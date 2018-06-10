Rafael Nadal, 11. kez Fransa Açık şampiyonu

Toprak kort tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı ismi Rafael Nadal, Dominic Thiem'i yenerek 11. Fransa Açık şampiyonluğunu kazandı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvadaki 11. şampiyonluğuna ulaştı.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun 2. grand slam tenis turnuvasının son gününde, dünya 1 numarası Nadal ile 7 numaralı seribaşı Thiem finalde karşılaştı.

Toprak kort tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı ismi olan Nadal, 2 saat 42 dakika süren maçta rakibini set vermeden yendi.

Kariyerindeki 11. Fransa Açık şampiyonluğunu yaşayan Nadal, yeni bir rekoru da egale etti. Açık dönemde bir grand slam turnuvasını en çok kazanan tenisçi unvanının sahibi Nadal, bu zaferiyle Avustralya Açık'ta 11 kez mutlu sona ulaşan Margaret Court'u yakaladı.

Fransa Açık'a iki yıldır finalde veda eden 24 yaşındaki Thiem ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu fırsatını kaçırdı. (AA)

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