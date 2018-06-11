'375 sayÄ±lÄ± KHK ile dayatÄ±lan TÄ°S kabul edilemez'

Belediye iktisadi teÅŸekkÃ¼llerinde taÅŸeron sistemi yeni haliyle devam ediyor, iÅŸÃ§iler mÃ¼cadeleye ve TÄ°S'e hazÄ±rlanÄ±yor.

Yüksel FIRAT

Ä°stanbul

696 sayÄ±lÄ± KHK ile yapÄ±lan düzenleme ile belediye iÅŸçilerine kadro verilmedi. Belediye iÅŸçileri, belediye iktisadi teÅŸekküllerine (BÄ°T) geçirildi ve taÅŸeron sistemi yeni biçimiyle devam ediyor. Bununla da yetinmediler 375 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararnamenin geçici 24. maddesi uyarÄ±nca BÄ°T iÅŸçilerine iki yÄ±l boyunca geçerli olmak üzere bir “TÄ°S” dayattÄ±lar.

375 sayÄ±lÄ± KHK ile dayatÄ±lan ve 30 Haziran 2020 yÄ±lÄ±na kadar uygulanacak olan bu “TÄ°S” belediye iÅŸçilerinin mali ve sosyal haklarÄ±nÄ±n önünün kesilmesini amaçlamaktadÄ±r. Bugüne kadar taÅŸeronlara aktarÄ±lan kaynaklarÄ±n bu kez BÄ°T’e aktarÄ±lmasÄ±nÄ± esas almaktadÄ±r.

Bu taslak; ücret zammÄ± olarak günlük çÄ±plak ücret üzerinden 2 yÄ±l boyunca altÄ±ÅŸar aylÄ±k dilimlerle yüzde 4 arttÄ±rÄ±lmaktadÄ±r. Bugüne kadar taÅŸeron iÅŸçilerinin aldÄ±ÄŸÄ± sefalet ücreti üzerine konan artÄ±ÅŸlar enflasyon oranÄ±nÄ±n bile altÄ±nda kalmaktadÄ±r.

DiÄŸer rakamlar da farklÄ± deÄŸildir. YÄ±lda 10 günlük ikramiye, bir çocuk için aylÄ±k 25 TL, eÄŸitim için ise yÄ±lda 100 TL, yakacak yardÄ±mÄ± aylÄ±k 30 TL, Ramazan ve Kurban BayramlarÄ±’nda 75 TL, yemek için 5 TL, gece çalÄ±ÅŸma farkÄ± yüzde 10, fazla çalÄ±ÅŸma ücret farkÄ± yüzde 60, gibi rakamlarÄ± içeren bu metin TÄ°S diye sunulmaktadÄ±r.

Bir örnek olarak ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Åžirketi Kent-Yol A.Åž. ile DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan TÄ°S ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ralÄ±m.

28 Åžubat 2018 tarihinde iÅŸbaÅŸÄ±nda bulunan iÅŸçilerin günlük ücretleri 1 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere günlük ücret tabanÄ± net 87 TL’ye yükseltilmiÅŸtir. 01 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere net yüzde 6 oranÄ±nda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 01 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 6 oranÄ±nda zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sendika üyesi iÅŸçilerin toplu iÅŸ sözleÅŸmesinin 2’inci yÄ±lÄ±nda 01 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere almakta olduklarÄ± ücretlerine net yüzde 11 oranÄ±nda zam yapÄ±lacaktÄ±r.

Gece çalÄ±ÅŸmalarÄ± için ödenecek ücret normal çalÄ±ÅŸma ücretlerinden yüzde 25 fazladÄ±r. Fazla çalÄ±ÅŸma ücreti yüzde 100 zamlÄ± ödenir. Senelik 90 günlük ücretleri tutarÄ±nda ikramiye ödenir. Ramazan ve Kurban BayramlarÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± olmak net 450 (450x2) TL ödenir. Ä°ÅŸçilere, fiilen çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± günlerde sözleÅŸmenin 1. yÄ±lÄ±nda günlük net 30 TL, yemek yardÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±r. Okuyan çocuklara net 500 TL. Yakacak yardÄ±mÄ± net 550 TL. Bu iki taslak arasÄ±ndaki rakamlar KHK ile iÅŸçilere nasÄ±l bir TÄ°S dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünür kÄ±lmaktadÄ±r.

Öncelikle tek adam tek parti rejiminin OHAL ile dayattÄ±ÄŸÄ± 375 sayÄ±lÄ± bu KHK, iÅŸçilerin TÄ°S hakkÄ±nÄ±n gasbÄ±dÄ±r. Åžimdi esas sorun baÅŸta Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olmak üzere sendikalar bu KHK dayatmasÄ±nÄ± kabul edip BÄ°T’lerin yanÄ±nda mÄ± yer alacaklar, yoksa varlÄ±k nedenlerine uygun davranÄ±p gereÄŸini yapacaklar mÄ±?

Belediye iÅŸçileri yetki belgelerinin gelmesiyle birlikte TÄ°S hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±lar. Sendikalar, iÅŸçilerin bu kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± üzerinden zaman geçirmeden belediye yönetimleriyle ek protokollerle TÄ°S için hemen harekete geçmelidirler.

Belediye yönetimlerinin 375 sayÄ±lÄ± KHK ile dayatÄ±lan TÄ°S’i bile uygulamaya yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±nÄ±rsa zorlu bir mücadele süreci belediye iÅŸçilerini beklemektedir. Ancak belediye iÅŸçileri hem kadro hem de TÄ°S için mücadeleye etmeye kararlÄ±.

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