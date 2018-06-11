Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi, Şam'ın müzakere teklifini kabul etti.

Suriye'de ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi, Şam'ın müzakere teklifini kabul etti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Kürtlere karşı askeri seçeneğin masada olduğunu ancak müzakereye de hazır olduklarını söylemişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Suriye Demokratik Meclisi tarafından yapılan açıklamada "Suriye'de tarafların artık askeri bir yönetimin ve ara bulucu güçler eliyle yapılan pazarlıkların çözüm olmayacağını anladığı" belirtildi.

Açıklamada yeni anayasa çağrısı da yapılarak "Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklaması yapınca, biz tereddütsüzce bu yaklaşımı kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye'de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye'de taraflar arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk.

Halkın tüm temsilcilerinin bir araya gelmesi, tek taraflı, imha siyasetinin son bulması için anlaşma yoluna girilmesinden umutluyuz. Demokratik bir Suriye ve tüm kesimlerin eşitçe temsil edildiği bir anayasanın oluşması için tüm tarafların ortaklaşması gerçekleşmeden Suriye'de çözümün mümkün olmayacağını belirtmek isteriz" denildi.

Ankara, Suriye Demokratik Meclisi'ni oluşturan yapıların en büyüğü olan PYD ve onun askeri kanadı YPG'yi "terörist" olarak kabul ediyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Haziran 2018 00:37

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