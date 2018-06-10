TTB 69. Büyük Kongresi sona erdi

TTB. 69. Büyük Kongresi seçimlerini mevcut merkez konseyi üyelerinin yer aldığı Etkin Demokratik TTB listesi kazandı.

Üç gün süren TTB 69. Büyük Kongresi seçimlerin ardından sona erdi. Mevcut yönetimden adayların olduğu Etkin Demokratik TTB, Bağımsız Hekimler Birliği ve Halkçı Doktorlar listeleri seçimlere katıldı. Üç listenin yarıştığı seçimlerde Halkçı Doktorlar 8 kişilik bir aday listesi çıkarırken, Etkin Demokratik TTB listesi seçimleri kazandı. Kazanan listenin merkez konsey adayları ise şöyle: Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Çetin Atsoy, Gülriz Erişken, Ali Çerkezoğlu, Samet Mengüç, Yaşar Ulutaş, Halit Yerlikaya, Aysel Horasan, Mübetcel İlhan, Bülent Nazım Yılmaz. (Ankara/EVRENSEL)

TTB 69. Büyük Kongresi başladı

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