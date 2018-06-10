Samanın fiyatı yüzde 100 arttı

Mardin'de saman fiyatları iki kat arttı, saman işçilerinin sorunları ise artarak devam ediyor.

Mardin’in Derik ilçesinde geçen yıl tonu 150 ile 200 lira arasında olan buğday ve arpa samanının fiyatının bu yıl 300-350 liraya çıktığı belirtilerken, mercimek samanının tonu da 700 liraya alıcı buluyor.

Yüzlerine bağladıkları bez parçalarıyla saman tozlarından korunan işçiler, günlük 100 liraya çalıştıklarını söyledi. İşçilerden Hüsnü Ünal Kaya, “Her yaz mevsiminde bu işi yapıyoruz. Tarlada yatıp kalkıyoruz. Sivrisinek istilasına uğruyoruz, yılan tehlikesi var. Hava sıcak, oruç tutuyoruz, toz var o yüzden işimiz çok zor. Ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz” dedi. Saman işçilerinden Abdulkadir Gül de, 60 kiloluk saman balyalarını sırtlarında taşıdıklarını ifade etti. (DHA)

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