'AKPâ€™liler kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±n sorumlusu olarak eski bakanlarÄ± gÃ¶rÃ¼yor'

Seçimleri konuştuğumuz Bursalılar, tercihlerinin nedenlerini, adaylardan beklentilerini anlattı.

Türkiye’nin metropolleri arasında olan Bursa yurdun her yerinden göç alan kozmopolit bir şehir. Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış tarihi yönden de zengin bir şehir. Tarihi özelliğinin yanı sıra doğası ve tarım arazileriyle de önemli bir yerde durmakta.

Yeşil Bursa olarak anılan şehir yıllar içerisinde yeşilliğini her geçen gün kaybederken bir yandan da hızla büyümekte. 2 milyon 936 bin nüfusu ile Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olma unvanını da taşıyor. Şehrin bu kadar hızlı büyümesinde en büyük etken başta metal sektörü olmak üzere tekstil ve gıda fabrikaları.Renault, TOFAŞ ve BOSCH gibi dev firmaların kurulu bulunduğu şehir yan sanayisiyle metal işçilerinin yoğun olarak yaşadığı Bursa, metalin başkenti olarak da bilinir. Geniş tarım alanlarıyla da meyve ve sebzecilik alanında da önde gelen bir şehir.

Şehre her bölgeden gelen insanlar şehrin farklı ilçelerine dağılırken, dağıldıkları bölgede de mahalle mahalle şehirleşmiş durumda. Göçmenlerin mahallesi, Erzurumluların mahallesi, Artvinlilerin mahallesi, Diyarbakırlıların mahallesi, Muşluların mahallesi…

Bursa’nın 17 ilçesi bulunmakta, 700 bine yakın nüfusuyla ikinci sırada olan Yıldırım ilçesinin farklı mahallelerinde bulunan kahvelerde 24 Haziran seçimlerini konuştuk.

Değişen seçim yasasıyla iki bölgeye ayrılan Bursa da 1 Kasım seçimlerinde AKP Yüzde 54, CHP Yüzde 26.7, MHP Yüzde 12.4, HDP ise Yüzde 4.1 oy almıştı. Yıldırım ilçesinde ise AKP Yüzde 58.9, CHP Yüzde 19.8, MHP Yüzde 11.5, HDP ise Yüzde 6.9 oy almıştı.

GEÇMİŞTE ANAHTAR VAADİ VERENLER DE VARDI

Kahvelerde karşılaştığımız AKP, CHP ve HDP seçmenlerinin ortak üç özelliği var. Sohbet esnasında hepsinin dediği ‘Ekonomi iyi değil’, ‘Eğitim sistemi kötü’ ve ‘İnsanlar çok fazla ayrıştı’. İlk girdiğimiz kahvede oturan 6 kişi de neden AKP’ye oy vereceklerini şu sözlerle anlattılar: “Geçmişe ve verilen vaatlere bakıyorum bir de yapılanlara bakıyorum bunu anca AKP yapar. Recep Tayyip’ten başka oy verecek kimseyi görmüyoruz. Bugün Tayip Erdoğan’a karşı kurulan birlikteliğe bakıyorum bunca yıl bu partiler bu ülkeye hiçbir şey yapmadılar sadece laf söyleyip durdular.Geçmişte anahtar vereceğini vadedenler vardı bir tane anahtar vermediler yapamazlar. Saray saray diyorlar bu saray hepimizin sarayı yarın Tayip Erdoğan gider başkası gelir bunu nasıl görmüyorlar. Biz ülkemize kim hizmet ediyorsa ona oyumuzu veririz Tayyip’ten başka hizmet eden yok”

GEREKİRSE BENİM MAAŞIMDAN KESSİNLER

Sohbet ilerledikçe ekonomik gidişatı nasıl görüyorsunuz sorumuza masada ki herkes 2018 kötü bir yıl oldu bizim için diyerek devam ettiler; “Dolar artışının hükümetle ilgisi yok hep dış ülkelerin oyunu... Eskiden kuyruğa girerdik ekmek, sigara almak için. TV kanallarına tek taraflı diyorlar eskiden de onların tarafındaydı. Şimdi bu durumdan şikayet ediyorlar. Şimdi biri diyor köprüyü yıkacağım diğeri diyor TRT’yi satacağım var mı böyle bir şey” dediler. AKP seçmenleri AKP’den kopanlar içinde şunu düşünüyor: “Menfaatçiler cebini düşünenler her zaman yeni oluşumda yer alırlar. Gerçek fikrini özünü savunanlar bunu yapmaz. AKP’den kopanlar menfaatlerini düşünüyorlar.

AKP’den sonra CHP’nin iktidar olması halinde de şu fikri savunuyorlar: Eğer başa CHP gelirse hep suçlayacaklar, onlar yaptı bu ülkeyi bu hale getirdi bu kadar borç var gibisinden.

YERLİ VE MİLLİ DİYORLAR AMA HER ŞEYİ DIŞARIDAN ALIYORUZ

Başka bir kahvede oturan üç kişinin masasına oturuyoruz ve onlarla sohbet etmeye başlıyoruz. Kime oy vereceklerini açıktan söylemiyorlar sebebini de başımıza iş alırız. Bugün burada bir şey deriz yandaki gider bizi şikayet eder al başına belayı diyerek kime oy vereceklerini söylemediler.

“Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor ve ülke ekonomisi resmen dolara bağlı. Bugün her şeye yerli ve milli diyorlar ama bir bakıyorsun her şeyi dışarıdan alıyoruz. Tarımı bitirdiler. Mazot aldı başını gidiyor bizim cebimiz boşalıyor her gün ama çıkıp diyorlar yol yaptı köprü yaptı kardeşim bunları zaten yapacak onun görevi. Bunları da yapmayacaksa ne diye varlar ki” diyerek izlenen politikalara tepkilerini dile getirdiler.

SORUMLU DAVUTOĞLU!

Yıldırım ilçesinin Ortabağlar Mahallesi’ndeki kahvelere uğruyoruz şimdide. İlk girdiğimiz kahvede birbirini tanıyan iki ayrı masada oturan 7 kişi de AKP’ye oy vereceğini söylüyor. Bu ülkeyi daha iyi idare edecek lider yok diyerek sohbete başlayan masadakiler; “Tayyip Erdoğan’ın rakipleri çocuğun demediği lafları söylüyorlar. Biri çıkıp TRT’yi satacağım diyor. Biri yıkacağım diyor. Yav siz neyi satıp yıkıyorsunuz. Sosyal olarak çok çok ilerideyiz.” Sağlık sorununu çözen tek ülkeyiz diyerek arka masadan birini gösteriyorlar ve bu arkadaşın eşi hasta yıllardır 5 bin liralık ilacı bu devlet sayesinde çok ucuza alıyor diyerek sağlık sorunlarının çözüldüğünü söylüyorlar.

Ekonomik gidişat ve eğitim iyi değil diyerek devam ediyorlar ve şunları söylüyor masadakiler; “Bundan sonra gelen daha kötü yapar. 16 yıl boyunca hep ileri gittik. Devlette bir devamlılık var ve şimdi de vaatler veriyor ve bunları da yapacak. Yol yapmakla neden övünüyorlar diyorlar yav bu medeniyettir. İnsanlarda para yok diyorlar AVM’ler dolu kafeler dolu bunu biri açıklasın o zaman.Bir insanın geçimini sağlaması için 2 bin 500 lira alması lazım. Şu an asgari ücret yeterli değil artması lazım bunu da artıracaklar zaten. Ama eğitim sistemi düzeltilmeli milli eğitim bakanı hata yaptı sonra düzeltmeye kalktı iyice batırdı. Eğitim rayına oturtulmalı her gelenin görüşü olmaz. Her şey Erdoğan’ın dediği gibi olmuyor. Rusya’nın uçağı düşürülmesi olayı da öyle Erdoğan’ın haberi yok Ahmet Davutoğlu’nun suçu.”

İNSANI İNSANA KÖLE ETMESİNLER

Bir başka kahvede oturan iki kişiyle sohbet ediyoruz. İkisi de oyunu HDP ye vereceğini söylüyor ve neden vereceklerini de şu sözlerle açıklamaya başlıyorlar; “Artık ölümler olmasın kanlar dökülmesin barış olsun, kimse ayrımcılığa uğramasın, eşitlik olsun diye oyumu HDP’ye vereceğim. Biz bugün elimizi vicdanımıza koysak Bursa’dan 2 vekil çok rahat çıkarırız. Her insan dünyaya yaşamaya gelmiş ben partiden çok insanı savunurum. İnsanı insana köle etmesinler. Bugün bakıyorsun ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Bu kötü gidişatın faturası hepimize kesilecek hepimizin kaybı bu kötü gidişat. Ülkede çok büyük bir adaletsizlik var. En basit örneği bizim seçim çalışmalarımız hep engelleniyor eş başkanlarımız tutuklu ve seçim çalışmasını cezaevinden yapıyor. Bu bizim başkan değil de hangi başkan olursa olsun haksızlıktır”

“Bugün bir faturadan yedi sekiz farklı vergi alıyorlar. 17 liralık telefon faturam için 23 lira ödedim bu en basiti bizim kazancımız ne ki her şeye vergi veriyoruz. 600 lira kira veriyorum ve çocuk üniversitede ben nasıl geçimimi sağlayayım düzgün bir şekilde.”

EMEKLİYE 800-840 LİRA MAAŞ BAĞLIYORLAR

ŞİMDİDE bir başka kahveye uğruyoruz ve iki kişinin oturduğu bir masada sohbet etmeye başlıyoruz. Oylarını ikisi de CHP’ye vereceğini söyleyerek anlatmaya başlıyorlar; “İnsanlar bıktı artık yıldı bunlardan ben emekliyim bu zamana kadar vermedi şimdi para verecek bize 16 yıldır neden vermedin. İnsanları borçlandırdılar bankalara her yere şimdide sadaka verir gibi para veriyorlar. Oy versinler diye yazık günah insanlar aç geziyor. Ekonomik gidişat her geçen gün kötüye gidiyor. Kimse bize ekonomi iyi demesin cebime bakıyorum ben durumu özetliyor. Bugün emekli olanlara 800-840 lira civarında bir para bağlanıyor. Bu nasıl bir olay insan emekli oluyor rahat edeyim diye daha beteri oluyor.”

İŞSİZLİK SORUNUNU ÖNCE ÇÖZÜN

“Yerli ve milli diyorlar bugün eğitimin hali ortada adı sadece milli eğitim başka bir şey yok. Yol yapsan ne olur köprü yapsan ne olur. İş sahası hazırlasınlar insanlara, yol köprü yaptın sağ ol ama insanlar aç geziyor işsiz geziyor önce bunu çözün. Bugün 100 kişiden 10 kişi iyiyim diyor. Bir önceki seçimde AKP ye oy vermiş şimdi vermeyeceğim diyen tanıdıklarım var. Ekonomi kötüye gittiği için vermeyeceğiz diyorlar.”

Emekliye verilecek ikramiyeden söz açılınca; “Faturalara eklenen zamlar ortada bizden fazlasıyla alıp bize geri verecekler. Bana şimdi 1000 lira ikramiye verecek ama o para daha gelmeden bitti. Gideceği yer var ve dolar karşısında her gün düşüyor.

Bursa da durum kafa kafaya olur bana göre ama benim oyların çalınacağı yönünden endişem de var. İyi parti MHP den çok oy alacak bu görülüyor. HDP’nin barajı aşması lazım AKP’yi durduracak güç orada. HDP barajı aşarsa çoğunluğu sağlayamazlar” diyerek sohbeti sonlandırıyoruz.

