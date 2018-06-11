Adaylar emekÃ§ilere ne vadediyor?

SeÃ§ime iki haftadan kÄ±sa bir sÃ¼re kaldÄ±. Peki adaylar iÅŸÃ§i ve emekÃ§ilere ne vadediyor? Ä°ÅŸte adaylarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na iliÅŸkin vaatleri...

AydÄ±n TAN

Halil Ä°MREK

24 Haziran seçimlerine giderken cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n seçim beyannameleri çeÅŸitli baÅŸlÄ±klar üzerinden karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p deÄŸerlendiriliyor. Biz de emekçilerin talepleri ve çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± açÄ±sÄ±ndan bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ±z. KolaylÄ±k açÄ±sÄ±ndan her adayÄ± ayrÄ± ayrÄ± inceleyeceÄŸiz.

Bu seçimlerin “tek adam yönetimi ve ekonomik kriz” olmak üzere iki ana temasÄ± var. Bu iki kavram da ancak sÄ±nÄ±flar arasÄ±ndaki iliÅŸkiler üzerinden tanÄ±mlanabilir. Oysa medyada ve meydanlardaki söylevlerde emekçi sÄ±nÄ±flar, onlarÄ±n mücadele örgütleri olarak sendikalar ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n taleplerini çok fazla duymuyoruz.

ASGARÄ° ÜCRETE DEÄžÄ°NÄ°LÄ°YOR AMA YAPISINA DOKUNULMUYOR

Asgari ücret, temel ücret bazen de azami ücret olarak genel kabul görmüÅŸ. Asgari ücret için her aday ayrÄ± bir rakam söylüyor. Ama asgari ücreti tespit yöntemi, komisyonda iÅŸçilerin eÅŸit temsili, bir iÅŸveren olan hükümetin tarafsÄ±zlÄ±k sÄ±fatÄ±yla sürece katÄ±lmasÄ± gibi yapÄ±sal sorunlara dokunulmuyor. Bunun istisnasÄ± HDP, o da konuyu o kadar daÄŸÄ±tmÄ±ÅŸ ki uzman olmayanÄ±n anlamasÄ± mümkün deÄŸil. CHP 2200; HDP 3000 lira vereceÄŸini söylüyor. Ama bunun hangi standarda göre belirlendiÄŸi belli deÄŸil. Saadet Partisi yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± ölçü olarak aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ama bunun bir hedef olduÄŸunu, süreç içinde buraya ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Ä°YÄ° Parti ise hiçbir ÅŸey söylemiyor.

Bütünü açÄ±sÄ±ndan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise, örgütlenme önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve iÅŸçilerin bir sÄ±nÄ±f olarak kendi kaderi üzerinde söz sahibi olmasÄ± gerektiÄŸi görmezden geliniyor. Ä°ÅŸçilerin kendi ücretlerini belirlemede etkin olacaÄŸÄ± koÅŸullarÄ±n oluÅŸturulmasÄ±ndan bahseden yok.

EKONOMÄ°K KRÄ°ZÄ°N FATURASINI KÄ°M ÖDEYECEK?

GeliÅŸmeler, bir ekonomik krizin ve faturasÄ±nÄ±n yakÄ±n zamanda önümüze geleceÄŸini gösteriyor. Ekonomistler, kimin seçileceÄŸinin krizin zamanÄ± ve ÅŸiddetini etkileyebileceÄŸini ama biriken kriz unsurlarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Yani günün sonunda bu fatura ödenecek. AsÄ±l soru ÅŸu: Bu faturayÄ± kim ödeyecek? En örgütsüz olana yani emekçilere ödetilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacak. Bu nedenle seçim süreci aynÄ± zamanda emekçilerin örgütlenmesini ve bilincini geliÅŸtirmiyorsa onlarÄ± seçimin kaybedeni yapacaktÄ±r. Krizin faturasÄ±nÄ± patronlara ödeteceÄŸini, patronlar için servet vergisi getireceÄŸini, dÄ±ÅŸ borçlarÄ± erteleyeceÄŸini vb. programÄ±nda belirten parti yok.

ÖRGÜTSÜZ VE Ä°Åž GÜVENCESÄ°Z Ä°ÅžÇÄ° ÖZGÜRCE OY KULLANABÄ°LÄ°R MÄ°?

Tek adam yönetimine son vermek ve demokratik kazanÄ±mlar elde etmek açÄ±sÄ±ndan emekçi sÄ±nÄ±flarÄ±n örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi belirleyicidir. Ülkede sendikalaÅŸma oranÄ± ocak ayÄ± itibarÄ±yla yüzde 12.38’dir. Bu oranla, serbest oy hakkÄ±nÄ± bile koruyamazsÄ±nÄ±z. Nitekim AKP’li CeylanpÄ±nar Belediye BaÅŸkanÄ± AKP’den baÅŸka partiye oy verecek iÅŸçileri iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Kadrolu olmasÄ± gereken iÅŸlerde yüz binlerce kiÅŸi; iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitimi, toplum yararÄ±na çalÄ±ÅŸma, taÅŸeron adlarÄ± altÄ±nda iktidar partisine baÄŸlanÄ±yor. Grev yasaklarÄ± fiilen toplusözleÅŸme hakkÄ±nÄ± anlamsÄ±z kÄ±lÄ±yor. ToplusözleÅŸme sisteminin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde sendika anlamÄ±nÄ± yitiriyor. KÄ±sacasÄ± grev yasaÄŸÄ±, aslÄ±nda sendika yasaÄŸÄ±dÄ±r. Zaten sendikaya üye olmaya kalkan iÅŸçiler de iÅŸten atÄ±lÄ±yor.

AdaylarÄ±n açÄ±kladÄ±klarÄ± bildirgeler bu sorunlara çözüm içermiyor. Ama asÄ±l mesele ÅŸu ki, iÅŸçi ve emekçilerin taleplerinin seçim ortamÄ±nda görünür olmasÄ±nÄ±n düzeyi, onlarÄ±n örgütlenme ve politikaya müdahale düzeyinin de bir göstergesi. Demokrasinin toplumsal sÄ±nÄ±flar arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin bir ürünü olduÄŸu gerçeÄŸinin üstünden atlandÄ±ÄŸÄ±nda, dile getirilen talepler ya da ÅŸikayetler yeni tek adam üretmekten öteye geçemiyor.

Åžimdi bildirgelere biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

ERDOÄžAN’IN VAATLERÄ° VE GERÇEKLER

FotoÄŸraf: AA ErdoÄŸan, diÄŸer konularda olduÄŸu gibi çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± konusunda da daha çok yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiklerini sÄ±ralÄ±yor. “YaptÄ±k” dediklerinin ortak özelliÄŸi ise emekçilerin bu haklar için 90’lÄ± yÄ±llarda baÅŸlayan bir mücadele vermeleridir. Ä°kinci olarak bu haklar AKP’den önce kÄ±smen kazanÄ±lmÄ±ÅŸ durumdaydÄ±. AsÄ±l önemlisi AKP güçlendikçe halk hareketini geriletmiÅŸ; savaÅŸ, terör ve en son darbe giriÅŸimi gerekçesi ve OHAL yönetimi ile bu haklarÄ± ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Åžu örneklere bakalÄ±m;

- Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na toplu sözleÅŸme hakkÄ±.

- 1 MayÄ±s’Ä±n resmi tatil ilan edilmesi.

- YeraltÄ± madenlerinde personel takip sistemi, sÄ±ÄŸÄ±nma odalarÄ± ve ferdi kurtarÄ±cÄ±larÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunlu olmasÄ±.

KAMU EMEKÇÄ°LERÄ° Ä°ÅžTEN ATILDI, Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°NDE ÖLDÜ

Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na grev yasaÄŸÄ± bir yana, iÅŸçiler fiilen toplusözleÅŸme yapamaz hale geldiler. Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n en önemli hakkÄ± iÅŸ güvencesiydi. Genelgeler ve OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan KHK’lerle kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ güvencesi taÅŸeron iÅŸçilerinin bile gerisine götürüldü. 100 binin üzerinde kamu çalÄ±ÅŸanÄ±, herhangi bir hukuki denetim olmadan iÅŸten atÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamalara göre seçimi kazanÄ±rlarsa OHAL sistemini yasal hale getirecekler.

1 MayÄ±s, birkaç yÄ±l önce resmi tatil ilan edildi, ancak baÅŸta Taksim’de kutlama isteÄŸi olmak üzere resmi bayramlarda tanÄ±nan haklara bir türlü kavuÅŸamadÄ±. Madenlerde ne olduÄŸunu anlamak için ise yalnÄ±zca Soma’yÄ± hatÄ±rlamak yeterlidir. Soma’da 301 maden iÅŸçisi iÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Orada ne takip sistemi, ne sÄ±ÄŸÄ±nma odasÄ±, ne de ferdi kurtarÄ±cÄ±lar vardÄ±. Ölümden kurtulanlar da ErdoÄŸan’Ä±n adamlarÄ±nÄ±n tekmelerine maruz kaldÄ±.

ESNEK ÇALIÅžMA VE DAHA ÇOK SÖMÜRÜ VADEDÄ°YORLAR

Ancak dersini en iyi çalÄ±ÅŸan yine AKP’dir. Yeni sömürü biçimlerini dünya ile eÅŸ zamanlÄ± ve çoÄŸu zaman daha vahÅŸice uygulamalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini belirtiyor. ÅžunlarÄ± vadediyor:

- Yeni çalÄ±ÅŸma biçimlerini güvenceli esneklik anlayÄ±ÅŸÄ± ile iÅŸ mevzuatÄ±na dâhil ettik.

- 2002 yÄ±lÄ±nda Ä°ÅžKUR iÅŸe yerleÅŸtirme sayÄ±sÄ± 65 bin iken, 2017 yÄ±lÄ±nda önemli bir artÄ±ÅŸla yaklaÅŸÄ±k 1 milyon kiÅŸinin Ä°ÅžKUR aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸe yerleÅŸmesini saÄŸladÄ±k.

- Önümüzdeki dönemde çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nda esnekliÄŸi esas alan, çalÄ±ÅŸma barÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve sosyal diyalog mekanizmalarÄ±nÄ± güçlendiren, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n karar alma mekanizmalarÄ±na katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± artÄ±ran bir yaklaÅŸÄ±m içinde olacaÄŸÄ±z.

- Aktif iÅŸgücü programlarÄ±nÄ±n çeÅŸitlendirilmesini, kurs/programlarÄ±n yeniden tasarlanmasÄ±na yönelik olarak etki deÄŸerlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸiz.

AçÄ±kça esnek çalÄ±ÅŸmayla övünüyor. “Yeni çalÄ±ÅŸma biçimi” dediÄŸi ise devlette kadrolu olmasÄ± gereken iÅŸleri, Ä°ÅžKUR bünyesinde ‘sendikasÄ±z, güvencesiz, sigortasÄ±z (sadece saÄŸlÄ±k sigortasÄ± kapsamÄ±nda), 6-9 aylÄ±k sürelerle iÅŸçilere yaptÄ±rmaktÄ±r. Bunlara “aktif iÅŸgücü programlarÄ±” gibi süslü adlar verilmesi kimseyi yanÄ±ltmasÄ±n. Söz konusu olan “iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitimi”, “toplum yararÄ±na çalÄ±ÅŸma” gibi adlarla gizlenen sömürü çarkÄ±dÄ±r.

Buna raÄŸmen adÄ± sendika olan bazÄ± kuruluÅŸlar bu programa destek istiyor. Emekçiler bu sendikacÄ±larÄ± söyledikleri ile deÄŸil destekledikleri parti programlarÄ±yla da deÄŸerlendirmelidir.

MUHARREM Ä°NCE: ‘HERKESE SENDÄ°KA HAKKI’ DÄ°YOR AMA ‘GREV YASAKLANAMAYACAK’ DEMÄ°YOR

FotoÄŸraf: DHA

- Polisimizin özlük haklarÄ± iyileÅŸtirilecek; sendikal haklar, ek mesai ve 3600 ek gösterge verilecektir.

- SözleÅŸmeli öÄŸretmenlik kaldÄ±rÄ±lacak, öÄŸretmenlere çalÄ±ÅŸma güvencesi saÄŸlanacaktÄ±r.

- Ä°ÅŸçilerin sendikal haklarÄ± ile grev hakkÄ±nÄ± kullanÄ±lamaz hale getiren yasal hükümleri kaldÄ±racaÄŸÄ±z.

Ä°nce’nin vaatlerinin en önemli üç ayaÄŸÄ± bunlar. Ä°lk dikkatimizi çeken, ‘çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± yerine bunlarÄ±n herbirine ayrÄ± bir baÅŸlÄ±k altÄ±nda yer verilmiÅŸ olmasÄ±. ‘KadÄ±n’, ‘ekonomi’, ‘istihdam’ gibi ayrÄ± baÅŸlÄ±klar altÄ±nda konu daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ.

Polislere sendika hakkÄ± en çarpÄ±cÄ± olanÄ±. Ancak grev hakkÄ± içermeyen mevcut yasanÄ±n kapsamÄ±nda bu çok da anlamlÄ± olmayacak. ÖrneÄŸin seçim sürecinde bile ‘Soda grevi’ yasaklandÄ±. Grev yasaklama yetkisinin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtilse; bu, bir sorun olarak toplumun en azÄ±ndan kendi seçmeninin gündemine girerdi.

MERAL AKÅžENER - Ä°YÄ° PARTÄ° ‘MEMURLARA GREV HAKKI’ DEMÄ°Åž

FotoÄŸraf: DHA

- Bütün kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan personelin istisnasÄ±z olarak 657 sayÄ±lÄ± kanun kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesini saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°stisnasÄ±z bütün sözleÅŸmeli 4-B’li, idari hizmet sözleÅŸmeli ve geçici personeli kadroya geçireceÄŸiz.

- 657 sayÄ±lÄ± kanunda öngörülen disiplin cezalarÄ±nÄ± hafifleteceÄŸiz, memurlarÄ±n iÅŸ güvencelerini zayÄ±flatan hükümleri çÄ±karacaÄŸÄ±z, grev yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±racaÄŸÄ±z.

- TaÅŸeron iÅŸçilerin tamamÄ±nÄ±n kadroya geçebilmeleri için gereken yasal düzenlemeleri ivedilikle yapacaÄŸÄ±z.

MemurlarÄ±n iÅŸ güvencesi, disiplin cezalarÄ±, farklÄ± çalÄ±ÅŸma modelleri konusunda emekçilerin talepleri beyannameye alÄ±nmÄ±ÅŸ. Memurlara grev hakkÄ±, yalnÄ±zca burada altÄ± çizilerek belirtilmiÅŸ. AkÅŸener’in beyannamesinde ‘çalÄ±ÅŸma hayatÄ±’ adÄ± altÄ±nda asÄ±l olarak devlet memurlarÄ±nÄ±n sorunlarÄ± ele alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bunda eski Kamu-Sen baÅŸkanÄ±nÄ±n partinin yönetiminde ve milletvekili adayÄ± olmasÄ±nÄ±n etkisi olmalÄ±.

TEMEL KARAMOLLAOÄžLU: HAK VE ADALET SINIF Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ°N DIÅžINDA ELE ALINIYOR

FotoÄŸraf: DHA

- Hiçbir kâr, iÅŸçinin canÄ±ndan daha kÄ±ymetli olamaz, bu alanda denetimler artÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

- Ä°ÅŸyeri çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve ücretler uluslararasÄ± normlara uygun hale getirilecektir.

- Herkese eÅŸit çalÄ±ÅŸma karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda eÅŸit ücret verilecektir.

- Emeklilik için prim ve yaÅŸ çeliÅŸkisi kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r.

KaramollaoÄŸlu’nun beyannamesinde “adalet” sözcüÄŸüyle paranteze alÄ±nabilecek Ä°slami bir yaklaÅŸÄ±m hâkim. Burada sÄ±nÄ±flar, çatÄ±ÅŸma, mücadele, müzakere yerine yöneticinin hak için adil davranmasÄ± öne çÄ±kÄ±yor. Bu nedenle vergi sistemi, iÅŸsizlik, yoksullukla mücadele daha önemli bir yer tutuyor. TutumlarÄ±nÄ±n özü ÅŸu: ‘Saadet iktidarÄ±nda üreten ve hakça bölüÅŸen adil bir ekonomik sistemi elbirliÄŸiyle kuracaÄŸÄ±z.’ Saadet Partisi’nin (SP) programÄ±nda dikkat çeken bir vaat de ‘eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret.’

Hak ve adalet kavramlarÄ± sÄ±nÄ±f iliÅŸkilerinin dÄ±ÅŸÄ±nda ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Allah’a havale edilmiÅŸ oluyor. Gerçi laik bir anlayÄ±ÅŸta da dürüst lidere havale edilmiÅŸ olur. Sonuç olarak SP’nin programÄ± da sÄ±nÄ±f mücadelesini ve onun araçlarÄ±nÄ± gündemine almÄ±yor.

DOÄžU PERÄ°NÇEK: ÇÖZÜM OLARAK OHAL’Ä°, ÇÄ°N VE HÄ°NDÄ°STANLAÅžMAYI ÖNERÄ°YOR

FotoÄŸraf: Ä°dris Tiftikçi/DHA

Perinçek’in beyannamesi yedi baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor. ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ± ile ekonomi, nükleer enerji, turizm gibi konular tek bir baÅŸlÄ±k altÄ±nda ele alÄ±nmÄ±ÅŸ. Görünürde ‘iÅŸ güvencesi, sendikal örgütlenme, grev hakkÄ±’ gibi her konuda olumlu vaatlerde bulunuyor. Hatta kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na “gerçek toplu pazarlÄ±k ve grev hakkÄ± veren yasal düzenleme” vadediyor. Ama kamudan hukuksuz ihraçlarÄ± savunan tutumundan sonra buna nasÄ±l inanabiliriz? AKP bile beyannamesinde OHAL’den söz etmezken Perinçek, OHAL’i kaldÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor, parti kapatmaktan söz ediyor, askeri yönetim öneriyor. Bütün bunlar olunca grev ve sendika hakkÄ± nasÄ±l uygulanacak? Bütün beyannamenin ruhu ÅŸurada saklÄ±: “Asya’dan yeni bir uygarlÄ±k yükseliyor. Çin ve Hindistan gibi dünün yoksullarÄ± bugün dünya ekonomisinin baÅŸÄ±nÄ± çekiyorlar.”

Ä°ÅŸçilere kendi iktidarÄ±nda vadettiÄŸi cennet, bir iÅŸçi cehennemi olan Çin ve Hindistan. Kendi iktidarÄ± kuruluncaya kadar da ErdoÄŸan’Ä± desteklemelerini istiyor.

DEMÄ°RTAÅž: EMEÄžÄ°N BÜTÜN TALEPLERÄ° VAR AMA GÖRÜNÜR DEÄžÄ°L

FotoÄŸraf: MA

DemirtaÅŸ’Ä±n vaatlerini HDP’nin beyannamesi ile birlikte deÄŸerlendirdiÄŸimizde emeÄŸin temel taleplerinin birçoÄŸunu görüyoruz. “Asgari ücret komisyonunun yapÄ±sÄ±nÄ±n grev hakkÄ±nÄ± içerecek ÅŸekilde eÅŸit temsili, haftalÄ±k çalÄ±ÅŸma süresinin 35 saate düÅŸürülmesi, kriz bahanesiyle toptan iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, iÅŸçi alacaklarÄ±nÄ±n öncelikli hale getirilmesi, kiralÄ±k iÅŸçilik ve özel istihdam bürolarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, hükümetin grev erteme yetkisinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±…”

Burada iki sorun gözüküyor. Birincisi, ‘bütün çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nda (iÅŸsizler, emekliler, öÄŸrenciler, çiftçilerin) grev ve toplusözleÅŸme hakkÄ±nÄ± güvenceye alacaÄŸÄ±z’ denilmektedir. Bu, sendikalarÄ± üretim alanlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda konumlandÄ±ran, sÄ±nÄ±fsal karakterini ortadan kaldÄ±ran bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kincisi HDP, bu taleplerle tanÄ±mlanmÄ±yor. HDP kendi kültürel kaynaklarÄ± ve sistemin zorlamasÄ±yla sadece Kürt sorununda söyledikleri ile kodlanÄ±yor. Burada emeÄŸin özgürleÅŸmesi, demokrasi ve Kürt sorunu arasÄ±nda iliÅŸki koparÄ±larak bu sorunun çözümüne de katkÄ± sunulmuÅŸ olmuyor. HDP’ye Kürt hareketi dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lan sol, sosyalistler de özellikle seçim döneminde bu çemberi kÄ±ramÄ±yorlar. HDP açÄ±sÄ±ndan, televizyonlarda, miting alanlarÄ±nda, toplantÄ±larda bu taleplerin daha görünür kÄ±lÄ±nmasÄ± gerekiyor.

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