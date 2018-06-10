AKP reklamında görüntüler izinsiz mi kullanıldı?

AKP’nin reklam filminde yer verdiği gençlerin görüntüsünü ‘izin verilmediği’ halde yayımladığı iddia edildi.

AKP’nin, 24 Haziran seçimlerine ilişkin hazırladığı kliplerle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. CHP Milletvekili adayı ve İBB eski Meclis Üyesi Hüseyin Sağ kullanılan görüntünün izinsiz olduğu, gençlerin görüntülerin silinmesini istediğini söyledi.

Odatv’ye konuşan Sağ, şunları söyledi: “Fotoğraf kulübü üyesi lise öğrencileri 13 Nisan 2017’de Süleymaniye camisine gidiyor ve fotoğraf çekiyor. O sırada fotoğraf çeken, görüntü alan bir grup bu gençleri de çekiyor, gençler de poz veriyor. Daha sonra gençler ‘bunu niçin çekiyorsunuz’ diye soruyor. O dönemde de ‘evet-hayır’ oylaması var. Çekim yapanlar da ‘sonuç ne çıkarsa çıksın birliktelik görüntüsü vermek için böyle bir çalışma yapıyoruz’ diyor. Çocuklar... görüntüyü silin’ itirazında bulunuyor. Onlar da ‘tamam kullanmayacağız’ diyerek ayrılıyor. Ancak izinsiz olarak, seçim videosuna dahil ediyorlar.” (MEDYA SERVİSİ)

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