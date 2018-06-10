Sezgin Tanrıkulu’dan Muharrem İnce’nin Diyarbakır mitingine davet

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakırlıları Muharrem İnce'nin yarın yapılacak mitingine davet etti, ‘AKP’ye kırmızı kart gösterilmeli’ dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da yurttaşları Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin mitingine davet ederek, “Diyarbakır’ın, bölgenin Erdoğan’a ve AKP’ye artık kırmızı kart göstermesi lazım. Türkiye’nin barışı için bunu söylemesi lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarın Diyarbakır’da, İstasyon Meydanı’nda yapacağı miting öncesi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Vatandaşları mitinge çağıran Tanrıkulu, “Demokrasimiz, geleceğimiz bakımından çok önemli olan bu seçim için bütün Diyarbakırlıları, hemşehrilerimizi duyarlılığa çağırıyorum, sandığa karşı ilgiye çağırıyorum. Bu mitinge destek vermeleri, Diyarbakır’dan bölgeye ve Türkiye’ye bir mesaj olacaktır. Diyarbakır’da, Türkiye’nin temel sorunları konusunda görüşlerini ortaya koyacak. Bizleri seven, gönül veren kim varsa, işini gücünü bıraksın gelsin onları mitingde görmek istiyoruz” dedi.

SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN UYARI

Seçim güvenliği konusunda da çok ciddi şikayet aldıklarını belirten Sezgin Tanrıkulu, “Bölgedeki kamu görevlilerinin şimdiden muhtarlar ve kanaat önderleri aracılığıyla yurttaşlarımıza baskı yaptığı, özellikle iktidar partisi lehine baskılar yaptığı konusunda ciddi duyumlar gelmekte. Kamu görevlilerini uyarıyorum. Kamu görevlileri, seçimin bağımsız, adil bir biçimde yapılmasından sorumludur. Buradan da uyarıyoruz; kamu görevlilerinin suç niteliği taşıyan bu davranışlarına karşı yargı yoluna başvuracağımızı buradan belirtmek istiyorum” diye konuştu.

‘AKP’YE DUR DENİLMELİ’

Diyarbakır ve bölge halkının artık Ak Parti’ye ‘dur’ demesi gerektiğini söyleyen Sezgin Tanrıkulu, “Diyarbakır ve bölgedeki yurttaşlara son sözüm; Sizin artık iktidara, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ‘dur’ demeniz lazım. Bugüne kadar gerçekten onlarca kez aldatıldık, özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından birçok söz verildi, ama hep geriye adım atıldı, geriye gidişin işaretleri ortaya kondu. Diyarbakır’ın, bölgenin Erdoğan’a ve AKP’ye kırmızı kart göstermesi lazım, ‘dur’ demesi lazım. Türkiye’nin barışı için bunu söylemesi lazım. Son 2 yıl içerisinde Erdoğan ve AKP Türkiye’de ve Ortadoğu’da Kürtler’e karşı bir tutum almıştır. Dili ve üslubu, siyaseti teröre karşı değil, aynı zamanda Kürtler’e karşıdır. Bunun da bilinmesi lazım. Özellikle muhafazakar, dindar yurttaşlarımızın bunu dikkate alması gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu. (Diyarbakır/DHA)

www.evrensel.net