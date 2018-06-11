Evrenselâ€™e â€˜Paradiseâ€™ davasÄ±: Haber yapmayalÄ±m demek okura ihanettir

â€˜Paradise Belgeleriâ€™ni haberleÅŸtiren Evrenselâ€™e Berat ve Serhat Albayrakâ€™Ä±n ÅŸikayeti Ã¼zerine aÃ§Ä±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼lecek.

Eren YILMAZ

Ä°stanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile kardeÅŸinin de adÄ±nÄ±n geçtiÄŸi, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n iki oÄŸlunun da ‘off shore’ ÅŸirket sahibi olduÄŸunu ortaya koyan, tüm dünyada siyasetçilerin ve patronlarÄ±n vergiden kaçÄ±nmak için yaptÄ±klarÄ± para transferleri ile ilgili ‘Paradise Belgeleri’ni haberleÅŸtiren Evrensel’e Berat ve Serhat Albayrak’Ä±n ÅŸikayeti üzerine açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± ÇarÅŸamba günü BakÄ±rköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Haber yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dönem Evrensel’in dönem Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü olan editörümüz ÇaÄŸrÄ± SarÄ±, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak ile kardeÅŸi Serhat Albayrak hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n haberleÅŸtirilmesi ile ilgili, “iftira” ve “hakaret” suçlamalarÄ± ile yargÄ±lanÄ±yor.

ÖVMÜYORSAN HABER YAPMA

Davaya iliÅŸkin konuÅŸan Evrensel’in avukatÄ± Devrim AvcÄ±, Evrensel gazetesinin, bir kez daha hakaret suçlamasÄ± ile hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Suç konusu haber ise, paradise papers belgelerinde Berat Albayrak ve kardeÅŸi Serhat Albayrak’Ä±n da adÄ±nÄ±n geçtiÄŸinin haber ve bir milletvekilinin ve bir siyasi parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n konu ile ilgili açÄ±klamalarÄ±nÄ±n haberi. Haberde hakaret içeren tek bir ifadenin bulunmadÄ±ÄŸÄ± okununca ortaya çÄ±kÄ±yor zaten. Tüm dünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir olay olan paradise papers ile ilgili Türkiye’de haber yapÄ±lmasÄ±n, siyasi iktidar, bakanlar ve hatta onlarÄ±n akrabalarÄ± eleÅŸtirilmesin demektir bu dava. Özellikle iddianamede yer alan konunun “ Ä°ki gün üst üste tekrarlanmak suretiyle” haber yapÄ±lmasÄ± ifadesini anlayabilmek mümkün deÄŸildir. Bir haberin güncel olmasÄ±, kamuoyunda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± hallerinde basÄ±nÄ±n bu konuda haber yapmasÄ± kadar normal bir ÅŸey yoktur. AsÄ±l sorun, artÄ±k sadece CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçlamasÄ± ile sadece ErdoÄŸan’a deÄŸil, ErdoÄŸan ailesinin bir üyesi, aileye yakÄ±n birilerinin dahi eleÅŸtirilmesinin, hakkÄ±nda eleÅŸtirel bir haber yapÄ±lmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu bu dava ile görmüÅŸ bulunuyoruz. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin Türkiye hakkÄ±nda düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünü ihlal ettiÄŸine dair sayÄ±sÄ±z kararÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± ya da daha geçen hafta Anayasa Mahkemesi’nin siyasilerin eleÅŸtirilerinin daha aÄŸÄ±r olacaÄŸÄ±na dair verdiÄŸi AnayasanÄ±n 26. Maddesinin ihlal kararÄ±, maalesef ifade özgürlüÄŸünün saÄŸlanmasÄ±nÄ± yeterli kÄ±lmÄ±yor. Bu dava da bunun bir göstergesi. EleÅŸtirilemez, hakkÄ±nda övmüyorsan eÄŸer, baÅŸka haber yapÄ±lamaz bir iktidar ailesi. BasÄ±nÄ±n görevinin ne olduÄŸunu çeyrek asÄ±rdÄ±r Türkiye’de gösteren Evrensel gazetesi, bu davada da bunun savunmasÄ±nÄ± yapacaktÄ±r.”

SARI: DAYANIÅžMA Ä°LE ÜSTESÄ°NDEN GELECEÄžÄ°Z

Haberin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± dönem Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü yapan gazetemiz editörü ÇaÄŸrÄ± SarÄ± haberinin arkasÄ±nda olduÄŸunu ifade etti ve “Bu dava tam anlamÄ±yla gerçekleri yazan bir gazeteye baskÄ± yapmak için açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DayanÄ±ÅŸmayla bunun da altÄ±ndan kalkacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum” dedi.

“Hakaret” ve “iftira” gerekçeleriyle 6 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen gazetemizin eski Sorumlu YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü ÇaÄŸrÄ± SarÄ± ÅŸöyle dedi: “Dava açÄ±lacak” diye elbetteki bir haberi yayÄ±nlamaktan vazgeçmeyeceÄŸiz. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkede deÄŸiÅŸimin bir parçasÄ±dÄ±r gazeteciler. Bu ülkede bu kadar ekonomik kriz yaÅŸanÄ±rken, örneÄŸin asgari ücretli yokluk içinde olduÄŸu halde vergi ödemek zorunda kalÄ±rken, bakanlarÄ±n ya da çocuklarÄ±nÄ±n vergi kaçÄ±rmasÄ± etik dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Ä°ÅŸte bunun teÅŸhir edilmesi gerekir. Gazetecinin görevi burada baÅŸlar. Böyle bir iddia tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken, gazeteci bunu ‘haber yapmayayÄ±m baÅŸÄ±ma bir ÅŸey gelir’ diye düÅŸündüÄŸü anda, okura ihanet etmiÅŸ olur. Evrensel’in misyonu tam da gerçeÄŸi yansÄ±tmaktÄ±r. SorgulamaktÄ±r. Biz de haberimizde bunu yaptÄ±k. Halk vergi cehennemleri içinde kavrulurken kimse kendine cennet yaratmamalÄ±. Bu dava tam anlamÄ±yla gerçekleri yazan bir gazeteye baskÄ± yapmak için açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak biz haberimizin arkasÄ±ndayÄ±z. Yine bir offshore ÅŸirket iddiasÄ± gündeme gelirse, kamu yararÄ± için haberi yapmaktan geri durmayÄ±z. Kimse haberimizde hakaret ya da iftira unsuru aramasÄ±n. Biz bu davanÄ±n da üstesinden dayanÄ±ÅŸma ile geleceÄŸiz. Her zaman olduÄŸu gibi ÇarÅŸamba günü de meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z ve okurlarÄ±mÄ±z yanÄ±mÄ±zda olacaklardÄ±r.”

Paradise Papers: Kendilerine cennet halka cehennem

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