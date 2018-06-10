Diyarbakırlılar İnce’den Kürt sorununun çözümü için adım bekliyor

Muharrem İnce'nin yarın yapacağı miting öncesi Diyarbakırlılarla konuştuk; Kürt sorununda adım bekleyen halk, yoksulluğun da çözülmesini istiyor.

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yarın Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda miting düzenleyecek. CHP Diyarbakır’da 9 yıl aradan sonra ilk defa miting düzenliyor. Miting öncesi gazetemize konuşan yurttaşlar, İnce’den öncelikle Kürt sorunun çözümü için atmasını istediler. Yurttaşlar, diğer sorunların daha sonra çözüleceğini kaydettiler. İnce’nin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesi ve Başak Demirtaş’ı ziyaret edecek olmasını jest olarak yorumlayan yurttaşlar, ‘madem o bize jest yaptı bizde ona jest yapıp mitingine katılacağız’ dediler.

Yüksek Kahveler’de İnce’nin Diyarbakır’a gelişini konuştuk.

‘YOKSUL HALKI GÖZETSİNLER’

Enver Öngören ise başa gelen bir çok iktidarın yoksul halkı mağdur ettiğini dile getirerek “ Erdoğan geldiğinde bir şeyi yoktu, şimdi gemileri var. Yoksul halkı gözetsinler. Bu dönem koltukta oturanlar, hep bizi oyalıyorlar. Dolar yükseldi, doları olanın zaten keyfi yerinde olan yine fakir fukaraya oluyor. Asgari ücret 1600, kendileri 15-20 bin TL alıyorlar. Burada çoğu insanın evde sahur yapacak ekmeği yok. Ben bu insanları sahip çıkılmasını, gözetilmesini istiyorum” dedi.

‘VERDİKLERİ SÖZLERİN ARKASINDA DURSUNLAR’

Cafer Doğan, ise herkesin vaatlerde bulunduğunu ama sonrasında verilen hiçbir vaadin yerine getirilmediğini ifade ederek, “Verdiklerin sözün arkasında dursunlar, ya da söz vermesinler. Gelip konuşup sonrada arkalarına bakmadan gidiyorlar. Bizim tek talebim barış olsun istiyorum” dedi.

‘KÜRT SORUNUNU ÇÖZERSE DİĞER SORUNLAR ÇÖZÜLÜR’

Fırat adlı yurttaş ise İnce’nin gelişinin kendisi için bir şey ifade etmediğini diğer siyasetçiler gibi vaatlerde bulunup gideceğini ifade ederek, “Bir şey yapacaksa Kürt Sorunu’nu çözsün, diğer sorunlar beraberinde çözülür” diye konuştu.

Hemen yanımızda oturan 70 yaşındaki amcaya Kürtler İnce’den ne bekliyor diye soruyoruz. Adını vermek istemeyen amca taleplerini anlatıyor: “Erdoğan iktidardan düşsün diye Muharrem İnce’yi isteriz. En önemlisi adalet istiyoruz. İnce’nin mitingine giderim diğerlerine gitmem çünkü ilerde bize yarayacak bir ittifak olacak diye düşünüyorum”diyor.

‘İŞ VE ADALET İSTİYORUM’

Hemen bitişiğimizde sohbetimizi dikkatle dinleyen bir gence soruyoruz taleplerini o da isminin yazılmasını istemiyor. Kamu yönetimi mezunu işsiz üniversiteli (25) diye hitap etmemizi istiyor. Taleplerini sorduğumuzda ise “ İş ve adalet istiyorum. Batıdaki uygulamalarla buradaki arasında uçurum kadar fark var. Herkese eşit davranılsın, insanlar arasında ayrımcılık yapılmasın “diye ifade ediyor taleplerini.

Sezgin Tanrıkulu’dan Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingine davet

‘JESTİNE KARŞI JEST YAPIP MİTİNGİNE KATILACAĞIZ’

Sait Amca (52), “Aştan, ekmekten önce Kürt sorununun çözümü noktasında adım atsın”dedi. Ardından konuşmaya katılan Emin Yılmaz ise sistem partilerinden bir beklentilerinin olmadığını ifade ederek, Selahattin Demirtaş’ın ve siyasi tutsakların serbest bırakılmasını istedi. Yılmaz, “İlk aşamada Demirtaş’ı destekleyeceğiz, ama ikinci tura İnce kalırsa, onu destekleyeceğiz. Bu gün Demirtaş, Kılıçdaroğlu yüzünden içeride, Kılıçdaroğlu’na güvenemeyiz, demokrat kesimin taleplerine karşılık tek parti HDP’dir. Başak Demirtaş’ı ziyaret edecekmiş, bu jestine karşı biz de ona jest yapacağız mitingine gideceğiz” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 16:37

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