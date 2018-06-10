İsveç Başbakanı Löfven’den lobicilik itirafı

İsveç Başbakanı Löfven mahkemede silah tekellerine lobicilik yaptığını kabul etti.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İsveç’in Brezilya’ya yaptığı silah satışı sırasında verilen rüşvet iddialarıyla ilgili mahkemeye ifade verdi.

Mahkemedeki sorgusunda Löfven, hakimin her hangi bir şekilde Saab firmasının Brezilya’ya Jas savaş uçakları satmasına yardımcı olup olmadığı sorusuna evet yanıtı vererek silah tekellerinin lobiciliğini yaptığını kabul etti.

Bu ayın sonlarında Brazilya’nın başkentinde eski Devlet Başkanı Lula da Silva, oğlu Luis Claudio ve sabıkalı bir lobici olan Mauro Marcondes’in yargılanmasına başlanacak. Söz konusu kişiler İsveç’in Saab silah tekelinin Brezilya’ya yaptığı savaş uçakları satışında rüşvet almakla suçlanıyor.

Savcı, Saab’ın Brezilya’ya savaş uçakları satabilmek için Marcondes aracılığıyla Lula da Silva’ya büyük miktarda rüşvet verdiğini iddia ediyor. Silva’yı yası dışı yöntemler kullanarak yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor.

Kanıt olarak da Saab’ın lobiciliğini yapan Mauro Marcondes’in bürosuna yapılan baskında ele geçirilen mektupları gösteriyor.

Brezilya mahkemesi, rüşvet olayına karışıkları gerekçesiyle İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Saab Yönetim Kurulu Başkanı Marcus Wallenberg ve Saab’ın birkaç üst yöneticisinin ifadelerinin alınmasını istedi.

İddianamede Saab’ın ihaleyi kaybedeceğinin anlaşılmasından sonra 28 Ekim 2013 tarihinde Marcondes’in eski devlet başkanı Lula’ya gönderdiği elektronik mektupta o sıralar Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin Genel Başkanı olan Stefan Löfven’in ihale hakkında kendisiyle görüşmek istediğini belirtiliyor.

LÖFVEN ‘SAAB’IN ÖNEMLİ BİR SÖZCÜSÜ’

Görüşmede Löfven’in Lula’dan federal hükümeti Saab’dan uçak alması için ikna etmesini istediği savunuluyor.

Mektubunda Marcondes, Löfven’den geleceğin İsveç Başbakanı olarak söz ediyor ve ‘Saab’ın önemli bir sözcüsü’ olduğunu söylüyor.

Bir diğer mektubunda da Marcondes, Lula’dan Brezilya’nın ABD’den Super Hornet savaş uçakları almak yerine İsveç’ten uçak alması için dönemin Devlet Başkanı Dilma Rousseff’i ikna etmesini istiyor. İddianamede söz konusu mektubun Siva’ya gönderilmeden önce Stefan Löfven tarafından imzalandığı öne sürülüyor.

İddanamede göze çarpan bir başka şey de Saab’ın Marcondes’e yaptığı ödemelerin 2012 yılında 1 milyon krondan 12 milyon krona çıkması. Bunun tam da Rousseff’in ABD’den uçak almayı tercih ettiğini söylediği döneme denk geldiğine dikkat çekiliyor.

MANDELA’NIN CENAZE TÖRENİNDE SİLAH TİCARETİ

İddianamede 15 Aralık 2013 günü Nelson Mandela’nın cenaze töreninde Stefan Löfven’in Rousseff ve Silva ile bir araya geldikleri ve uçak alımını konuştukları da öne sürülüyor.

Stockholm’deki mahkemedeki ifadelerinde Saab Yönetim Kurulu Başkanı Marcus Wallenberg ve Saab Genel Müdürü Hokan Buskhe, iddianamede belirtilen yolsuzluk hakkında bilgileri olmadığını ve Saab adına çalışan Marcondes’i tanımadıklarını ve ödedikleri paranın miktarını ve kime gittiğini hatırlamadıklarını öne sürdüler.

Stefan Löfven’in IF Metall Federasyonu’nun başkanlığını yaptığı dönemde o sıralar sendika lideri olan Lula da Silva ile iyi ilişkileri olduğu ve Brezilya sendikalarını Brezilya’nın İsveç’ten silah almasını için ikna etmeye çalıştığı haberleri daha önce de medya da yer almıştı.

Mahkemede verdiği ifadeden sonra Löfven, Aftonbladet gazetesi muhabirinin ‘O sıralar Başbakan ve IF Metall Başkanı değildin. Hangi vasıfla böylesi bir rolü oynadın?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Fark etmez. Ben hala işçiyim ve Sosyal Demokratların başkanıyım. Bir İsveç firmasının önemli bir işi alması için üzerime düşeni yapacağım açık.”

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