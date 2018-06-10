Halk 'Hayır' dedi, İsviçre 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmayacak

'Şehrinizde olimpiyat istiyor musunuz' sorusuna olumsuz yanıt veren son kent Sion oldu. İsviçre, 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmayacak.

İsviçre'nin Sion kenti, referandumdan ret kararı çıkması sebebiyle 2026 Kış Olimpiyatları'nın ev sahipliğine aday olmayacağını duyurdu.

Sion Olimpiyat Komitesi Başkanı Jürg Stahl, 2026 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği konusunda İsviçre'nin Valais kantonu halkının katıldığı referandumda yüzde 54 ret oyu çıktığını, bu nedenle adaylıktan çekildiklerini duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi de İsviçre'den hiçbir kentin 2026 Kış Olimpiyatları'na aday olmayacağını doğruladı.

Organizasyona ev sahipliği yapacak kent, 2019 yılının eylül ayında belli olacak.

Adaylar arasında Türkiye'den Erzurum, İtalya'dan Milano ve Torino, Avusturya'dan Graz, İsveç'ten Stockholm, Kanada'dan Calgary ve Japonyo'dan Sapporo yer alıyor.

2022'Yİ KİMSE İSTEMEDİ, PEKİN'E KALDI

2022 Kış Olimpiyatları ise Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak.

2022 Kış Olimpiyatları için aday adayları arasında yer alan Münih, Stockholm, Krakow ve Graubünden kenti halkları, referandumlarda Olimpiyatların mali ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak ‘Hayır’ oyu kullanmıştı. Ukrayna’nın Lviv kenti çatışmalar sebebiyle, Norveç’in başkenti Oslo da “IOC’nin kibirli talepleri” ve yetersiz halk desteğini gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. (SPOR SERVİSİ)

2022 Kış Olimpiyatları Pekin’de

Krakow halkı Olimpiyat’ı istemedi

Münih halkı, Olimpiyat\'a \'Hayır\' dedi

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 23:44

www.evrensel.net