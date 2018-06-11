â€˜Ä°lk Oy Hareketiâ€™ne kÃ¼Ã§Ã¼k bir not...

Elif BaÅŸer ve Nilsu Kesim, Ä°lk Oy Hareketinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± '12 Ã–fkeli GenÃ§' videolarÄ±na dair yazdÄ±.

Elif BAÅžER

Nilsu KESÄ°M

EskiÅŸehir

‘Ä°lk Oy Hareketi’ tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan bir kampanya kapsamÄ±nda, yayÄ±nlanan internet dizisi “12 Öfkeli Genç” videolarÄ±na çoÄŸunuz denk gelmiÅŸsinizdir. Denk gelmeyenler için tavsiyemizdir, izleyiniz. Filmin orjinali “12 Angry Man” 1957 Amerikan yapÄ±mÄ± bir film. Film; Latin AmerikalÄ± bir genç adamÄ±n, babasÄ±nÄ± öldürdüÄŸü gerekçesiyle cinayetle suçlanmasÄ±yla baÅŸlar. SanÄ±ÄŸÄ±n kaybettiÄŸini söylediÄŸi bir bÄ±çak ise cinayetin iÅŸlendiÄŸi odada bulunmuÅŸtur, gencin mahkemeye sunduÄŸu savunma zayÄ±ftÄ±r ve olan biteni duyduklarÄ±nÄ± söyleyen pek çok tanÄ±k vardÄ±r. SanÄ±k suçlu bulunduÄŸu taktirde idama mahkum edilecektir. Jüri sonuçlarÄ± pek de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir: 12 jüri üyesinden sadece sekiz numaralÄ± jüri üyesi Davis ‘suçsuz’ hükmü yönünde oy vermiÅŸtir. Davis’in jüri üyelerini ikna etmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± esnasÄ±nda her jüri üyesinin ‘suçlu’ kararÄ± vermesinin arkasÄ±nda ise, aralarÄ±nda yabancÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, kanuna aÅŸÄ±rÄ± güven, çoÄŸunluÄŸa uyma, geçmiÅŸle hesaplaÅŸma gibi farklÄ± kiÅŸisel sebepler olduÄŸu ortaya çÄ±kacaktÄ±r.

BÄ°R BAÅžYAPITI ÇARPITMAK...

Özetle insan hakkÄ± özelinde; yaÅŸam hakkÄ±, adalet, suç, suçlu kavramlarÄ± gibi ceza hukukunun amacÄ±nÄ±n eÅŸsiz bir durulukta anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baÅŸyapÄ±t bir filmin bu kavramlardan bir haber zihniyetlerce reklam malzemesi haline getirilmesi trajikomik bir durum.

Ä°nternet dizisinde ‘Tamam’ diyenlerin sinirli, öfkeli, dayatmacÄ± tavÄ±rlarÄ±; ‘Devam’ diyenlerin ise sakin ve sabÄ±rlÄ± halleri bizi bir kez daha düÅŸünmeye itti. Belirli bir kesimi diÄŸer kesimin karÅŸÄ±sÄ±nda daha aÅŸaÄŸÄ±da gösterip kendi propagandasÄ±nÄ± bu yönde yapanlar bir kez daha akÄ±lcÄ± bir yöntemden ziyade ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve uzaklaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±r sergiliyorlar.

OYLAMAYA SUNULAN BASÄ°T BÄ°R TAMAM DEVAM MESELESÄ° DEÄžÄ°L

16 yÄ±ldÄ±r iktidar da olan zihniyetin bu 16 sene ardÄ±ndan hâlâ daha özeleÅŸtiriden yoksun, küçümseyen ve ötekileÅŸtiren dili seçim öncesi bizlere çok da ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± gelmiyor. Toplumun her kesiminden bireyi kucakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyenler maalesef bir kez daha sÄ±nÄ±fta kaldÄ±lar. “Bunlar Ermeni”, “bunlar çapulcu” sözlerini bir kurÅŸun gibi halkÄ±n üstüne atan zihniyet bunu üstü kapalÄ± bir ÅŸekilde yer bulabildiÄŸi her platformda yapmaya devam ediyor. Ä°nsanlarÄ±n öldürüldüÄŸü, hapsedildiÄŸi, linç edildiÄŸi, ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, aç bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yoksulluÄŸa itildiÄŸi, sanatÄ±n ve sanatçÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha nice haksÄ±z ve hukuka aykÄ±rÄ± uygulamanÄ±n zirve yaptÄ±ÄŸÄ± bu dönemde, oylamaya sunulanÄ±n basit bir tamam devam meselesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±na varÄ±lmasÄ± umuduyla…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 18:34

www.evrensel.net