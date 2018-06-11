Davutpaşa'da iplik fabrikasında yangın çıktı

Davutpaşa'da 4 katlı bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın üst katlarında sabah saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

İlk etapta 6 ilçeden itfaiye ekipleri olay yerine geldi, ekipler yetersiz kalınca Anadolu Yakası'ndan da itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına katıldı. 74 araç ve 185 personelle müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı.

Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yangının yaşandığı yere incelemelere gitti. Vali Şahin, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Fabrikada çalışanların önemli bir kısmının Suriyeli işçiler olduğu, fabrikada üretimin geceleri de devam ettiği öğrenildi. Yangın nedeniyle çevredeki işyerlerinde de işbaşı yapılmadı. (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Fotoğraf: Hakan Kaya/DHA

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 11:01

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