecek, büyüme oranı düşecek. Yakıt bitti, ağır fatura yolda! (EKONOMİ SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 16:03

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