Ã‡ocuk kitabÄ± yazarlarÄ±ndan tatil iÃ§in Ã¶neriler

3 aylÄ±k yaz tatili baÅŸladÄ±. Tatili daha verimli geÃ§irebilmeleri iÃ§in Ã§ocuklara, yazarlardan kitap Ã¶nerileri derledik.

Nazife YAÅžAR

Ä°stanbul

Uzun bir öÄŸrenim dönemi bitti ve dört gözle beklenen tatil geldi. Çocuklar için artÄ±k ödev yok, sÄ±nav yok... Ders çalÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini söyleyen anne baba yok... Ebeveynler içinse “Çocuk ödevini yapmÄ±ÅŸ mÄ±, sÄ±nava hazÄ±r mÄ±?” derdi yok.

Tatil, bir rahatlÄ±k daha sunar çocuÄŸa. Okul zamanÄ± sÄ±navlardan, ödevlerden okuyamadÄ±ÄŸÄ± kitaplarÄ± okuma fÄ±rsatÄ± bulur. ArtÄ±k, özet çÄ±karmasÄ± için verilen kitaplarÄ± okumak zorunda deÄŸildir. Kendi seçtiÄŸi kitabÄ±, istediÄŸi sürede okuyabilir. Üstelik satÄ±n almak zorunda da deÄŸildir. Gidip kütüphanede de okuyabilir.

Yani çocuklar, kitap okumak için bütün ÅŸartlar hazÄ±r. Bizim de bu sürece küçük bir katkÄ±mÄ±z olsun istedik. Çocuk kitaplarÄ± yazarlarÄ±ndan sizin için kitap önerileri aldÄ±k. Hem de çok sevdiÄŸiniz kalemlerden. Hadi kulak verelim bakalÄ±m bizi hangi kitabÄ±n içinde kaybolmaya çaÄŸÄ±rÄ±yorlar...

KÄ°TAPLARINIZ AYLA ÇINAROÄžLU’DAN

Yazar Ayla ÇÄ±naroÄŸlu’nun size kitap isimleri yerine baÅŸka bir önerisi var. Kendisinden okuyalÄ±m:

Sevgili Çocuklar,

Yaz geldi. Okullar da kapandÄ±. ArtÄ±k ders için deÄŸil, yalnÄ±zca ve yalnÄ±zca keyif almak, tadÄ±nÄ± çÄ±karmak için kitap okumaya ne dersiniz? AsÄ±l sorun severek okuyacaÄŸÄ±nÄ±z kitabÄ± bulmakta. Uzaklara gitmeye hiç gerek yok. YakÄ±n çevrenizdeki arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla küçük bir grup kurabilir, (kitap kulübü diyelim isterseniz) elinizdeki kitaplarÄ±nÄ±zÄ± paylaÅŸabilir, kendi grubunuz içinde en sevilen kitabÄ± saptayabilirsiniz. OluÅŸturduÄŸunuz (en az üç kiÅŸilik) grup içinde en beÄŸenilen kitabÄ± seçer ve bize bildirirseniz, yepyeni bir kitabÄ± hak etmiÅŸ olacaksÄ±nÄ±z. (Kitaplar benden!)

YALVAÇ URAL’IN SEÇTÄ°ÄžÄ° KÄ°TAPLAR

Çocuk edebiyatÄ±nÄ±n usta kalemlerinde Yalvaç Ural, çocuklar için kitap önerilerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “Magritte’in ElmasÄ± - Klaas Verplancke / Moma-MarsÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k”, “Bob ve Gaga SanatÄ± - Marion Denchars / Fom Kitap”, “KaplanÄ± SakÄ±n GÄ±gÄ±klama - Pamela Butchart – Marc Boutavant / MarsÄ±k YayÄ±ncÄ±lÄ±k”, “Bu KÄ±ÅŸ Kimse ÜÅŸümeyecek - Feridun Oral / YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±”, “Çocuk Olmaya HakkÄ±m Var - AlaÄ±n Serres / YapÄ± Kredi YayÄ±ncÄ±lÄ±k”, “Ä°stasyonda Vals - Burcu AktaÅŸ / KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi”, “Off Dilim - Feyza Hepçilingirler / KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi”, “Yaman Tilki - Roald Dahl / Can Çocuk”, “Haliçten Bulutlar Geçerken - Görkem Yeltan / KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi Çocuk”, “Okula Giden Kedi - Mustafa Ruhi Åžirin / Uçan At YayÄ±nlarÄ±”

Benden de bir kitap önermem istenirse, “Yunus SÄ±rtÄ±ndaki Çocuk Hermiyas-Yalvaç Ural/ YapÄ± Kredi YayÄ±ncÄ±lÄ±k”

FotoÄŸraf: Pixabay

AYFER ÜNAL: Ä°ÇÄ°NDE KAYBOLACAÄžINIZ KÄ°TAPLAR

Sevgili genç dostlar,

Tatil baÅŸladÄ±. Dilerim gündüzleri bol bol doÄŸada vakit geçirirsiniz. Oynayarak, yüzerek, tÄ±rmanarak, bisiklete binerek, ninenize bahçede yardÄ±m ederek, köpeÄŸinizle koÅŸarak artÄ±k hangisi olursa yeter ki doÄŸada olun. DoÄŸadan kalan vakitte sevdiÄŸiniz bir kitabÄ±n içinde kaybolarak yepyeni bir alem keÅŸfetmenizi de çok isterim. Bir de çok sevgili bir arkadaÅŸ ya da arkadaÅŸlarla yÄ±ldÄ±zlarÄ± seyrede seyrede konuÅŸmanÄ±zÄ±, sonra uzayda baÅŸka canlÄ±lar var mÄ± diye hayal etmenizi, ve yaz sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda kuÅŸ gibi özgür hissedip var olma sevincini iliklerinizde hissetmenizi dilerim. Ä°çinde kaybolacaÄŸÄ±nÄ±z gibi kitaplar öneriyorum, dilerim seversiniz.

1. sÄ±nÄ±fÄ± bitirenler Behiç Ak’Ä±n TombiÅŸ dizisi, Mavisel Yener’in Palyaço Okulu dizisi ile tanÄ±ÅŸsÄ±nlar.

2. ve 3. sÄ±nÄ±fÄ± bitirenler AltÄ±n Kitaplar’dan Gülten DayÄ±oÄŸlu A TakÄ±mÄ± dizisi, Ä°letiÅŸim’den Felaket Henry dizisinden, Mavibulut’tan Ella ve ArkadaÅŸlarÄ± dizisinden veya Mavibulut Sihirli Kitaplar dizisinden ne isterlerse…

4. sÄ±nÄ±fÄ± bitirenler Can Çocuk’tan Sevim Ak’tan ne canlarÄ± çekerse, öykü sevenler Bilgi Çocuk’tan Muzaffer Ä°zgü’nün Anneanne dizisinden beÄŸendiklerini, Ormanda Tek BaÅŸÄ±na (Çitlembik) ile Mucizeler AdasÄ±na Yolculuk (TUBÄ°TAK), Aytül Akal’dan Süper Gazeteciler dizisi, Gülsüm Cengiz’den UçurtmanÄ±n KuyruÄŸundaki DüÅŸler…

5. sÄ±nÄ±fÄ± bitirenler Gülsevin KÄ±ral, Miyase Sertbarut, Zeynep Cemali, AslÄ± Der, ve Güzin Öztürk’ü incelesinler, gönülleri hangisine yakÄ±n hissettiyse o yazardan bir kitapla baÅŸlasÄ±nlar. YabancÄ± yazarlardan Can Çocuk’tan çÄ±kan Road Dahl’Ä±n Matilda veya Çarli’nin Çikolata FabrikasÄ± da çok neÅŸeli eserler.

Åžiir sevenler Necdet Neydim’den Sen IslÄ±k ÇalmayÄ± Bilir misin?, Cahit Ökmen’den Portakal YÄ±ldÄ±zÄ±, Ayla ÇÄ±naroÄŸlu’ndan Åžiir Gemisi ile tanÄ±ÅŸabilirler. Çizgi roman sevenler için Desen YayÄ±nevi’nden TÄ±lsÄ±m dizisi ile YalÄ±nayak Gen dörtlemesini öneririm. Dedektif kitabÄ± sevenler için ise Bjorn Sortland’Ä±n Ä°stanbul Serüveni veya Newyork Serüveni olabilir.

SEZA KUTLAR AKSOY: DÜÅž ÜLKESÄ°NE GÄ°TMEYE NE DERSÄ°NÄ°Z

Sevgili genç dostlarÄ±m, umarÄ±m keyfinizce bir tatil geçirirsiniz. Bu güzel tatil günlerinde kÄ±sacÄ±k bir süre güzel bir kitapla renkli bir düÅŸ ülkesine gitmeyi istemez misiniz?

ÖrneÄŸin, Roald Dahl’Ä±n kitaplarÄ±nÄ± okuyun. Ya da Nostlinger’in ‘Konrad, Konserve kutusundan ÇÄ±kan Çocuk’ kitabÄ±nÄ±. Benim iki kitabÄ±mÄ± da önereyim: ‘Çevrimiçinde Åžerafettin’(Can Yay.) ve ‘Tomurcuk ve Pembe Kedi AltÄ±n PeÅŸinde’ (Tudem Yay.)

FotoÄŸraf: Pixabay

GÜLSÜM CENGÄ°Z: TATÄ°L GÄ°BÄ° BÄ°R TATÄ°L YAÅžAYIN

Sevgili çocuklar karnelerinizi aldÄ±nÄ±z, tatil baÅŸladÄ±. Tatil sevincini ÅŸimdiden duyumsadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± biliyorum. Tatile kim sevinmez? Çünkü tatil yorulan bedenlerin ve beyinlerin dinlendirildiÄŸi bir süreçtir. Her insanÄ±n dinlenme gereksinimi ve hakkÄ± vardÄ±r. Herkes tatilini deÄŸiÅŸik biçimde geçirir. Birkaç haftalÄ±k dinlenme süresini baÅŸka bir yerde geçirebilecek ekonomik güce sahip olanlar sahil kent, kasaba ya da köylerine koÅŸar denize girmek için. Kimi orman, daÄŸ ya da yaylalara çÄ±kar; kimi baÅŸka ülkelere gider. Kimi köyüne gidebilir, kimiyse hiçbir yere gidemez. BazÄ±larÄ±nÄ±z da tatili çalÄ±ÅŸarak geçirir. Tatilinizin dinlenip eÄŸlenirken öÄŸrendiÄŸiniz; kitap okumaya, yazmaya, gerçek sanat yapÄ±tlarÄ±yla buluÅŸmaya zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir süreç olmasÄ±nÄ± diliyorum. KÄ±sacasÄ± tatil gibi bir tatil yaÅŸamanÄ±zÄ± diliyorum.

Ä°lkokul 1. sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri için benim SAY’da çÄ±kan 10’ar kitaplÄ± 3 öykü serisi var. Ama benim kendi kitaplarÄ±mÄ± önermem ne kadar doÄŸru olur bilemiyorum: BÄ±cÄ±rÄ±k Kitaplar, TÄ±rtÄ±l Kitaplar, Kelebek Kitaplar. Bir de Özyürek’ten yeni çÄ±kan UçurtmanÄ±n KuyruÄŸundaki DüÅŸler romanÄ±m var. 10+ yaÅŸ çok güzel bir roman oldu.

Okul ÇaÄŸÄ±, 8-10 yaÅŸ: Åžehzadenin SÄ±rrÄ±- Halime YÄ±ldÄ±z, Pembe Pamuk Åžekeri- AydÄ±n HatipoÄŸlu, Åžeker TavÅŸan- Aysel Korkut, Ekmek ParasÄ±- Muzaffer Ä°zgü, Çiçek Dürbünü- Kemal Özer, Ä°nci’nin MaceralarÄ±- Orhan Kemal, Nar Alfabesi- Haydar Ergülen, KorkuluÄŸun Kalbi-Yalvaç Ural, Alfabeden Kaçan Harfler- ÇiÄŸdem Sezer, MiÄŸfer- Ayla ÇÄ±naroÄŸlu, Küçük KarabalÄ±k- Samed Behrengi

Okul ÇaÄŸÄ±, 10 yaÅŸ üstü: BacaksÄ±z Dizisi- RÄ±fat Ilgaz, Kaçak KÄ±z- Muzaffer Ä°zgü, Trenler Ne Güzeldir- Kemal Özer, Kumsaldaki KÄ±z- Tülin Tankut, Takma AdÄ± GagalÄ±- Ayfer Gürdal Ünal, Bizim SinemamÄ±z Var- Mustafa Balel, MasalÄ±n AslÄ±- VasÄ±f Öngören, Kese KaÄŸÄ±dÄ± UstalarÄ±- Mehmet Güler, Küçük AÄŸaç’Ä±n EÄŸitimi- Forrest Carter, SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Çocuk- Benjamin Zepheniah

ÇÄ°ÄžDEM SEZER: ‘BEN’ DEÄžÄ°L ‘BÄ°Z’ DÄ°YECEKLERÄ° BÄ°R TATÄ°L OLSUN

Ödevsiz bir tatil dilemek isterdim ama yazÄ±k ki çoÄŸu öÄŸretmen ÅŸu ya da bu nedenle ödev verecek. Önerim, çocukla oluÅŸturulan bir plan dâhilinde ödevlerin günlük yapÄ±lmasÄ±. Hiç deÄŸilse son birkaç haftayÄ± kâbusa çevirmekten kaçÄ±nmÄ±ÅŸ olurlar. Çocuk da okula o itici duyguyla baÅŸlamamÄ±ÅŸ olur. Çocuk ve tatil denildiÄŸinde akla gelen her ÅŸeyi olanaklar ölçüsünde yapmalarÄ±; bisikletten uçurtmaya, yüzmeden top oynamaya, toprak ve suyla oyalanmaktan koÅŸmacaya kadar… Sokakta, köyde, parkta, yazlÄ±kta… YazlÄ±klarla ilgili son beÅŸ yÄ±ldÄ±r epeyce gözlem yapma olanaÄŸÄ±m oldu. Akran zorbalÄ±ÄŸÄ±ndan kendini dünyanÄ±n merkezi sanmaya kadar… PaylaÅŸmak (kÄ±rk yÄ±lda bir iÅŸe yaramaz bir oyuncaÄŸÄ± vermek deÄŸildir kuÅŸkusuz, paylaÅŸmak), yardÄ±mlaÅŸma, dayanÄ±ÅŸma hak getire! “Ben” diliyle konuÅŸan onlarca çocuk! Ve onlarÄ± buna özendiren, bunu bir “üstünlük”müÅŸ gibi sunan ebeveynler. Her ÅŸeyi düzeltmemiz olanaksÄ±z belki ama bir ÅŸeyler yapmak mümkün. Kendi adÄ±ma, torunumla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z okuma saatlerine beÅŸ-altÄ± arkadaÅŸÄ±nÄ± daha ekleyerek o güne dek ailenin kitap okutmayÄ± baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ± çocuklarla kitaplar okuduk. Åžiir okuyup üzerinde konuÅŸtuk. Bu, ne yapabilirim, sorusunu aklÄ±ndan geçiren herkesin yapabileceÄŸi bir etkinlik. Bu yaz onlarÄ± kütüphaneye götürmeyi de düÅŸünüyorum.

Neler mi okuyalÄ±m? O kadar çok ki! Ä°nsan seçmekte zorlanÄ±yor. On yaÅŸ üzerine Momo (Michael Ende), Bunun AdÄ± Findel, Kaybedenler Kulübü, Kocaman Kalpli, Daralan, Uzak… Fatih ErdoÄŸan, Miyase Sertbarut, Gülsüm Cengiz, Mine Soysal kitaplarÄ± okusunlar. Behiç Ak’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ± hemen her ÅŸeyi okusunlar. (Özellikle, Bulutlara Åžiir Yazan Çocuk’u, Bilyeler’i). Minikler Memo ve Ay’Ä± mutlaka okusun isterim. Ä°yi Yürekli Dev Momo’yu da. (Yukarda andÄ±ÄŸÄ±m Momo, büyükler için olandÄ±. Bu, minikler için) AteÅŸten AyakkabÄ± Rüzgârdan Sandalet, Kahraman Babam… AklÄ±ma ilk düÅŸen “iyi”lerimi yazdÄ±m. Ve gördüm ki benim “iyi”lerim hep paylaÅŸmayÄ±, dayanÄ±ÅŸmayÄ±, “kitap okuyun” demeden kitaplarÄ± sevmeyi anlatanlar. Eksik bÄ±raktÄ±klarÄ±m baÄŸÄ±ÅŸlasÄ±n lütfen. Ama okumanÄ±n olduÄŸu gibi önermenin de sonu yok.

ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n çokça “ben” deÄŸil “biz” diyecekleri bir tatil olsun. Bir de… Tatil yapma olanaÄŸÄ± olmayan, çalÄ±ÅŸmak zorunda kalan çocuklarÄ±mÄ±z olmasa keÅŸke! “Ben” yerine “biz” demeyi öÄŸretebilirsek , belki onu da baÅŸarÄ±rÄ±z bir gün. Kim bilir!

FotoÄŸraf: Pixabay

TÜLÄ°N TANKUT: KÄ°TAP SEÇERKEN DÄ°KKAT!

Sevgili Çocuklar,

Ben sizin yaÅŸÄ±nÄ±zdayken tatilde okuyacaÄŸÄ±m kitaplarÄ± kendim seçerdim. Okuduktan sonra beÄŸenmediklerim olursa bir dahaki seçimimde daha dikkatli olurdum. ÖrneÄŸin arkasÄ±nda yazÄ± varsa okurdum, sayfalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rdÄ±m, yazarÄ±nÄ± tanÄ±maya çalÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. GüvendiÄŸim kiÅŸilerin önerilerine de kulak verirdim; öÄŸretmenlerimin, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n... SanÄ±rÄ±m sizler de kitaplarÄ± kendiniz seçiyorsunuz.

Bugün kitap sayÄ±sÄ± çok fazla. ÇeÅŸitlilik, seçme ÅŸansÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rÄ±yor. Ama yine de dikkatli olmak gerekiyor; dÄ±ÅŸ görünüÅŸüyle çok çekici olan bir kitap içindekilerle okuru düÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratabiliyor. Bu yüzden ben de onca kitabÄ±n arasÄ±ndan okuyabildiÄŸim ve güvendiÄŸim yazarlarÄ±n kitaplarÄ±nÄ± önereceÄŸim sizlere. Sennur Sezer, Gülsüm Cengiz, Adnan ÖzyalçÄ±ner. KeÅŸke daha baÅŸka yazarlarÄ± okuyabilseydim.

Ä°yi tatiller, bol kitaplÄ± günler!

www.evrensel.net