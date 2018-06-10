Diyarbakır’da Erdoğan’ın posterlerinin kaldırılmasına karar verildi

HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün başvurusu üzerine aydınlatma direklerine asılan Erdoğan posterleri ve bayraklarının kaldırılmasına karar verildi.

Diyarbakır Bağlar İlçe Seçim Kurulu, HDP Diyarbakır İl Örgütü’nün başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kentin ana arterlerindeki aydınlatma direklerine asılan posterlerin yasaya aykırılığı nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.



16 Nisan referandum seçimleri öncesi Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentin ana arterlerinde bulunan aydınlatma direklerine AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın posterleri ve Türk bayrakları astırıldı. Bu uygulama kimi yerlerde valiliklerin kimi yerde de kayyım atanan belediyeler eliyle yapıldı. Tepkilere neden olan uygulamanın en yaygın olduğu Diyarbakır’da, çevre yolu, Urfa Bulvarı ile Elazığ caddesindeki tüm aydınlatma direklerine asılan posterler ve bayraklar, Erdoğan’ın 3 Haziran’da Diyarbakır’da katıldığı miting öncesi yenilendi.

POSTERLERİN SÖKÜLMESİ İSTENDİ

Bu uygulamayla, 298 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu”nun 60 ve 61. maddeleri ihlal edildi.



HDP Diyarbakır İl Örgütü, Erdoğan’ın kentte asılı bulunan posterlerinin adil seçim yarışı ve 298 Sayılı Kanu’na aykırı olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kurulu’na başvurarak posterlerin sökülmesini talep etti.

SEÇİM KURULU’NDAN YASAYA UYGUN KARAR

Diyarbakır İl Seçim Kurulu, HDP’nin başvurusunu değerlendirmek üzere Bağlar İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazdı. Başvuru üzerine toplanan Bağlar İlçe Seçim Kurulu, 298 Sayılı Yasa’ya uygun bir şekilde karar verdi. Kararda, söz konusu yasanın 60 ve 61’inci maddeleri ile YSK’nin 26 Mayıs 2018 tarih ve 331 Sayılı kararına yer verilerek, “Bağlar İlçe Seçim Kurulumuzun 4 Haziran 2018 tarih ve 2018/116 sayılı kararına aykırı olarak Diyarbakır Hava Alanından Diyarbakır Adliyesine giden yolun, Bağlar İlçe Seçim Bölgesi sınırlarında kalan kısmının orta refüjlerinde yer alan aydınlatma direklerine asılan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayip Erdoğan’ın posterlerinin kaldırılmasına…” ifadelerine yer verildi.

AKP’Lİ ÜYE: POSTERLER ZATEN KALDIRILMIŞ

Alınan karar, oy birliğiyle kabul edilirken, AKP’li üye Gülami Seyyit Cengiz’in, hala asılı bulunan posterlere ilişkin, “Posterler zaten kaldırılmış olduğundan, talebin konusu kalmamakla çoğunluk görüşüne katılmıyorum” şeklinde karara şerh düşmesi dikkat çekti. (Diyarbakır/MA)

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