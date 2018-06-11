'AKPâ€™liler kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±n sorumlusu olarak eski bakanlarÄ± gÃ¶rÃ¼yor'

SeÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz BursalÄ±lar, tercihlerinin nedenlerini, adaylardan beklentilerini anlattÄ±.

UÄŸur ÖKDEMÄ°R

Bursa

Türkiye’nin metropolleri arasÄ±nda olan Bursa yurdun her yerinden göç alan kozmopolit bir ÅŸehir. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸuna baÅŸkentlik yapmÄ±ÅŸ tarihi yönden de zengin bir ÅŸehir. Tarihi özelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra doÄŸasÄ± ve tarÄ±m arazileriyle de önemli bir yerde durmakta.

YeÅŸil Bursa olarak anÄ±lan ÅŸehir yÄ±llar içerisinde yeÅŸilliÄŸini her geçen gün kaybederken bir yandan da hÄ±zla büyümekte. 2 milyon 936 bin nüfusu ile Türkiye’nin dördüncü büyük ÅŸehri olma unvanÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yor. Åžehrin bu kadar hÄ±zlÄ± büyümesinde en büyük etken baÅŸta metal sektörü olmak üzere tekstil ve gÄ±da fabrikalarÄ±.Renault, TOFAÅž ve BOSCH gibi dev firmalarÄ±n kurulu bulunduÄŸu ÅŸehir yan sanayisiyle metal iÅŸçilerinin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Bursa, metalin baÅŸkenti olarak da bilinir. GeniÅŸ tarÄ±m alanlarÄ±yla da meyve ve sebzecilik alanÄ±nda da önde gelen bir ÅŸehir.

Åžehre her bölgeden gelen insanlar ÅŸehrin farklÄ± ilçelerine daÄŸÄ±lÄ±rken, daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ± bölgede de mahalle mahalle ÅŸehirleÅŸmiÅŸ durumda. Göçmenlerin mahallesi, ErzurumlularÄ±n mahallesi, Artvinlilerin mahallesi, DiyarbakÄ±rlÄ±larÄ±n mahallesi, MuÅŸlularÄ±n mahallesi…

Bursa’nÄ±n 17 ilçesi bulunmakta, 700 bine yakÄ±n nüfusuyla ikinci sÄ±rada olan YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesinin farklÄ± mahallelerinde bulunan kahvelerde 24 Haziran seçimlerini konuÅŸtuk.

DeÄŸiÅŸen seçim yasasÄ±yla iki bölgeye ayrÄ±lan Bursa da 1 KasÄ±m seçimlerinde AKP Yüzde 54, CHP Yüzde 26.7, MHP Yüzde 12.4, HDP ise Yüzde 4.1 oy almÄ±ÅŸtÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesinde ise AKP Yüzde 58.9, CHP Yüzde 19.8, MHP Yüzde 11.5, HDP ise Yüzde 6.9 oy almÄ±ÅŸtÄ±.

GEÇMÄ°ÅžTE ANAHTAR VAADÄ° VERENLER DE VARDI

Kahvelerde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z AKP, CHP ve HDP seçmenlerinin ortak üç özelliÄŸi var. Sohbet esnasÄ±nda hepsinin dediÄŸi ‘Ekonomi iyi deÄŸil’, ‘EÄŸitim sistemi kötü’ ve ‘Ä°nsanlar çok fazla ayrÄ±ÅŸtÄ±’. Ä°lk girdiÄŸimiz kahvede oturan 6 kiÅŸi de neden AKP’ye oy vereceklerini ÅŸu sözlerle anlattÄ±lar: “GeçmiÅŸe ve verilen vaatlere bakÄ±yorum bir de yapÄ±lanlara bakÄ±yorum bunu anca AKP yapar. Recep Tayyip’ten baÅŸka oy verecek kimseyi görmüyoruz. Bugün Tayip ErdoÄŸan’a karÅŸÄ± kurulan birlikteliÄŸe bakÄ±yorum bunca yÄ±l bu partiler bu ülkeye hiçbir ÅŸey yapmadÄ±lar sadece laf söyleyip durdular.GeçmiÅŸte anahtar vereceÄŸini vadedenler vardÄ± bir tane anahtar vermediler yapamazlar. Saray saray diyorlar bu saray hepimizin sarayÄ± yarÄ±n Tayip ErdoÄŸan gider baÅŸkasÄ± gelir bunu nasÄ±l görmüyorlar. Biz ülkemize kim hizmet ediyorsa ona oyumuzu veririz Tayyip’ten baÅŸka hizmet eden yok”

GEREKÄ°RSE BENÄ°M MAAÅžIMDAN KESSÄ°NLER

Sohbet ilerledikçe ekonomik gidiÅŸatÄ± nasÄ±l görüyorsunuz sorumuza masada ki herkes 2018 kötü bir yÄ±l oldu bizim için diyerek devam ettiler; “Dolar artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hükümetle ilgisi yok hep dÄ±ÅŸ ülkelerin oyunu... Eskiden kuyruÄŸa girerdik ekmek, sigara almak için. TV kanallarÄ±na tek taraflÄ± diyorlar eskiden de onlarÄ±n tarafÄ±ndaydÄ±. Åžimdi bu durumdan ÅŸikayet ediyorlar. Åžimdi biri diyor köprüyü yÄ±kacaÄŸÄ±m diÄŸeri diyor TRT’yi satacaÄŸÄ±m var mÄ± böyle bir ÅŸey” dediler. AKP seçmenleri AKP’den kopanlar içinde ÅŸunu düÅŸünüyor: “Menfaatçiler cebini düÅŸünenler her zaman yeni oluÅŸumda yer alÄ±rlar. Gerçek fikrini özünü savunanlar bunu yapmaz. AKP’den kopanlar menfaatlerini düÅŸünüyorlar.

AKP’den sonra CHP’nin iktidar olmasÄ± halinde de ÅŸu fikri savunuyorlar: EÄŸer baÅŸa CHP gelirse hep suçlayacaklar, onlar yaptÄ± bu ülkeyi bu hale getirdi bu kadar borç var gibisinden.

YERLÄ° VE MÄ°LLÄ° DÄ°YORLAR AMA HER ÅžEYÄ° DIÅžARIDAN ALIYORUZ

BaÅŸka bir kahvede oturan üç kiÅŸinin masasÄ±na oturuyoruz ve onlarla sohbet etmeye baÅŸlÄ±yoruz. Kime oy vereceklerini açÄ±ktan söylemiyorlar sebebini de baÅŸÄ±mÄ±za iÅŸ alÄ±rÄ±z. Bugün burada bir ÅŸey deriz yandaki gider bizi ÅŸikayet eder al baÅŸÄ±na belayÄ± diyerek kime oy vereceklerini söylemediler.

“Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor ve ülke ekonomisi resmen dolara baÄŸlÄ±. Bugün her ÅŸeye yerli ve milli diyorlar ama bir bakÄ±yorsun her ÅŸeyi dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yoruz. TarÄ±mÄ± bitirdiler. Mazot aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gidiyor bizim cebimiz boÅŸalÄ±yor her gün ama çÄ±kÄ±p diyorlar yol yaptÄ± köprü yaptÄ± kardeÅŸim bunlarÄ± zaten yapacak onun görevi. BunlarÄ± da yapmayacaksa ne diye varlar ki” diyerek izlenen politikalara tepkilerini dile getirdiler.

SORUMLU DAVUTOÄžLU!

YÄ±ldÄ±rÄ±m ilçesinin OrtabaÄŸlar Mahallesi’ndeki kahvelere uÄŸruyoruz ÅŸimdide. Ä°lk girdiÄŸimiz kahvede birbirini tanÄ±yan iki ayrÄ± masada oturan 7 kiÅŸi de AKP’ye oy vereceÄŸini söylüyor. Bu ülkeyi daha iyi idare edecek lider yok diyerek sohbete baÅŸlayan masadakiler; “Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n rakipleri çocuÄŸun demediÄŸi laflarÄ± söylüyorlar. Biri çÄ±kÄ±p TRT’yi satacaÄŸÄ±m diyor. Biri yÄ±kacaÄŸÄ±m diyor. Yav siz neyi satÄ±p yÄ±kÄ±yorsunuz. Sosyal olarak çok çok ilerideyiz.” SaÄŸlÄ±k sorununu çözen tek ülkeyiz diyerek arka masadan birini gösteriyorlar ve bu arkadaÅŸÄ±n eÅŸi hasta yÄ±llardÄ±r 5 bin liralÄ±k ilacÄ± bu devlet sayesinde çok ucuza alÄ±yor diyerek saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n çözüldüÄŸünü söylüyorlar.

Ekonomik gidiÅŸat ve eÄŸitim iyi deÄŸil diyerek devam ediyorlar ve ÅŸunlarÄ± söylüyor masadakiler; “Bundan sonra gelen daha kötü yapar. 16 yÄ±l boyunca hep ileri gittik. Devlette bir devamlÄ±lÄ±k var ve ÅŸimdi de vaatler veriyor ve bunlarÄ± da yapacak. Yol yapmakla neden övünüyorlar diyorlar yav bu medeniyettir. Ä°nsanlarda para yok diyorlar AVM’ler dolu kafeler dolu bunu biri açÄ±klasÄ±n o zaman.Bir insanÄ±n geçimini saÄŸlamasÄ± için 2 bin 500 lira almasÄ± lazÄ±m. Åžu an asgari ücret yeterli deÄŸil artmasÄ± lazÄ±m bunu da artÄ±racaklar zaten. Ama eÄŸitim sistemi düzeltilmeli milli eÄŸitim bakanÄ± hata yaptÄ± sonra düzeltmeye kalktÄ± iyice batÄ±rdÄ±. EÄŸitim rayÄ±na oturtulmalÄ± her gelenin görüÅŸü olmaz. Her ÅŸey ErdoÄŸan’Ä±n dediÄŸi gibi olmuyor. Rusya’nÄ±n uçaÄŸÄ± düÅŸürülmesi olayÄ± da öyle ErdoÄŸan’Ä±n haberi yok Ahmet DavutoÄŸlu’nun suçu.”

Ä°NSANI Ä°NSANA KÖLE ETMESÄ°NLER

Bir baÅŸka kahvede oturan iki kiÅŸiyle sohbet ediyoruz. Ä°kisi de oyunu HDP ye vereceÄŸini söylüyor ve neden vereceklerini de ÅŸu sözlerle açÄ±klamaya baÅŸlÄ±yorlar; “ArtÄ±k ölümler olmasÄ±n kanlar dökülmesin barÄ±ÅŸ olsun, kimse ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸramasÄ±n, eÅŸitlik olsun diye oyumu HDP’ye vereceÄŸim. Biz bugün elimizi vicdanÄ±mÄ±za koysak Bursa’dan 2 vekil çok rahat çÄ±karÄ±rÄ±z. Her insan dünyaya yaÅŸamaya gelmiÅŸ ben partiden çok insanÄ± savunurum. Ä°nsanÄ± insana köle etmesinler. Bugün bakÄ±yorsun ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Bu kötü gidiÅŸatÄ±n faturasÄ± hepimize kesilecek hepimizin kaybÄ± bu kötü gidiÅŸat. Ülkede çok büyük bir adaletsizlik var. En basit örneÄŸi bizim seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hep engelleniyor eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±z tutuklu ve seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± cezaevinden yapÄ±yor. Bu bizim baÅŸkan deÄŸil de hangi baÅŸkan olursa olsun haksÄ±zlÄ±ktÄ±r”

“Bugün bir faturadan yedi sekiz farklÄ± vergi alÄ±yorlar. 17 liralÄ±k telefon faturam için 23 lira ödedim bu en basiti bizim kazancÄ±mÄ±z ne ki her ÅŸeye vergi veriyoruz. 600 lira kira veriyorum ve çocuk üniversitede ben nasÄ±l geçimimi saÄŸlayayÄ±m düzgün bir ÅŸekilde.”

EMEKLÄ°YE 800-840 LÄ°RA MAAÅž BAÄžLIYORLAR

ÅžÄ°MDÄ°DE bir baÅŸka kahveye uÄŸruyoruz ve iki kiÅŸinin oturduÄŸu bir masada sohbet etmeye baÅŸlÄ±yoruz. OylarÄ±nÄ± ikisi de CHP’ye vereceÄŸini söyleyerek anlatmaya baÅŸlÄ±yorlar; “Ä°nsanlar bÄ±ktÄ± artÄ±k yÄ±ldÄ± bunlardan ben emekliyim bu zamana kadar vermedi ÅŸimdi para verecek bize 16 yÄ±ldÄ±r neden vermedin. Ä°nsanlarÄ± borçlandÄ±rdÄ±lar bankalara her yere ÅŸimdide sadaka verir gibi para veriyorlar. Oy versinler diye yazÄ±k günah insanlar aç geziyor. Ekonomik gidiÅŸat her geçen gün kötüye gidiyor. Kimse bize ekonomi iyi demesin cebime bakÄ±yorum ben durumu özetliyor. Bugün emekli olanlara 800-840 lira civarÄ±nda bir para baÄŸlanÄ±yor. Bu nasÄ±l bir olay insan emekli oluyor rahat edeyim diye daha beteri oluyor.”

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K SORUNUNU ÖNCE ÇÖZÜN

“Yerli ve milli diyorlar bugün eÄŸitimin hali ortada adÄ± sadece milli eÄŸitim baÅŸka bir ÅŸey yok. Yol yapsan ne olur köprü yapsan ne olur. Ä°ÅŸ sahasÄ± hazÄ±rlasÄ±nlar insanlara, yol köprü yaptÄ±n saÄŸ ol ama insanlar aç geziyor iÅŸsiz geziyor önce bunu çözün. Bugün 100 kiÅŸiden 10 kiÅŸi iyiyim diyor. Bir önceki seçimde AKP ye oy vermiÅŸ ÅŸimdi vermeyeceÄŸim diyen tanÄ±dÄ±klarÄ±m var. Ekonomi kötüye gittiÄŸi için vermeyeceÄŸiz diyorlar.”

Emekliye verilecek ikramiyeden söz açÄ±lÄ±nca; “Faturalara eklenen zamlar ortada bizden fazlasÄ±yla alÄ±p bize geri verecekler. Bana ÅŸimdi 1000 lira ikramiye verecek ama o para daha gelmeden bitti. GideceÄŸi yer var ve dolar karÅŸÄ±sÄ±nda her gün düÅŸüyor.

Bursa da durum kafa kafaya olur bana göre ama benim oylarÄ±n çalÄ±nacaÄŸÄ± yönünden endiÅŸem de var. Ä°yi parti MHP den çok oy alacak bu görülüyor. HDP’nin barajÄ± aÅŸmasÄ± lazÄ±m AKP’yi durduracak güç orada. HDP barajÄ± aÅŸarsa çoÄŸunluÄŸu saÄŸlayamazlar” diyerek sohbeti sonlandÄ±rÄ±yoruz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 18:22

www.evrensel.net