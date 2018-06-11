Arıza nedeniyle emniyet şeridine park eden otobüse TIR çarptı: 2 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, arıza nedeniyle emniyet şeridine park eden yolcu otobüsüne TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Bursa'da arıza yapan yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen şoför ile 1 yolcu, hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Bursa-İstanbul yolu Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Bursa'dan Bartın'a yolcu taşıyan 50 DK 189 plakalı otobüs şoförü Cemil Aydemir, arıza yapan aracı güvenlik şeridine çekti. Şoför Aydemir ile ismi öğrenilmeyen bir yolcu, otobüsün arkasında bulunan motor bölümüne bakmak üzere araçtan indi. Bu sırada, aynı istikamete seyir halinde olan S.Y., idaresindeki TIR, park halinde olan otobüse çarptı. Çarpma sonucunda şoför Aydemir ile yolcu, otobüs ile TIR arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Durumu iyi olan diğer yolcular ise otogara götürüldü. TIR şoförü S.Y. gözaltına alındı. (DHA)

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