Avrupa Süryaniler Birliğinden 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Avrupa Süryaniler Birliği, tüm Asuri, Süryani ve Keldanileri haklarını savunanlara destek olmak için HDP'ye oy vermeye çağırdı.

Selçuk KOZAN

Gütersloh

Avrupa Süryaniler Birliği, Gütersloh Süryani Kilisesi'nde düzenlediği toplantıda Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm Asuri, Süryani ve Keldanilere kendi haklarını savunanlara destek olma ve oylarını HDP için kullanma çağrısı yaptı.

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimler için Almanya’da oy verme işlemi başlarken, seçim çalışmaları da devam ediyor. Dün Süryani Kilisesi tarafından seçimlere ilişkin bir toplantı düzenlendi.

Gütersloh Süryani Kilisesinde yapılan toplantıda Avrupa Süryaniler Birliği Türkiye Sorumlusu ve Sabro Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan ve seçimlere HDP Mardin Milletvekili Adayı olarak katılan Tuma Çelik de hazır bulundu.

‘SÜRYANİLERDE MÜCADELE EĞİLİMİ ARTIYOR’

Çelik, yaptığı konuşmada, katliamlara uğrayan ve en çok acı çeken halklardan biri olan Süryani halkının, kendi içine kapanarak mücadeleden uzak durduğunu belirterek, “Fakat son yıllarda özellikle HDP içinde kendini ifade etmeye başlayan Süryanilerin artık diğer halklarla birlikte mücadele eğilimin güçlendiğini görüyoruz. Biz halklar arasındaki düşmanlıkları ortadan kaldıracağız ve farklılıkları bir araya getirip halkları barıştırarak birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye ve Süryanilerin geleceği açısından belirleyici bir öneme sahip olduğunu söyleyen Çelik, Avrupa ülkelerinde yaşayan tüm Asuri, Süryani ve Keldanilere kendi haklarını savunanlara destek olmaları ve oylarını HDP için kullanmaları çağrısı yaptı.

Avrupa’da yaklaşık 500 bin Süryani yaşıyor ve bunların yaklaşık 300 bini Türkiye kökenli. 200 bin civarında Süryani, hâlâ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bunların büyük bir bölümü de oy kullanma hakkına sahip.

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 15:53

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