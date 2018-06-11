'Demokratik ittifak ihtiyacı seçim sonrası artarak devam edecek'

Emek Partisi Avcılar İlçe Örgütü tarafından önceki gün düzenlenen halk toplantısına Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan da katıldı.

Seçimler kapsamında İstanbul Avcılar’da halk toplantısına katılan Emek Partisi (EMEP) MYK Üyesi İskender Bayhan, sermaye güçlerinin iki ana kampla seçime girdiğine dikkat çekerek “Ancak demokrasi güçleri Türkiye’nin bu iki sermaye ittifakı karşısında kendi alternatif programını ortaya koyacak bir mücadele platformunda birleşebilmiş değil. Bu tarafta daha parçalı bir durum görünüyor. Bu sorunu çözme ihtiyacı artarak devam ediyor” dedi.

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Emek Partisi Avcılar İlçe Örgütü tarafından önceki gün düzenlenen halk toplantısına Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan da katıldı. Tek adam, tek parti rejiminin durdurulması ve Kürt sorunun demokratik çözümü için HDP’nin barajı aşarak Mecliste yer alması gerektiğine vurgu yapan Bayhan, şöyle konuştu: “Bu nedenle HDP’ye ve Selahattin Demirtaş’a oy verme çağrısı yapıyoruz. Politik olarak ise Türkiye’de Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve HDP’nin programı dışında esas olarak işçilerin, emekçilerden yana, diğer tüm sorunları ve ezilen halk kesimlerini içeren bir seçim platformu ortaya çıkarmanın doğru olacağını düşündük. Ve buna uygun bir politika belirledik.”

SERMAYE GÜÇLERİ İKİ ANA KAMPLA SEÇİME GİRİYOR

“Sermaye güçleri iki ana kampla seçime giriyor” giriyor diyen Bayhan şöyle devam etti: “Bizim cephemiz ise biraz dağınık. Daha çok HDP’nin barajı geçmesi, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan Kürt sorununun demokratik çözümü açısından bir öncelik belirlenmiş ve daha bunun üzerinden yoğunlaşan bir destek tutumu var. Ancak demokrasi güçleri Türkiye’nin bu iki sermaye ittifakı karşısında kendi alternatif programını ortaya koyacak bir mücadele platformunda birleşebilmiş değil. Bu tarafta daha parçalı bir durum görünüyor. Bunu henüz çözebilmiş değiliz. Ancak bunu çözme ihtiyacı artarak devam ediyor. Türkiye bu ittifaklaşma süreci içerisinde, 24 Haziran seçimlerinde ve olası 8 Temmuz seçimlerinde ve sonrasında elbette birincil görevimiz, birinci hedefimiz tek adam tek parti diktatörlüğü açısından Cumhur İttifakının bir yenilgi almasıdır. İkincisi ise, bu yenilgiyi alması her şeyin bittiği, her şeyin çözüldüğü anlamına gelmez, Türkiye düzlüğe çıktı anlamına gelmez. Kim seçilirse seçilsin ve ikinci tura kim kalırsa kalsın artık sorunlarımız çözüldü anlamına gelmez. Aksine ondan sonra da mücadele devam edecek. Buna hazırlıklı olmalıyız. Aslında demokratik ittifak dediğimiz ihtiyaç, emek, barış ve demokrasi güçlerinin demokratik talepler, işçi ve emekçilerin acil ekonomik, sosyal talepleri etrafında ortak mücadele ve ortak hareket etme ihtiyacı seçimlerden sonra da artarak devam edecek.” (İstanbul/EVRENSEL)

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