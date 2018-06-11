Seçim Günlüğü (11 Haziran 2018)

ERDOĞAN: KANDİL'E OPERASYON BAŞLATTIK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Niğde'de yaptığı konuşmada, 'Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık' dedi.

Erdoğan: Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Niğde'de yaptığı konuşmada, 'Kandil, Sincar, oraya da operasyonlarımızı başlattık' dedi.

'AKP İKTİDARININ EN BÜYÜK VAADİ İŞSİZLİK VE KIRAATHANE

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP’nin en büyük vaadinin işsizlik olduğunu vurguladı, toplumsal muhalefetin seçimler için umut verdiği söyledi.

Selma Gürkan: AKP iktidarının en büyük vaadi işsizlik ve kıraathane EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, AKP’nin en büyük vaadinin işsizlik olduğunu vurguladı, toplumsal muhalefetin seçimler için umut verdiği söyledi.

İNCE, ERDOĞAN'A TAZMİNAT DAVASI AÇTI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Kayseri Mitingindeki iftira ve hakaret içeren sözleri nedeniyle 100 Bin TL’lik manevi tazminat davası ve haksız saldırının tespiti davası açtı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde “Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım.. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya” demişti.

Muharrem İnce'den Erdoğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisine dair sarf ettiği sözleri nedeniyle Tayyip Erdoğan aleyhine 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

BOZDAĞ: TÜRKİYE ÖYLE VEYA BÖLGE YENİ SİSTEME GEÇECEK

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını belirterek, “Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek” dedi.

Bekir Bozdağ: Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek Hükümet Sözcüsü Bozdağ, eski sisteme dönmenin imkanı olmadığını belirterek, 'Seçimden sonra Türkiye öyle veya böyle yeni sisteme geçecek' dedi.

SELMA GÜRKAN, EMEK VE MESLEK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İzmir’de emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya gelen EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ‘Sonuç ne olursa olsun çözüm birliktelikte’ dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan’ın, sendikacı, meslek örgütü temsilcileri ve aydınlarla buluştuğu toplantıda ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve esas olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra işçi ve emekçilerin biriken sorunlarının çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konuşuldu.

Selma Gürkan, emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya geldi İzmir’de emek ve meslek örgütü temsilcileri ile bir araya gelen EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ‘Sonuç ne olursa olsun çözüm birliktelikte’ dedi.

Bayhan: Açıklamalar Erdoğan’ın oya ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor Gazeteci İskender Bayhan’la Seçim Özel’de 24 Haziran’ı ve adayların mesajlarını değerlendirdik.

DEMİRTAŞ'TAN ERDOĞAN'A KOBANE RESTİ

HDP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6-8 Ekim’de Kobanê için yapılan eylem üzerinden kendisine yönelik yaptığı suçlamalara yanıt verdi. Demirtaş, “Ey Erdoğan! Sana siyasi tarihinin en büyük fırsatı: 24 Haziran’a kadar bu tweetimin altına, Selahattin Demirtaş olarak yaptığımı iddia ettiğin ‘53 kişinin katledilmesi sözde talimatımı’ paylaşırsan söz veriyorum, senin lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceğim.

Selahattin Demirtaş, Erdoğan’ın Kobanê suçlamalarına yanıt verdi HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim meydanlarında kendisini Kobanê olaylarıyla suçlayan Erdoğan’a yanıt verdi.

RTÜK BAŞKANI: 'CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI İZLEYEMİYORUZ' ŞİKAYETİ YOK

AA'ya konuşan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, seçim sürecindeki yayınlara dair şikayet almadıklarını söyledi. RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve İlhan Taşçı’nın, TRT’nin siyasi parti ve adaylara yönelik ayrımcı yayınına dair YSK’ye yaptığı başvuruya rağmen "Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor" diyen Yelikaya, "Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı: 'Cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz' şikayeti yok RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya: 'Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz' gibi şikayetler yok.

GENÇ: BÖLGEDE AKP OYLARINDA 3-4 PUAN AZALMA VAR

Diyarbakır merkezli Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) Koordinatörü Yüksel Genç Evrensel'in sorularını yanıtladı. Genç 'Erdoğan ile partisi arasındaki makas çok açık değil?' sorusuna "Çok değil, evet. Aldığı oyda yüzde 3-4’lük bir azalma var geçmiş seçime göre. Bu açıdan 7 Haziran’a benziyor. Bu da belirttiğim gibi AKP’nin kimi bölgelerde vekil çıkarmasının ciddi anlamda zayıfladığını gösteriyor. AKP’nin örneğin üç vekil çıkardığı yerde, iki vekil çıkaracağını, bir vekil çıkardığı yerde artık çıkaramayacağını ölçüyoruz." cevabını verdi.