Elazığ'da KESK’liler saldırılara karşı açıklama yaptı

KESK Elazığ Şubeler Platformu, İstanbul’da eylem yapan KESK’lilere dönük polis saldırılarına tepki gösterdi.

Ülkenin dört bir yanında KESK’lilere dönük yapılan saldırıları protesto eden KESK Elazığ Şubeler Platformu, basın açıklaması düzenledi. Platformun Dönem Sözcüsü Kenan Korkmaz, “Anayasa’nın 34. Maddesinin birinci fıkrasında, ‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir’ denilmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemesinin izin alma koşuluna bağlanmayacağı açıkça ifade edilmiştir” dedi. AKP iktidarının anayasayı, temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak suç işlediğini ifade eden Korkmaz, “Son bir haftadır İstanbul’da konfederasyonumuzun kararıyla Bakırköy ve Kadıköy’de yapılan oturma eylemlerine Valiliğin hukuka aykırı yasak kararı gerekçe gösterilerek saldırılmakta ve günlerce süren gözaltı işlemi uygulanmaktadır. Ülkenin dört bir yanında KESK’li arkadaşlarımıza yapılan saldırıların karşısında, arkadaşlarımızın yanında olacağımızı belirterek, yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. OHAL kaldırılarak ihraç edilen ve açığa alınan arkadaşlarımız görevlerine iade edilene kadar eylemlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı. (Elazığ/EVRENSEL)

Bakırköy Meydanında kamu emekçilerine saldırı ve gözaltı

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Haziran 2018 15:56

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