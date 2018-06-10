Erdoğan yine maziye daldı: Tek parti döneminde inlettiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kocaeli mitinginde 1945’te sona eren tek parti dönemini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’de partisinin düzenlediği mitingde konuştu. 1945’te sona eren tek parti dönemi üzerinden CHP’yi eleştiren Erdoğan, “Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi?” diye sordu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şunlar:

“Adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok.

Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle.

Tek parti CHP'si yıllarında milleti bunlar inim inim inlettiler. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler, şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi?

Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz.

Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz.” (AA)

'KADIKÖY'DE 'HIRSIZ ERDOĞAN' DİYE BAĞIRTIYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisince Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Denizli'nin, istikrarın, üretimin, ihracatın, huzurun kıymetini çok iyi bildiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bay Kemal'den, bay Muharrem'den terörle bir mücadele sözü duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok ki. Teröristlerin destekledikleriyle Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Dışarıdaki siyasette teröristbaşı olan zatı cezaevinde ziyaret eden bay Muharrem değil mi? PKK ile bunlar iş birliği halinde değil mi? Onu gidip Edirne'de cezaevinde ziyaret eden bay Muharrem hangi yüzle benim milletimin karşısına çıkıyor?”

AKP’nin 16 yıldır Türkiye'ye hizmet getirdiğini iddia eden Erdoğan, “Biz eski dönemlerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara, krizlere, kaoslara, belirsizliklere mahkum etmedik. Karşımıza çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun demokrasi yolundan, kalkınma hedeflerimizden, yatırımlarımızdan, projelerimizden asla taviz vermedik” dedi.

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'BÜYÜK USTALIK' İSTEDİ

Konuşmasında Muharrem İnce’yi de hedef alan Erdoğan, “Bak, bay Muharrem daha çırak bile değil, buna çok kızıyor, çok rahatsız oluyor. Diyorum ya daha çırak bile olamadın. Zaten senin genel başkanın da hakeza öyle. Biz çıraklığımızı belediye başkanlığımızda atlattık, İstanbul gibi şehirde büyükşehir belediye başkanlığı yaparak atlattık. Başbakan olduk kalfalık, ustalık. 11,5 sene kolay değil. Ondan sonra şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyorum” dedi.

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KADIKÖY MİTİNGİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Muharrem İnce’nin Kadıköy’de düzenlediği gece mitingine de tepki gösteren Erdoğan, “Kadıköy'de miting yapıyor, Kadıköy'de 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor. Kimi, kendi tabanını. Bağırtan kim, Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz. 'Man Adası' dediniz, sizleri yargı mahkum etti." dedi.

Denizli'ye stadyum yapacakları vaadinde de bulunan Erdoğan, “Ama bunun karşılığında Denizlispor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. Eski stadyumun olduğu yeri de millet bahçesi haline getiriyoruz. Yanına al çoluğunu çocuğunu git millet bahçesine yat, yuvarlan, koş” dedi. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 19:44

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