İzmir'de LGBTİ+ Onur Yürüyüşü

İzmir'de Onur Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte 'Her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir arada daha bir güzeliz' denildi.

LGBTİ+’lere dönük ayrımcı uygulamalara karşı ‘Varız’ demek için düzenlenen LGBTİ Onur Yürüyüşü, İzmir Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sona erdi. Yürüyüşe katılan BandoSol, müziklerle yürüyüşe renk kattı. Yürüyüşe katılanlar, müziklere eşlik edip dans etti. Ellerinde dövizler taşıyan 5 anne de yürüyüşe katılıp eşcinsel çocuklarına destek verdi.

Grup adına, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında, “Yine ve bir kez daha, inatla, kararlılıkla ve coşkuyla yürüyoruz. Tek başımıza değil bir arada yürüyoruz. Varoluşlarımıza günah suç ya da hastalık diyerek hislerimizi aşklarımızı her türlü hak ve özgürlüğümüzü elimizden almaya çalışanlara karşı bugün hep birlikte yürüyoruz. Kalıplara sığmayanlar, sevilmeye değer olmadığını düşünenler, sorunun kendisinde olduğunu düşüneler, bugün artık olduğun gibi, hissettiğin gibi olma günü. Bu yürüyüşte her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir arada daha bir güzeliz” denildi. (DHA)

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