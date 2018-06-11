MimaÅŸâ€™ta cinayet ihmalden dolayÄ± gerÃ§ekleÅŸti

MimaÅŸ Ä°nÅŸaatâ€™ta Ã§alÄ±ÅŸan bir iÅŸÃ§i, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaÅŸanan iÅŸ cinayetindeki ihmali yazdÄ±.

Kocaeli Körfez’de MimaÅŸ Ä°nÅŸaat’Ä±n deposunda istiflenen borularÄ±n üzerine düÅŸmesi sonucu 60 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸçi Mehmet SavaÅŸ Özcan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. MimaÅŸ Ä°nÅŸaat’tan bir iÅŸçi gazetemize yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta, “Bu kaza ihmalden dolayÄ± gerçekleÅŸti” dedi.

MimaÅŸ Ä°nÅŸaat’tan bir iÅŸçi

Kocaeli

FabrikamÄ±zda önceki gün bir iÅŸ kazasÄ± gerçekleÅŸti aslÄ±nda bu bir kaza deÄŸil, önlemi alÄ±nabilecek bir ÅŸey olduÄŸu için bu bir cinayet.

Size olaydan biraz bahsetmek istiyorum.

FabrikamÄ±zda TIR’dan boru indirilecekti. Fakat bu borularÄ±n gönderici firma tarafÄ±ndan paketlenmesi gerekiyor. Ya bu borular paketlenmedi ya da 10-12 boru birden paketlendi ve kopmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. HayatÄ±nÄ± kaybeden aÄŸabeyimiz de oradan geçerken 6-7 boru göÄŸsünden aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru yuvarlanmÄ±ÅŸ. Bu kaza, borularÄ± gönderen firmanÄ±n hatasÄ± fakat fabrikanÄ±n da hatasÄ± yok deÄŸil. BorularÄ±n bulunduÄŸu alanda emniyet ÅŸeridi yoktu ve kazadan sonra ÅŸerit çekildi. AyrÄ±ca tÄ±rÄ±n kapaklarÄ± açÄ±k olmadan borular indirilseydi kaza olmama ihtimali daha yüksek olacaktÄ±, TIR’Ä±n kapaklarÄ± açÄ±kken borular indirildi. BorularÄ±n uzunluÄŸu TIR’Ä±n kapaÄŸÄ±ndan daha uzun olduÄŸu için böylesi bir cinayet gerçekleÅŸti.

Normal zamanlarda da fabrikamÄ±zda emniyet ÅŸeridi çekilmesi gereken iÅŸlerde çekilmiyor, sadece iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± olduÄŸunda çekiliyor. KazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi gün, Cumartesi. Ama Cumartesi günleri iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± çalÄ±ÅŸmÄ±yor, yani mesaisi olmuyor. DolayÄ±sÄ±yla önlenebilecek ÅŸeyler olmasÄ±na raÄŸmen bu cinayet önlenemedi. Bu kaza ihmalden dolayÄ± gerçekleÅŸti.

DUBLE YOLLARLA ÖVÜNENLER PATRONLA BÄ°RLÄ°K OLUP BÄ°ZÄ° EZÄ°YOR

Cengiz ASLAN

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçisi

Bir ÅŸantiye iÅŸçisi olarak yazÄ±yorum. Topal vardiya nedir? Topal vardiya sabah 07.00 ile akÅŸam 19.15 arasÄ±nda çalÄ±ÅŸmak demek. AslÄ±nda isminde de olduÄŸu gibi topal vardiya iÅŸçilerin hiç bir hakkÄ±nÄ±n verilmediÄŸi, 24 saat A Haber’in açÄ±k olduÄŸu, aslÄ±nda dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, baÅŸka hayalleri olmayan iÅŸçilerin öyküsü. YataklarÄ±nda tahta kurusunun olduÄŸu, sularÄ±n doÄŸru dürüst akmadÄ±ÄŸÄ± bir kanayan yara. 42 ton olmasÄ± gereken arabalarÄ±n 55 ton yüklendiÄŸi, hiç bir emniyetin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçilerin her kurala uymasÄ± gerektiÄŸi sÄ±k sÄ±k hatÄ±rlatÄ±lan ancak 8 saatten fazla kanunen çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± yasak olduÄŸu halde günde 12 saatin üstünde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸçilerin öyküsü.

Bir de beton santralleri var ki; aslÄ±nda sömürünün en çok olduÄŸu yer. Beton mikser ÅŸoförleri sefer bahanesiyle sabah 08.00’den gece 23.00’e kadar çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. ÇoÄŸunun ya kendi canÄ±na ya da baÅŸkalarÄ±na mal olan kazalar yaÅŸamasÄ± kaçÄ±nÄ±lmaz oluyor. 1800 lira maaÅŸ denerek artÄ± sefer bahanesiyle ÅŸoförleri teÅŸvik için ne kadar sefer o kadar para bahanesiyle günde 15-16 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Ä°tiraz ettiklerinde ise “Herkes iÅŸsiz ÅŸükredin” denilerek sindiriliyorlar. Her seçim zamanÄ±nda siyasetçilerin hiç deÄŸinmediÄŸi kanayan yara. Ä°ktidar duble yollar, köprülerle övünmesini biliyor ancak konu çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na gelince görmezden geldiÄŸi gibi patronlarla birlik olup biz iÅŸçileri eziyor.

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