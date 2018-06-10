Star ‘büyük oyunu’ bu kez liselilere işkencede gördü

Star gazetesi, karne eyleminde gözaltına alınıp işkence gören gençleri terörist ilan etti, polise saldırmakla suçladı.

Kadıköy’de karnelerin dağıtıldığı 8 Haziran günü ‘karneler sizin Gelecek bizim’ diyen 22 liselinin darbedilerek gözaltına alınması, ana akım gazetelerin çoğunda yer almadı.

Evrensel, Cumhuriyet, Birgün ve Yeni Şafak gazeteleri liseli gençlerle görüşerek polis aracında ve polis merkezinde yaşananları aktardı. Star ise liseli gençlerin Kadıköy’de darp edilerek gözaltına alındığı ve polis aracındaki görüntüler ortadayken gençlerin polise kesici cisimle saldırdığını iddia etti.

Star iç sayfasındaki spotta ise şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’ye diz çöktüremeyen üst akılın yönlendirdiği ‘Erdoğan gitsin cephesi’, 24 Haziran’dan sonra sahneleyecekleri kaos planının provasını Kadıköy’de yaptı. CHP ve HDP’li vekillerin ve klavye teröristleri yalan bilgilerle vatandaşları sokağa döktü” (anlatım bozuklukları gazeteye ait).

Polis tarafından darp edilen, yaralanan ve polis tarafından teghdit edildiklerini, kendilerine elektrikli copla işkence yapıldığını anlatan 15-18 yaş arasındaki 22 liseliyi ‘öğrenci maskesi altında bir Grup DHKPC’li’ olarak tanımlayan Star, aynı haberde “Seçim anketlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçileceğini gösterirken ‘Erdoğan kaybederse, iktidarı bırakmamak için kaos çıkarır’ diyen siyasilerin ve grupların ilk denemesi, adeta önceki gece Kadıköy’de yaşandı” ifadelerine yer verildi. İmzasız yayınlanan haberde, öne sürülen iddialarla ilgili bir dayanak ise bulunmuyor. (MEDYA SERVİSİ)

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