Fotoğraf: Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Tarım işçilerini taşıyan 2 minibüs devrildi: 4'ü çocuk 33 yaralı
Manisa Turgutlu'da ve Şehzadeler'de tarım işçilerini taşıyan 2 ayrı minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 2'si ağır 33 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 13 kişi yaralandı.
Ali Koçyiğit adlı sürücünün kullandığı minibüs, Turgutlu-Ödemiş yolu Çatalköprü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücünün de aralarında bulunduğu minibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralı tarım işçilerinin 4'ü çocuk.
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞEHZADELERDEKİ KAZADA 2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde de bir başka minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 20 kişi yaralandı.
Soma'dan Turgutlu'ya giden tarım işçilerini taşıyan Fehmi Efe'nin kullandığı minibüs, Şehzadeler ilçesindeki Karayolları Denetleme İstasyonu önünde devrildi.
Kazada minibüsteki 20 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 11:21