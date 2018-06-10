Fatih'te spor salonunda yangın çıktı

İstanbul Fatih'te bir spor salonunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir spor salonunda yangın çıktı.

Şehremini Mahallesi Bestekar Rahmibey Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtifaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada üst katlarda yaşayanlar da tahliye edildi.

Yangına müdahale etmek isteyen bir iş yeri çalışanının dumandan etkilendiği belirtildi.

Yangın, salonda hasara sebep oldu. (İstanbul/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 23:52

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