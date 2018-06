Erdoğan'dan Kurz'a: Bu çıraklığın başına çok işler getirir

Kadir gecesi programında konuşan Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kurz'a seslendi: Kendine çekidüzen vermezsen olay farklı yerlere gider.

İstanbul Esenler'de "10 bin hatim, 100 bin dua" programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Avusturya'da yedi camiyi kapatma kararı alan Başbakan Sebastian Kurz'a seslenerek: "Bak daha çok gençsin. Kendine çekidüzen vermezsen olay farklı yerlere gider" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Filistin'de her gün masum çocuklar, kadınlar, erkekler tekerlekli sandalyedeki engelliler, yaralılara yardım eden hemşireler katlediliyor. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor.

* Buradan Avrupa'ya, doğrusu Avusturya'ya, Avusturya'nın Başbakanına sesleniyorum. Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir. Zira bilesin ki Avusturya'da bir caminin kapatılması, oradaki Müslümanların, din adamlarının Avusturya'dan atılması, yurt dışı edilmesi yeniden bir haçlı-hilal mücadelesini başlatır ki bunun sorumlusu da sen olursun. Dünya zalimlere kalmaz. Mazlumun ahı, eninde sonunda sizi alaşağı eder.

* Arakan'daki Müslümanları yerlerinden, yurtlarından etmekle, Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların camilerini kapatmanın zihniyet bakımından hiçbir farkı yoktur.

* Demokrasiyi, özgürlükleri, hakları sadece kendileri için isteyenlerin maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi gibi partiler veya diğerleri ne diyor? 'Bak, yurt dışında dostumuz kalmadı.' Eğer senin dost diye aradıkların Avrupa'daki, Avusturya'daki Kurz ise sen onlarla dost olmaya devam et. Bizim bu tür dostlarımız yok. Eğer siyonist İsrail ise sen onlarla beraber devam et. Eğer Suriye'deki Esed ise sen Esed'le dost olmaya devam et. Bizim bu tür dostlarımız zaten yok. Bize zalimlerden dost olmaz. Bize hiçbir zaman zulmedenlerden dost olmaz. Biz adil davrananlarla yolumuza devam ederiz. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 02:02

