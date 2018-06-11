Kayseri'den bir kamu emekÃ§isi okullarÄ±na il ve ilÃ§e milli eÄŸitimden 'ilginÃ§' ziyareti yazdÄ±. (FotoÄŸraf: ArÅŸiv)

Kamu emekçisi

Kayseri

MayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda okulumuza ilginç bir ziyaret gerçekleÅŸti. Ä°l ve ilçe milli eÄŸitimden yetkilileri gelmiÅŸti okulumuza. Yeni göreve gelen görevliler de vardÄ± ziyaretçiler arasÄ±nda. Bizlerle tanÄ±ÅŸmak istemiÅŸ, güzel. HayÄ±rlÄ± olsun dedik bizlerde.

EÄŸitimin kalitesini artÄ±rmak istediklerini söyleyen yetkililer, aynÄ± zamanda dertlerimizi de dinlemeye geldiklerini söylediler. Bizler de eksikleri kafamÄ±zda tasarlayÄ±p sÄ±ranÄ±n bize gelmesini bekliyorduk. Ama yetkililer ilginç ÅŸeyler söylemeye baÅŸladÄ±. ÇocuklarÄ±n, gençlerin sayÄ±sal dersleri evde öÄŸrenebileceklerini söyleyerek deÄŸer eÄŸitimlerini ise okulda öÄŸretmek gerektiÄŸini ifade ettiler. DiÄŸer yetkililer de öÄŸretmenin deÄŸerinden, öneminden bahsettiler. “Ülkenin bekasÄ±nÄ± düÅŸünmek zorundasÄ±nÄ±z, deÄŸerler eÄŸitiminin önemi bu anlamda da önemlidir” dediler. “Bu anlamda da öÄŸrencilerimizi Ä°mam Hatiplere yönlendirmek zorundayÄ±z, bu okullarÄ±n sayÄ±sÄ± çok deÄŸil, daha da artÄ±rmalÄ±yÄ±z. Hatta bazÄ± öÄŸretmenler bu okullarÄ± önermiyormuÅŸ. Çok doÄŸru deÄŸil bu davranÄ±ÅŸ” dediler. BirçoÄŸumuz hayretler içinde dinledik. Hatta bizlerin imam hatip okullarÄ±nÄ± tavsiye etmemizi bile istediler.

Okulun sorunlarÄ±ndan bahsetmek isteyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z oluyor. Ama konuÅŸmalarÄ± çok da anlamlÄ± bulunmamÄ±ÅŸ olunacak ki yetkililer iÅŸlerinin yoÄŸunluÄŸu nedeniyle ayrÄ±lmalarÄ± gerektiÄŸini söyleyerek okuldan gittiler.

Herkes birbirine baktÄ±. “Bu neydi, neyin ziyaretiydi ÅŸimdi” dercesine. Evet, iktidar çevresi olan bu zatlar eÄŸitimin kalitesini nasÄ±l artÄ±racaklar. Biz öÄŸretmenler fizik, matematik, dil, edebiyat öÄŸretmeyecek de sadece deÄŸerler eÄŸitimi mi vereceÄŸiz? “Bu neydi ÅŸimdi” demekten kendimizi alamÄ±yoruz. “Seçimler öncesi bu neyin havasÄ±ydÄ± ÅŸimdi?”

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