Hafriyat kamyonu anne ve oğlunu ezdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Aydın İncirliova’da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın ve 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. M.İ. yönetimindeki 34 DA 2531 plakalı hafriyat kamyonu, Acarlar Mahallesi 51. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yonca Temur (20) ile oğlu Bilal Temur'a (3) çarptı.

Kazada yaralanan ve ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ile oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçtığı öğrenilen sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor. (AA)

İstanbul'da 'Hafriyat kamyonu terörü' sürüyor

www.evrensel.net