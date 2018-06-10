Şirket kârlarının sınırlandırılması önerisine meclis engeli

İsveç hükümetinin eğitim ve bakım sektöründeki özel firmaların kârlarını kısıtlama önerisi sağ partilerin oylarıyla reddedildi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç hükümetinin eğitim ve bakım sektöründeki özel firmaların karlarını kısıtlama girişimi sağ partilerin direnişiyle karşılaştı. Önceki gün parlamentoda yapılan oylamada öneri 139’a karşı 162 milletvekilinin oyuyla reddedildi.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi, 2014 yılında yapılan seçimler öncesi hükümet olması durumunda sağlık, bakım ve eğitim sektöründe çalışma yürüten özel şirketlerin karlarını kısıtlayacağı sözü vererek oy istemişti.

Aradan neredeyse 4 yıla yakın zaman geçmesine rağmen hükümet Eylül ayında yapılacak seçimlerden 3 ay önce Sol Parti’nin zorlamasıyla konuyu parlamentonun gündemine getirdi.

İsveç tekelleri ve onların temsilcisi İsveç Sanayi ve Ticaret Odaları, yıllardan beri karların kısıtlanma girişimlerine karşı çıkıyor ve siyasi partileri etkileyebilmek için yoğun bir kampanya yürütüyordu.

Başlangıçta karların sınırlanmasından yana tutum benimseyen ırkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratlar’ın bir anda tutum değiştirmeleri şaşkınlıkla karşılandı. Ancak çok geçmeden Sanayi ve Ticaret Odası yetkililerinin ırkçı partinin sorumlularıyla bir araya geldikten sonra ırkçı partinin görüş değiştirdiği açığa çıktı.

Kilit parti konumunda bulunan İsveç Demokratları’nın parlamenoda yapılan oylamadaki tutumları belirleyici oldu. İsveç Demokratları, Burjuva partileri olarak adlandırılan Merkez Partisi, Moderat Parti, Hıristiyan Demokratlar’la birlikte tutum alınca yasa parlamentodan geçmedi.

Patronların yayın organı Dagens Industri gazetesinde yayımlanan makale ve yorumlarda hükümetin karları yüzde 7 ile sınırlama girişiminin serbest piyasa ekonomisine aykırı olduğu iddia edildi. Sermayenin hedefinde hükümetin eğitim ve bakım politikasından sorumlu Sivil İşler Bakanı Ardalan Shekarabi vardı.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi içinde bir kesimin radikalize olduğunu öne süren sermaye sözcüleri, bakanı Karl Marx’ın ‘kâr hırsızlıktır’ anlayışının savunuculuğunu yapmakla, sermaye aleyhine olumsuz bir kampanya yürütmekle suçladı.

Öneri parlamentoda görüşülürken parlamento binası önünde hükümetin önerisini desteklemek için bir gösteri düzenlendi. Gösteride konuşmalar yapan Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, Çevre Partisi Milletvekili Carl Schlyer ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özelleştirmeler sonucu ortaya çıkan şirketlerin hizmet kalitesini düşürerek aşırı karlar elde ettiklerine dikkat çektiler ve milletvekillerine karların sınırlandırılması için oy vermeleri çağrıları yaptılar.

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 17:52

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