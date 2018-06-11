Ã–zgÃ¼r MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu: Oyunumuz OHALâ€™e ve KHKâ€™lere karÅŸÄ± bir eylem

MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Ä°stanbul Tabip OdasÄ± ve BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± tutuklu akademisyen Onur HamzaoÄŸlu hakkÄ±ndaki okuma tiyatrosunu anlattÄ±.

Ä°smail AFACAN

Ä°stanbul

Ä°stanbul Tabip OdasÄ± ve BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri, Genco Erkal’Ä±n danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda ve Gülsüm Soydan’Ä±n yönetiminde tutuklu akademisyen Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu’yu anlatan bir okuma tiyatrosu hazÄ±rladÄ±. YarÄ±n saat 20.00’de ÅžiÅŸli Cemil CandaÅŸ Kent Kültür Merkezinde sahnelenecek “HamzaoÄŸlu” oyununda toplum yararÄ± için bilimsel üretim yapan akademisyenlerin baÅŸÄ±na gelenler mizahi bir dille anlatÄ±lacak. “HamzaoÄŸlu” oyununda rol alan, BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinden Özgür MüftüoÄŸlu’yla oyuna dair konuÅŸtuk.

Yeni bir oyun fikri nasÄ±l çÄ±ktÄ±?

KHK’lerle ihraç edilenler olarak, geçen yÄ±l Haldun Taner tarafÄ±ndan tiyatroya uyarlanan Dostoyevski “Timsah” öyküsünü yeni bir yorumla sahnelemiÅŸtik. Orhan Alkaya’nÄ±n yönetmenliÄŸinde... “Timsah” oyununda rol alan kiÅŸilerden biri de geçen ocak ayÄ±nda tutuklanan Onur HamzaoÄŸlu hocamÄ±zdÄ±. Bunun üzerine hâlâ devam eden antidemokratik ve otoriter uygulamalarÄ± anlatmak ve tiyatroyla protesto etmek için Selçuk Erez tarafÄ±ndan “HamzaoÄŸlu” oyunu kaleme alÄ±ndÄ±. Biz de “Timsah” oyununda rol alan hekim ve akademisyen arkadaÅŸlarla birlikte yeni oyunu sahneleyelim dedik.

Oyunun içeriÄŸinden bahseder misiniz?

Oyunda, toplum yararÄ± için bilimsel üretim yapan akademisyenlerin baÅŸÄ±na neler geldiÄŸini anlattÄ±k. Çevre felaketleri, iÅŸ cinayetleri ve içinde bulunduÄŸumuz döneme dair göndermeler var. Ä°ÅŸçilerin, emekçilerin, akademisyenleri anlatan; genel olarak demokrasinin, hukukun ve adaletin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hicveden bir okuma tiyatrosu. Ä°zleyenler bir saatlerini ayÄ±rarak hem keyifli anlar yaÅŸayacak hem de Türkiye’nin, akademinin ve iÅŸçilerin içinde bulunduÄŸu durumu tanÄ±k olacaklar.

Tiyatro oyunuyla vermek istediÄŸiniz mesaj nedir?

Birbirimizden çok fazla haberimiz yok. Üniversitelerde 5 bin akademisyen ihraç edildi. Sadece akademisyenler deÄŸil öÄŸrenciler de baskÄ± altÄ±na alÄ±ndÄ±. Üniversiteler çoraklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Siyasi iktidarla akademi iliÅŸkisini ifade etmemiz ve topluma anlatmamÄ±z lazÄ±m. Tiyatro da bunun yollarÄ±ndan biri. OHAL’e ve KHK’lere karÅŸÄ± bir eylem. AynÄ± zamanda bir dayanÄ±ÅŸma örneÄŸi.

Son olarak Onur hoca için neler söylemek istersiniz?

Onur hoca ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerin nasÄ±l sonuçlar doÄŸuracaÄŸÄ±nÄ± çok iyi bilen birisidir. Israrla bilimi toplum yararÄ±na kullanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ona bir bedel ödetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Rahat olsun. Bütün baskÄ±lara raÄŸmen elimizden geldiÄŸince emekçiler, iÅŸçiler ve ezilenler için bilgi üretmeye devam edeceÄŸiz. Onur hoca en kÄ±sa zamanda özgürlüÄŸüne kavuÅŸur. Bu mücadeleyi birlikte yürütmeye devam ederiz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 17:52

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