AKP, İzmir'de okul ve hastane bahçelerinde iftar düzenleyip oy istiyor

AKP İzmir'de okul bahçelerinde iftar adı altında düzenlediği etkinliklerle propaganda yapıyor.

İzmir

İzmir'de AKP her gün farklı bir okulun bahçesinde iftar adı altında seçim etkinliği düzenleyerek vatandaşlardan oy isterken izinler milli eğitim müdürlüğü tarafından seçim propagandası ve pankart ve bayrak asmamak şartıyla veriliyor.

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri öncesinde kamu kurumları bir kez daha AKP iktidarının emrinde. İzmir'de okul bahçelerinde düzenlenen iftar etkinlerinde seçim çalışmaları sürdürülüyor. Son olarak Buca Göksu Mahallesi'ndeki Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde AKP ilçe teşkilatı iftar etkinliği yaptı. Etkinlikten saatler öncesinde okul bahçesi AKP bayrakları ile donatılırken okullarda görev yapan işçilerde mesai saatleri dışında çalıştırıldı. Etkinliğe İzmir Milletvekili Adayları Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle de katıldı.

İftarda konuşan AKP Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan "Önümüzdeki günlerde de bayramı kutlayacağız ama 24 Haziran’da bizi çok farklı bir bayram bekliyor. Yeni ve güçlü Türkiye’nin, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la şahlanacağı bir döneme gireceğiz" sözleri seçim propagandası yaptı. Adaylar da aynı şekilde oy çağrısı yaptı. Üstelik etkinlikle ilgili basına geçilen mailde, etkinliğin okul bahçesinde düzenlendiğine dair bilgiye de yer verilmedi.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: PROPAGANDA YAPILMAMASI ŞARTIYLA...

Konuyla ilgili konuştuğumuz Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can, kaymakamlık oluru ile isteyen bütün kurumlara ve belediyelere iyi niyetli bir şekilde verdiklerini dile getirdi. Can, verilirken okul müdürünü de sorumlu olarak belirlendiğini ve hiç bir şekilde seçim propagandası yapılmaması ve bayrak ile pankart asılmaması şartıyla tahsis ettikleri bilgisini de verdi. Basında çıkan fotoğrafları sorduğumuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Can, haberdar olmadığını ve doğruluğu takdirde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağını da ekledi.

Ulaşmaya çalıştığımız İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden herhangi bir yetkili ise geri dönüş sağlamadı. Okul müdürü ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplantıda olduğu için ulaşamadık, müdür yardımcısı bilgi veremeyeceğini belirtti.

AKP’ye ait araçlar okul bahçelerinden sonra hastane bahçelerini de iftar adı altında seçim propagandası alanına dönüştürdü.

HASTANE BAHÇELERİ DE PROPAGANDA MERKEZİ OLDU

Fotoğraf: Evrensel

24 Haziran seçimleri öncesinde okul bahçeleri gibi hastane bahçelerinde AKP'ye ait araçların iftar adı altında propagandası da sürüyor. Son günlerde İzmir'de büyük hastanelerin bahçesinde seçim araçları girerek iftar paketleri dağıtıyor.

SES İzmir Şubesi yaptığı açıklama ile hastane bahçelerinin iktidar tarafından propaganda alanına dönüştürülmesinden vazgeçmeye çağırdı.

'YÖNETİCİLER DE SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILDI'

SES İzmir Şubesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Hastane yöneticilerinin ve sağlık müdürlüğü yetkililerinin de bu seçim çalışmasına katıldıklarının ifade edildiği açıklamada "Hastaneler seçim meydanı, insanların inançları seçim malzemesi değildir. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim propagandaları ile ilgili maddelerine bakıldığı zaman kamusal alanlar; hastaneler başta olmak üzere seçim propagandası yapılmayacak yerler olarak belirtilmiştir. Bu propaganda yönteminden derhal vazgeçilmeli, iktidar partisi hastanelerden elini çekmeli, Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri AKP'nin memuru değil kamu görevlisi olduklarını hatırlamalıdırlar" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

