Sahafların arasında, kitabın sofrasındayız

Baskısı olmayan kitapların, eski dergilerin, kartpostalların görsel şölen sunduğu Kadıköy Sahaf Günlerini sizin için gezdik.

İsmail AFACAN

İstanbul

Kadıköy Sahaf Günleri dün Ali Suavi Sokak’ta başladı. Baskısı olmayan kitaplar, eski mecmualar, el yazması eserler, paralar, fotoğraflar ve kartpostalların yer aldığı stantlar sokak boyunca okurlara görsel bir şölen sunuyor. Genç, yaşlı; kadın, erkek her profilden kitap meraklılarının buluştuğu sahaf günlerinde okurlar kitapların arasında zaman yolculuğuna çıkma fırsatı yakalıyor.

Alışveriş yapan okurların çoğu ne alacağını bilerek stantları geziyor, kafasındaki listeye göre hareket ediyor. Yeni keşiflere de kapalı değiller. Bu keşif duygusunu kışkırtan en önemli şey ise aradığınız eseri bulmaya çalışırken diğer kitaplarla temas kurmak zorunda kalmanız. Böyle bir durumda “Aaa böyle bir kitap da varmış” demeniz işten bile değil.

Kitapların fiyatlarına gelirsek… Her bütçeden okur için uygun kitaplar var ama işin sahaflık kısmına merakınız varsa birazın üstünde bir bütçe gerekiyor. Eski bir kitabın önemini ve özgünlüğünü kitabın fiyatı ele veriyor. Onun için ilk baskı kitaplar oldukça tuzlu… Bir de yazarının imzası varsa üzerinde, kapağına uzaktan bakmakla yetiniyorsunuz.

Okurlar sahaflarda eski olan her kitap bulunur gibi bir düşünceye kapılmamalı. Birçok kişi çoğu zaman aradığı kitabı bulamadan dönmek zorunda kalabilir. Tabi herkes şanssız değil, setindeki eksikleri tamamlayanların ve aradığı kitabı bulanların ise keyfine diyecek yok. Zaten yaptıkları vurgun sırt çantalarının kabarıklığından ve elindeki poşetlerden belli oluyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen Kadıköy Sahaf Günleri, meraklılarını 17 Haziran’a kadar Ali Suavi Sokağa bekliyor. Kitaplar arasında zaman yolculuğuna çıkmak, bulmasan da bir kitabı aramak, alamasan da ilk baskı şiir kitaplarına bakmak; bunaltıcı yaz sıcağına rağmen çok güzel bir duygu.

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