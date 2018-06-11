EMEP'ten HDP milletvekili adaylarının da katıldığı halk toplantısı

Kocaeli Emek Partisi İl Örgütü'nün çağrısıyla Derince’nin Esentepe Mahallesinde halk toplantısı gerçekleştirildi.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala milletvekili adayları seçmenlerle buluşmaya, siyasi partiler de seçim çalışmalarına devam ediyor. 24 Haziran'da HDP'yi destekleyeceğini açıklayan Emek Partisi (EMEP) mahallelerde, fabrika önlerinde ve işçi duraklarında işçileri ve emekçileri EMEP'te örgütlenmeye çağırıyor, Demirtaş ve HDP'ye oy istiyor.

Derince'nin Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen halk toplantısının açılışında konuşan EMEP Derince İlçe Başkanı Cüneyt Bingöl, "16 yıllık AKP iktidarının baskılarını beraber aşacağız. İşçi sınıfının artık siyasetin öznesi olduğu, kadınların istediği gibi giyinip sokakta gezebildiği, gençlerin bilimsel bir eğitim aldığı bir dünya istiyoruz" dedi.

'HALKIN İKTİDARINI SAVUNUYORUZ'

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan konuşmasına "İçinde bulunduğumuz bu yarış, eşitsizliğin bol olduğu bir yarış" diyerek başladı. İktidarın 16 yıldır yolları ve hastaneleri övdüğünü dile getiren Erkan "İktidarın övündüğü mega projelerin yükü bizdedir. Yap-işlet-devret modeliyle peşkeş çekildiği hastahanelerin, yapılan yol ve köprülerin ödemeleri sağlanmazsa hepsi bizim cebimizden çıkıyor" dedi. Türkiye halklarının bir yalana inandırılmaya çalışıldığını söyleyen Erkan, "Ülkenin halkına bir gelecek hayali çiziliyor. Özgürlükler genişleyecek, demokrasi gelişecek ama bunlar OHAL koşullarında olacak diyorlar. Dışa bağlı bir politika ve halklarını borçlu kılan bir ekonomi programı izleniyor" diye konuştu. Tek parti ve tek adam rejiminin kurumsallaşma tehlikesiyle karşı karşıyayız diyen Erkan, "Tek adama geçit vermemeliyiz. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü için 1 oy Demirtaş’a, 1 oy HDP’ye diyoruz. Biz halk demokrasisi ve halkın iktidarını savunuyoruz" dedi. "Sömürünün, baskının kalkması emekçilerin ortak mücadelesiyle gerçekleşir" diyen Erkan, "24 Haziran'da oyumuzu kullanacağız ve sandıklarımıza sahip çıkacağız. 16 Nisan'da yaşanan bir hileye izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'TEKÇİ ANLAYIŞA KARŞIYIZ'

Herkesin siyasete katılması gerektiğini ifade ederek sözlerine başlayan HDP Kocaeli Milletvekili adayı Ali Buğdacı, "Siyasetin toplumsallaşmasını istiyoruz. 7 Haziran ve 1 Kasım'da barajı aştık. Şimdi de bu tehlikeyle karşı karşıyayız ancak barajın altında kalsak da asla diz çökmeyeceğiz" dedi. Artık iktidarın tıkandığını belirten Buğdacı "Tekçi anlayışa karşı çoğulculuğu, diktatörlüğe karşı, eksikte olsa, parlamenter demokrasiye sahip çıkacağız" diye konuştu. Dertlerinden birinin de yoksulluk olduğunu söyleyen Buğdacı, "Bir sofrada ekmek küçükse demokrasi yok ancak ekmek ne kadar büyükse demokrasi o kadar çoktur” diyerek sözlerini bitirdi.

Konuşmaların ardından forum şeklinde devam eden halk toplantısında HDP Milletvekili Adayları Kureyş Bilgiç ve Meryem Demir de söz aldı. Demir, "7 Haziran'da güçlerimizi birleştirdik, Erdoğan’ı yendik. 24 Haziran’da da yenebiliriz" dedi. Bilgiç ise mücadelenin devam edeceğine vurgu yaptı. Vatandaşın sorularıyla devam toplantıda çözüm sürecinin tekrar başlayıp başlamayacağı sorusuna Buğdacı, "Önce ülke demokratikleştirilecek ilk hedefimiz budur. Ancak AKP ile işbirliği yapmayacağız. Anneler cenazesini buzdolabında sakladı, kadınlar çırılçıplak teşhir edildi. Bizim bunlarla yürüyecek bir yolumuz artık yok" dedi. Öne çıkan diğer bir soru ise anketlere göre ikinci tura Muharrem İnce’nin kalacağı ve bu durumda HDP'nin ne yapacağı idi. Buğdacı bu soruyu İnce'nin Kürt sorunu ile ilgili bir sempati sağladığını belirterek cevapladı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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