Microsoft'un E3 2018 konferansı dopdolu geçti

Görsel, E3 2018 konferansı canlı yayınından alınmıştır

Microsoft'un E3 2018 konferansı dopdolu geçti

    • 11 Haziran 2018 12:44

    E3 2018, son yıllarda Playstation karşısında istediği çıkışı yakalayamayan Xbox adına dolu dolu geçti. Sunumlar oyunseverleri tatmin etmiş görünüyor.

    Microsoft, E3 2018 konferansında Xbox sahiplerini mutlu edecek tanıtımlar ve duyurulara imza attı. Son yıllarda Playstation 4 karşısında istediği konuma erişemeyen Xbox için Halo Infinite, Gears 5, Shadows Die Twice, Dying Light 2, Just Cause 4 ve fragmanıyla yürek hoplatan Cyberpunk 2077 duyduldu. Xbox sahipleri önümüzdeki yıllarda konsol başında keyifli saatler geçirecek gibi duruyor.

     

    Microsoft'un olumlu yorumlar alan konferasında duyurduğu oyunlar ve tanıtım videoları şöyle:

    HALO INFINITE

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: Açıklanmadı

    GEARS 5

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 2019

    FORZA HOZİRON 4

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 2 Ekim 2018

    SESSION

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: Açıklanmadı

    BLACK DESERT ONLINE

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 2018 3. çeyrek

    ORI AND THE WILL OF THE WISPS

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: Açıklanmadı

    CRACKDOWN 3

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: Şubat 2019

    TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION

    Çıkacağı platformlar: Xbox One

    Çıkış tarihi: 2018 4. çeyrek

    BATTLETOADS

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, PC

    Çıkış tarihi: 2019

    PUBG

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 2018 4. çeyrek

    CUPHEAD THE DELICIOUS LAST COURSE

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 2019

    TUNIC

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 2019

    KINGDOM HEARTS III

    Çıkacağı platformlar: Xbox One ve PC

    Çıkış tarihi: 29 Ocak 2018

    DEVIL MAY CRY 5

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 2019 İlkbaharı

    CYBERPUNK 2077

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 2019

    Cyberpunk 2077 tanıtıldı

    THE DİVİSİON 2

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 15 Mart 2019

    FALLOUT 76

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: Açıklanmadı

    Fallout 76 sadece çevrimiçi olacak

    SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 2019

    METRO EXODUS

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 22 Şubat 2019

    DYING LİGHT 2

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: Açıklanmadı

    JUST CAUSE 4

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 4 Aralık 2018

    SHADOW OF TOMB RAIDER

     

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 14 Eylül 2018

    THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAİN SPIRIT

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 26 Haziran 2018

    WE HAPPY FEW

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 10 Ağustos 2018

    JUMP FORCE

     

    Çıkacağı platformlar: Xbox One, Playstation 4 ve PC

    Çıkış tarihi: 2019

    (HABER MERKEZİ)

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