Germencik’te jeotermal protestosu: Tamam diyoruz

Aydın Germencik’te halk yürüyüş ve mitingle bölgenin doğasını bozan ve halk sağlığını tehdit eden jeotermal santralleri protesto etti.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yapılan yürüyüş ve mitingle JES’ler protesto edildi. JES’lerin doğayı ve yaşamı tehdit ettiğini belirten Germencik halkı, “Toprakların işgal edilmesine, JES’lerin kirletmesine, inciri, zeytini yok etmesine, hastalıkların artmasına, 24 Haziran’da tamam diyoruz” dedi.

Eski belediye meydanında bir araya gelen yaşam savunucuları, sendika, siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri, buradan sloganlarla Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. HDP Aydın Milletvekili Adayı Ferhat Tunç, CHP Milletvekili Adayları Süleyman Bülbül ve Özlem Burcu Uğan Sevim’in de katıldığı mitingde tertip komitesi adına konuşan İlknur Başer, “Bizi bir araya getiren tek şey var, üzerinde yaşadığımız bu topraklara, Germencik’e, Aydın’a, yaşama, tarıma, çocuklarımızdan ödünç aldığımız doğamıza sahip çıkmak” dedi.

“Artık bugün tamam deme vakti” diyen Başer şöyle devam ett: “24 Haziran seçimleri yaklaşırken sandığa gidelim, jeotermal santrallerin bu topraklara kurulmasına hayır diyenlere oy verelim. Ama oy vermek yetmez; yaşamımıza, topraklarımıza her zaman her yerde sahip çıkmaya devam edelim” dedi.

TARIM TOPRAKLARI YOK EDİLİYOR

Aydın Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mahmut Nedim Barış, “JES’ler elektrik üretiyor diye tarım topraklarının yok edilmesine izin verilemez” dedi. JES’lerden salınan gazların sera etkisi yarattığını belirten Barış, Aydın’da hava sıcaklıklarının 40-50 derecelere ulaşmasında JES’lerin sorumluluğuna dikkat çekti. Yağmurların, havadaki asitleri toprağa taşıdığını söyleyen Barış, toprakta oluşan kirliliğin bitki ve ağaçların kurumasına neden olduğunu belirtti.

Germencik suyunda jeotermal gölgesi

MADEM ZEHİR YOKTU CEZA NEYİN NESİ?

Aydın Çevre Birliği adına konuşan Dr. Metin Aydın da jeotermal kullanım haklarının şirketlere devredildiğini, kamunun kullanımının yasaklandığını söyledi. Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneğinin (JESDER), havaya hiçbir şekilde gaz salmadıklarını deklare ettiğini hatırlatan Aydın, “Aydın’da çürük yumurta kokusunun kaynağını Aydın Valiliği bulamadı, açıklayamadı. Fakat ne olduysa oldu 1 hafta önce Aydın Valiliği açıklamada bulundu. 2017 yılında jeotermal santrallerin çıkarmış oldukları zehirli gazlara bağlı olarak kendilerine 808 bin lira ceza kesildiğini söyledi. Şimdiye kadar kabul etmiyordunuz zehirli gaz salındığını. Niye yalan söylüyordunuz? Zehirli gaz salmıyorlarsa niye kestiniz bu cezayı onlara? Bu nasıl bir yöneticilik? Bu nasıl bir jeotermal işletmecilik?” diye sordu.

BİRİLERİ BİZİ BİLE BİLE ÖLDÜRÜYOR

Menderes Nehri’nde toplu balık ölümlerine değinen Aydın, Aydın Valiliğinin ‘toplu ölümlere su sıcaklıklarındaki artışın neden olduğu’ açıklamasına tepki gösterdi. Aydın, “Açıklamanız ne vicdana ne de bilime sığar. Toplu ölümlere JES’ler ve maden ocakları yüzünden oluşan radyoaktivite artışı neden oluyor” dedi. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Aydın’da birleri bizi kandırıyor, birileri bizi öldürüyor. Gizli saklı değil bile bile bizi öldürüyorlar. Aydın’da toplu zeytin ve incir ağaçları kuruyor, sebep belli değil. Aydın’da topraklar çoraklaşıyor sebep belli değil. Yeraltı suları kirleniyor, ısınıyor sebep belli değil. Menderes havzasında kuşlar azalıyor, sebep belli değil. Dolaşım hastalıklarına bağlı ölümler 2. sıraya çıkmış, sebep belli değil. İntiharlar arttı, sebep belli değil. İnsanların yüzde 68’i yaşamlarından memnun değil, sebep yine belli değil.”

Çözüm gücünün Aydın halkının elinde olduğunu söyleyen Dr. Metin Aydın’ın, “Toprakların işgal edilmesine, JES’lerin kirletmesine, inciri, zeytini yok etmesine, hastalıkların artmasına, jeotermallerle yaşamaya, resmi makamların, yöneticilerin bizi kandırmasına, aptal yerine koymasına tamam mı diyorsunuz, devam mı diyorsunuz?” sorusuna, kitle güçlü bir sesle “Tamam” diyerek cevap verdi. (Aydın/EVRENSEL)

Germencik Çevre Derneği sözcüsü doktora 'susmadın' sürgünü

www.evrensel.net